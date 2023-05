Kulturdebatt. Per Molander: Regeringens åtgärder leder till ett sämre fungerande Sverige

Logga in

Vår grundlags portaldeklaration att all offentlig makt utgår från folket uttrycker en naiv bild av demokratins funktionssätt.

Tanken är att allting börjar med attityder och åsikter hos befolkningen, att de politiska partiorganisationerna läser av dessa och vidarebefordrar dem till partiledningarna, som lyfter in dem i program och sedan omsätter dem i praktisk politik. Högerkantringarna i den förda politiken runt om i Europa och USA under senare decennier speglar i det här perspektivet kraftiga förskjutningar i väljaropinionen i synen på statens och marknadens roll, migrationen och kriminalpolitiken.

Det är på sitt sätt en vacker bild av demokratin, men den är felaktig. En som har tagit strid mot den är amerikanske statsvetaren Larry Bartels i boken ”Democracy erodes from the top” (Princeton Univ. Press, 2023). Bartels är inte den förste att göra detta – han refererar till klassiker som Walter Lippmann och Elmer Schattschneider – men han intresserar sig framför allt för den europeiska politiska scenen. Grundmaterialet är de regelbundet återkommande enkäter som görs inom European Social Survey. Bartels går systematiskt igenom opinionsförändringarna på de centrala politikområdena sedan sekelskiftet – ekonomisk politik, fördelningsfrågor, migration, synen på demokrati – och belägger att någon högervåg inte kan spåras i opinionen. På europeisk nivå är synen på migration mer positiv i dag än vid sekelskiftet. Förtroendet för den ekonomiska politiken fick sig en knäck under krisen 2008 och framåt men ligger nu högre än för tjugo år sedan. Synen på politiker i allmänhet, på europeisk integration och på demokrati är oförändrade, kriserna till trots.

Så vad har hänt? Det är ett faktum att stödet för högerpopulistiska partier i valen i Europa har stigit från 12 till drygt 15 procent sedan sekelskiftet. Här i Sverige tävlar SD med M om positionen som näst största parti. Bartels svar, som överensstämmer med nederländaren Cas Muddes, är att det alltid finns en reservoar av populistiska värderingar i väljarkåren. Det är när delar av den politiska eliten väljer att exploatera denna reservoar som populismen blir en politisk kraft. Hur stark den blir beror både på partiernas inre organisation och kultur och på valsystemet. Det är kombinationen av institutionella förutsättningar, väljaropinion och politiska initiativ som avgör vilket utrymme högerpopulismen får i politiken. I proportionella valsystem kan framgångsrika populistiska partier exploatera hela potentialen i väljarkåren. I USA ger den öppna nomineringen till primärval i stället utrymme åt populistiska kandidater inom de båda partierna.

Debatten om förhållandet mellan väljare, partier och förd politik erinrar om en snart hundra år gammal diskussion inom ämnet företagsekonomi. År 1932 publicerade Adolf Berle och Gardiner Means boken ”The modern corporation and private property”, där de gjorde upp med den gamla föreställningen att det är ägarna som styr företagen. Företagsledningen – vd och ledningsgruppen, i varierande grad styrelsen – är de egentliga makthavarna, inte längre ägarna som i den traditionella kapitalismen, enligt Berle och Means. De varnade också för den maktkoncentration som låg i denna långsiktiga förändring och menade att företagens växande politiska roll krävde mer av offentliga ingrepp.

Så blev det inte. Den ekonomiska huvudfåran (Arrow, Demsetz) accepterade Berle och Means analys men valde i stället att beskriva företagsledningarnas maktövertagande som ett effektivt svar på företagsstyrningens problem.

Nu visade sig Berle och Means analys inte vara generellt riktig. När den gjordes om i andra länder med annan historia och annan lagstiftning än den amerikanska, framstod USA som otypiskt. Inom både europeisk och asiatisk kapitalism har de stora ägarna större inflytande än i USA, vilket hänger samman med ett svagare skydd för minoriteterna bland aktieägarna. Modern lagstiftning om medbestämmande och miljökrav kan också spela in. Liksom i det politiska systemet bestäms resultatet av en kombination av institutioner, kultur och initiativ i företagsledningarna. Samtidigt är denna påverkan inte entydig; anställda, konsumenter och andra externa grupper är intressenter som kan bilda koalitioner, vilket leder till en instabilitet som förklarar en del politikskiften i företagsstyrningens förutsättningar.

Per Molander Foto: Agnes Stuber

Även partierna har sina storägare – till vänster de fackliga organisationerna, vars inflytande dock har minskat under senare år, till höger näringsliv och kapitalägare, vars inflytande snarast har ökat. Partiledningars rörelsefrihet är ändå stor, som modern politisk historia visar. År 1955 anordnades en folkomröstning om övergång till högertrafik, i vilken närmare 83 procent röstade för bibehållen vänstertrafik. Åtta år senare röstade inte desto mindre en bred riksdagsmajoritet för övergången, som genomfördes 1967.

Under 1960-talet hölls ett rådslag om medlemskap i EG inom det socialdemokratiska partiet, där en klar majoritet var emot. Utan hinder av detta och utan någon diskussion förklarade regeringen Ingvar Carlsson hösten 1990 att den avsåg att söka medlemskap i den union, EU, som nu höll på att bildas. Även skattereformen 1990 hade svagt stöd i de egna leden.

Situationen på högersidan är inte annorlunda. SOM-undersökningarna från Göteborgs Universitet har visat att det under decennier har funnits en stabil majoritet mot vinster i skolan och andra delar av välfärdssektorn, en majoritet som innefattar också väljare till höger om mitten. Riksdagsledamöterna i högerpartierna har fattat beslut i rakt motsatt riktning, obekymrade av denna väljaropinion. Här handlar det inte som i de andra exemplen om beslut som är nyttiga eller nödvändiga för landet, utan man agerar ombud för en grupp kapitalägare, mot nationella intressen.

Konflikter finns också inom partierna. När förhandlingar i en koalitionsregering är avslutade, är det partigruppernas uppgift att rösta igenom resultatet, som Anne-Marie Pålsson skrev i ”Knapptryckarkompaniet”. ”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat”, förklarade Fredrik Reinfeldt i en debatt om FRA-lagen i M:s partigrupp.

Självfallet finns det gränser för hur långt partiledningar kan gå. Även väljare reagerar; KD och L har efter senare års högerorientering förlorat delar av sina traditionella väljargrupper. Mest remarkabelt är M:s tapp av väljare till S i Stockholm. Helt i enlighet med Bartels och Muddes analys är det svårt att tala om någon högervåg i opinionen. Det var de förlorande partierna som bildade regering efter valet 2022.

Tidöavtalet är en heterogen blandning av de signerande partiernas program. Målen för både hälso- och sjukvården och skolan är ambitiösa; man frågar sig hur de är tänkta att realiseras av partier som ser skattesänkningar som huvudlösningen på politikens problem. Förhoppningar knyts till digitaliseringen, men den riskerar tvärtom att öka sjukvårdskostnaderna (Ekman & Ellegård, SNS 2023). De migrations- och kriminalpolitiska avsnitten – de klart längsta – är överraskningsfria avtryck av SD:s agenda. Näringspolitiken handlar bland annat om fler företag, sänkta skatter och skärpta krav inom de sociala försäkringarna.

Långsiktigt oroväckande är skrivningarna om public service och andra mediefrågor, om folkbildningen och om vallagen. De ska visserligen utredas, men man ser ett mönster i ambitionerna. Attacker mot studieförbunden och folkhögskolorna har redan inletts, åtgärder som liksom förändringarna i lotteriregelverket har drivits av SD men är direkt inspirerade av Timbropublikationen ”Kommandohöjderna” – en illustration av att avståndet mellan den traditionella högern och högerpopulismen är mindre än vad man på båda håll gärna medger.

Utanför Tidöavtalets ramar har regeringen tagit två andra oroväckande initiativ.

Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör har fått lämna sin tjänst under pågående mandatperiod och Migrationsverkets dito har upplysts om att han inte kommer att omförordnas. Politiska överväganden vid chefstillsättningar är inget nytt; de är vanligare än vad som syns i de undersökningar som har gjorts, och det finns inget underlag för att hävda att regeringar av olika färg skulle bete sig olika i det avseendet. Men att man på detta sätt avsätter oklanderligt arbetande myndighetschefer är nytt.

Det märkliga beslutet att förordna universitetsstyrelserna på 17 månader är svårt att se som något annat än en förberedelse för en större förändring när denna period har gått ut. Det är inte första gången akademins frihet hotas. Hösten 2016 försökte Carola Lemne, ordförande i Uppsala Universitets styrelse, tillika vd för Svenskt Näringsliv, driva igenom ett beslut om ny procedur för val av rektor som skulle minska de universitetsanställdas inflytande. Försöket misslyckades, efter kraftig opposition.

Gemensamt för många av de planerade åtgärderna är det svaga eller obefintliga stödet i forskning. Vi vet att språket är viktigt för integrationen (Eriksson & Rooth, SNS 2020), att kommunal sysselsättning har goda effekter (Engdahl m fl, IFAU 2023:8), att intensiva insatser ger resultat också för dem som står långt från arbetsmarknaden (Dahlberg m fl, IFAU 2020:21) och att medborgarskap påskyndar naturaliseringen (Hainmueller et al, APSR 2017). Regeringen verkar ha insikter om språkets och annan utbildnings betydelse för integrationen. Samtidigt är den övergripande planen bakom politiken att öka osäkerheten om framtiden hos migranterna, vilket direkt skadar deras intresse att investera i kunskap.

Kriminologisk forskning visar att de som begår brott har kortare utbildning, kortare tidshorisont och svagare impulskontroll än andra (SOU 2020:46, § 10.8; Hjalmarsson, SNS 2022). Längre fängelsestraff har därför inte någon större avhållande effekt. En norsk studie visade att längre fängelsestraff minskade risken för återfall, men hela effekten härrörde från den utbildning som de intagna fick – något som kan göras med mindre ingripande metoder. Sänkt straffålder i Danmark hade ingen effekt på brottsligheten utan ökade i stället risken för skolavhopp. En stor andel brott begås under påverkan av alkohol; regeringen arbetar samtidigt för att öka alkoholens tillgänglighet i samhället.

Regeringen vill öka antalet företag bland annat genom gynnsammare 3.12-regler – som bestämmer hur ägare i bolag ska beskattas för utdelning och vinst – men det finns inget stöd för att det skulle finnas för få företag i landet. Lägre trösklar kommer att öka möjligheterna för kriminella att utnyttja företagsformen för sin verksamhet.

Det är svårt att tro att man bland de styrande partierna är ovetande om den forskning som talar emot de åtgärder man har beslutat eller förbereder. Dessutom är det folkliga stödet för en politisering av förvaltningen, försvagad public service och hårdare styrning av universiteten svagt. Åtgärderna leder till ett sämre fungerande Sverige, men man är uppenbarligen beredd att betala det priset för att öka sina möjligheter att behålla makten. Förlåt dem inte, ty de vet vad de gör.