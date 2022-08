Per Molander: Därför behövs ett miljöparti i riksdagen

VAL 22

I april 1986 exploderade aggregat fyra i kärnkraftstationen i Tjernobyl. Radioaktiva nuklider spreds över Europa. Svensk strålskyddsexpertis lugnade befolkningen; strålningsnivåerna var helt ofarliga, också i de hårdast drabbade områdena. Drygt två decennier efter olyckan publicerade tre forskare en analys som visade att barn som befann sig på fosterstadiet i de hårdast drabbade områdena presterade sämre i skolan – fem procent sämre betyg och 3,6 procentenheters lägre sannolikhet att komma in på gymnasiet än motsvarande grupp i opåverkade områden (Almond, Edlund & Palme, Quart J Econ. 2009). Förklaringen att det var de blivande mödrarnas ångestreaktion och inte strålningen i sig som låg bakom effekten motsägs av att samma effekter har observerats i Norge efter de sovjetiska kärnvapenproven på 1950- och 60-talen, där nedfallet var okänt i tid och rum.

Kunskapen om miljöns effekter på barn i fosterstadiet har vuxit snabbt under senare decennier (SOU 2020:46, kap. 7). Störningar kan komma från kemiska substanser i den yttre miljön men också från stress hos den blivande modern till följd av sjukdom, undernäring eller nära anhörigs död. Även milda störningar som fasta under ramadan ger märkbara effekter. Att alkohol och droger är skadliga är känt sedan länge. Starkölsexperimentet 1967–68, då starköl blev tillgängligt i vanliga speceriaffärer i två län, ledde till att barn som då var i det känsliga fosterstadiet hade i genomsnitt 24 procent lägre arbetsinkomster som vuxna (Nilsson, J. Pol. Econ. 2017) – ett memento för dem som nu strävar efter att göra alkohol tillgängligare.

Plast har vuxit till ett nytt globalt miljöhot vid sidan av freoner och klimatpåverkande gaser. Bruket av freoner reglerades 1987, men det bedöms av FN:s miljöprogram dröja till 2060-talet innan ozonhålet i atmosfären är läkt. Klimatfrågan har nu världen över accepterats som ett problem, men åtgärderna är än så länge otillräckliga för att planetens klimat- och ekosystem inte ska riskera att hamna utanför sina naturgivna rörelsemönster (Rockström & Gaffney, Jorden, 2022). Plastproblemet har ännu inte på allvar nått den globala politiska agendan.

Plastproduktionen i världen har fördubblats sedan sekelskiftet och enligt OECD låg den 2019 på 460 miljoner ton. Av detta återvinns nio procent, i Sverige tio. Resten bränns, deponeras eller läcker ut i miljön. Fossilindustrin har nu överlag accepterat att fossilråvaran kommer att fasas ut som bränsle och inriktar sig i stället på att omvandla den till material. Det är en intelligentare användning än att bränna den, men den skapar nya problem. Det som oftast visas i massmedier är hav av tomflaskor och herrelösa nät, som ”The Great Pacific Garbage Patch”, en flytande plastö med en yta tre gånger Sveriges (Lebreton et al., Sci. Rep. 2018), med motsvarigheter i de andra världshaven på båda halvkloten. Enligt WWF blir plasten dödsfällor för fisk, valar, sköldpaddor och fåglar och hotar också viktiga biotoper som korallrev och mangroveträsk. Den plast som bränns bidrar direkt till växthuseffekten. Men det är mikroplasterna i naturen som är det stora och växande hotet.

Mikroplaster är plastfragment med en dimension mellan någon nanometer och någon millimeter som skapats genom slitage eller nedbrytning. Det är inte plastråvaran i sig som är det stora problemet utan de tillsatser som ger plasten önskade egenskaper, som bisfenoler (hårdgörare) och ftalater (mjukgörare). Det väckte visst uppseende när forskargrupper tidigare i år fann mikroplaster både i lungor och i blod hos människor (Jenner et al., Sci. Tot. Env, 2022; Leslie et al., Env. Int. 2022), men redan förra året detekterades plastfragment i livmodern hos ett antal kvinnor (Ragusa et al., Env. Int. 2021).

Det finns nu omfattande belägg för att bisfenoler, ftalater och andra ämnen som sammanförs under den otydliga rubriken hormonstörande ämnen påverkar hälsan negativt (Street et al., Int. J. Mol. Sci. 2018). Merparten gäller djur, men forskningen om effekter på människor är tillräckligt bred för att ge anledning till oro. Eftersom den rör många ämnen och tänkbara mekanismer, är resultaten ofta otydliga. Klarast är de som gäller fosterutvecklingen, där de främmande ämnena kan störa programmeringen av hjärnan, nervsystemet och andra organ. Ett svenskt forskarlag (Engdahl m fl) har i detalj kartlagt hur bisfenol-F (BPF) epigenetiskt påverkar hjärnans utveckling, med försämrad kognitiv förmåga som följd. Belägg finns också för effekter på könsutvecklingen, bland annat spermaproduktionen. Det är inte orimligt att koppla sådana effekter till det växande antalet yngre som är osäkra om sin egen könstillhörighet.

Miljöförstöring kallas med ekonomiskt språkbruk ”externa effekter”. Dessa externa effekter har nu nått det mest interna man kan tänka sig – vår egen fosterutveckling.

Människors beredvillighet att ta miljöproblem på allvar och acceptera förändringar av samhälle och livsstil påverkas av både ideologisk hemvist och utbildning. Personer med högerförankring är mindre benägna att tro att människan ligger bakom problemen och att politiska beslut krävs för att motverka dem. Detta har länge varit den enda åsikten inom näringslivet och dess organisationer, särskilt uttalat i USA, där både republikanska politiker och näringslivsfinansierade institut spridit klimatskeptiska och IPCC-fientliga budskap. I fossilindustrin bestäms positionen helt av ekonomiska intressen, medan det i andra branscher och bland högerpolitiker mer handlar om en negativ inställning till de offentliga ingrepp i ekonomin som krävs om klimatfrågan tas på allvar (Dunlap & McCright i Routl. Hbk Clim. Chang. & Soc., 2010). Hos den populistiska högern är en allmänt antiintellektuell attityd avgörande. Även sedan försäkringsbranschen och andra delar av industrin har svängt, har de ideologiskt drivna instituten fortsatt att så misstro mot klimatforskningen.

Sverige uppvisar i stort samma mönster som USA (iffs.se), både vad gäller väljarna och opinionsbildningen från Svenskt Näringsliv och Timbro (supermiljobloggen.se 15/2 2022). Samma kretsar som sår tvivel om klimatfrågans betydelse anklagar regeringen för saktfärdighet i omställningen av energisystemet.

Av de fyra partier till höger som gör anspråk på regeringsmakten i höstens val kan man inte förvänta sig vare sig en aktiv miljöpolitik eller en grundläggande reformering av skolan

Utbildning samspelar med ideologi på ett intressant sätt. Personer med vänsterförankring är mer benägna att ge utrymme för miljöpolitiken ju högre utbildning de har, medan effekten av utbildning hos högersympatisörer är svagare eller till och med omvänd, som i USA (Czarnek et al., Nat. Clim. Chang. 2021). Förutsättningarna för miljöpolitiken bestäms alltså av både allmänpolitiska förhållanden och utbildningsnivån hos olika väljargrupper. För en adekvat miljöpolitik krävs både en korrekt bild av miljöproblemen och en någorlunda välutbildad väljarkår. Partiernas politik måste alltså granskas vad gäller både miljö och utbildning.

Naturskyddsföreningens detaljerade genomgång av partiernas miljöprogram och agerande under de gångna fyra åren utfaller som förväntat. Partierna längst till höger – M, KD och SD – har i opposition verkat för att försvaga miljöpolitiken och placerar sig i botten. S, C och L intar en mellanposition. V har levt upp till vallöftena från 2018 men har, när valet närmat sig, gått i motsatt riktning i vissa frågor. MP har varit konsekvent pådrivande i regeringsställning och bidragit till en höjning av ambitionsnivån i svensk miljöpolitik. Det är det enda parti som haft kuraget att förklara för väljarna att de restriktioner som miljön sätter kan kräva anpassningar i våra levnadsmönster.

Bilden förstärks när man kopplar detta till utbildningspolitiken. Det råder bred enighet – i ord – om att vårt skolsystem inte fungerar särskilt väl, men någon enighet om hur problemen ska lösas finns inte. Partierna längst till höger är i själva verket ganska nöjda med status quo, av olika skäl. Om man vill öka ojämlikheten i samhället, är ett ojämlikt skolsystem ett effektivt medel. Dagens problem beror till inte oväsentlig del på den stora andelen barn med utländsk bakgrund och är därmed ett resultat av den politik som fördes fram till 2015. Det skolsystem vi har i dag, med segregerande skolval, selektering av elever och inflaterade betyg skyddar M-väljarna och deras barn från konsekvenserna av den politik man själv förde under regeringsåren 2006–14. KD är framför allt intresserat av att säkra föräldrars möjlighet att skydda sina barn mot exponering för andra världsåskådningar än den man själv företräder, i strid med FN:s barnkonvention. SD har sin egen ingång. De elever, mest pojkar, som misslyckas med grundskolan har svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden och får sedan problem också på äktenskapsmarknaden, eftersom de har små möjligheter att försörja en familj. Denna grupp av tredubbelt frustrerade unga män är en viktig rekryteringsbas för partiet.

L hävdar att skolan behöver förändras men har inte utvecklat hur. Man talar om förstatligande, men då bara av de kommunala skolorna. L-ledningen har tydligen inte uppmärksammat att de fristående skolorna har lägre produktivitet än de kommunala. De fristående har drygt två procent bättre resultat, rensat för skillnader i yttre förutsättningar (så långt detta låter sig göras; SOU 2019:40), men de disponerar 10-15 procent mer resurser per elev (SOU 2020:28, kompletterad med selektering av elever och subventioner till lokaler i vissa kommuner). Om man anser att den kommunala skolan inte håller måttet, gäller detta i än högre grad de fristående.

Av de fyra partier till höger som gör anspråk på regeringsmakten i höstens val kan man sammanfattningsvis inte förvänta sig vare sig en aktiv miljöpolitik eller en grundläggande reformering av skolan. L får som framgått medelbetyg på sin miljöpolitik till skillnad från de övriga tre, men miljöpolitiken är knappast det som kommer att prioriteras i eventuella regeringsförhandlingar. På skolområdet är det oklart vilka förändringar som skulle bli aktuella. Det segregerande skolvalet och gynnandet av de fristående skolorna skulle knappast ifrågasättas.

Att vänsteralternativet står för en trovärdigare miljöpolitik är klart, men S, V och C bör fundera över sina prioriteringar. Man vill inte konfrontera väljarna med det obehag som restriktioner på konsumtionsmönstren skulle innebära, men man begär samtidigt att de ska acceptera det obehag som är förenat med expanderad gruvbrytning och överexploatering av skogen. Entusiasmen för att Sverige ska agera råkraftproducent till serverhallar med få arbetstillfällen och tvivelaktig samhällsnytta är svår att förstå. C:s stöd till förslaget att begränsa allmänhetens och miljöorganisationers rätt att få miljöbeslut prövade i domstol är uppseendeväckande.

Vad samma grupp av partier kan åstadkomma inom utbildningspolitiken är en öppen fråga. Här finns ett uttalat intresse av att minska segregationen och höja lägstanivån i skolsystemet, men C:s låsningar till de privata utförarna utgör ett hinder.

MP hamnar fel i sina policyval ibland. Snabbtåg är inget gångbart alternativ i det glesbefolkade Sverige, där de längre resorna utgör en liten del av den totala resvolymen. Högre säkerhet i de regionala järnvägsnäten är viktigare, liksom ett bättre utnyttjande av det utrymme som finns i nätet. På skolområdet har man spelat en mindre lyckad roll för framväxten av de privata koncernerna (Ruwaida m.fl., AB 13/11 2004). Men även den som hyser betänkligheter inför MP:s linje i vissa frågor bör överväga att ge partiet en röst i det kommande valet. Det behövs fler vuxna i rummet.

