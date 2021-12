Per Svensson: Även slipsar kan användas för att strypa demokratins syretillförsel

Pekar man på paralleller mellan dagens högernationalistiska mobilisering och fascismens uppmarsch i det tidiga 1900-talet får man räkna med ironiska kommentarer. Ingen tror väl på allvar att vi på nytt kommer att få se makten paradera i stövlar och koppel?

Nej, det tror nog ingen. Den sortens retro-mode brukar inte historien falla för. Men det finns andra slags uniformer än kvasimilitära bruna och svarta skjortor. Och när man jämför perioder med varandra kanske man inte bara ska ta fasta på de mest iögonfallande särdragen utan snarare försöka frilägga tankemönster, världsbilder, ideologiska strukturer.

Mellankrigstidens förtjusning i ideologiska uniformer, inte bara i de högerextrema rörelserna utan också i vänstern, bör rimligen förstås i sitt specifika historiska sammanhang. Ett storkrig hade nyss utkämpats. Uniformen var den nära till hands liggande sinnebilden för gemensam strid i en kaotisk värld. Den signalerade både kamratskap och inordning, både vilja att lyda och förmåga att leda. Skräddarsytt för en tid där ”demokrati” fortfarande oproblematiskt kunde användas som skällsord.

I dag ser det annorlunda ut i politikens skyltfönster. Det är bara primitiva diktatorer som Lukasjenko och nazinostalgiska sekter av typen Nordiska motståndsrörelsen som gillar militära maskerader. I dag är annars alla uttryckligen, och med emfas, förkämpar för fred och demokrati, också de under senare år framgångsrika rörelser som likt sina föregångare under mellankrigstiden för ett politiskt krig mot demokratin. Ja, de försäkrar oss att de i själva verket är de enda verkliga och sanna demokraterna, och att det är just därför de vill göra det svårare för domare och journalister och andra företrädare för de ”liberala eliterna” att mucka med folkviljan.

Den manliga politiska uniformen är i dag betryggande civil: kostym och slips.

”Man ska alltid hålla ögonen på slipsar, särskilt när de som bär dem rasar mot eliterna”, skrev den franska dagstidningen Le Monde nyligen i en kommentar till den franska högerextremisten Éric Zemmours kandidatur i vårens presidentval.

Zemmour hade den 30 november lagt ut en video för att meddela det franska folket att han nu var beredd att axla den tunga bördan som fosterlandets frälsare. Motvilligt förstås. Han är ju ingen politiker, söker inte sitt. Men vid undergångens rand har en ödets man inga val.

Videon är ett skolexempel på postfascistisk kitsch.

Zemmour håller ett tio minuter långt apokalyptiskt anförande. Han sitter framför en bokhylla fylld med tunga, respektingivande volymer. Mikrofonen är av äldre typ och trots att Éric Zemmour är professionell journalist och tv-personlighet med enorm studiorutin läser han innantill.

Som flera påpekat var iscensättningen en direkt referens till de radiotal Charles de Gaulle höll från London under kriget med uppmaningar till motstånd mot ockupanterna.

Också i dag är Frankrike ockuperat. Också i dag kan Frankrike återerövras. Det är Éric Zemmours budskap. Det parti han just bildat har följaktligen döpts till Reconquête, återerövring, en uppenbar allusion också på den spanska reconquistan, utdrivandet av muslimerna från den iberiska halvön under medeltiden.

Vilka är då dagens ockupanter? Invandrarna förstås, i synnerhet muslimerna. Men det Frankrike de sanna fransmännen berövats, Jeanne d'Arcs och Johnny Hallydays Frankrike, Victor Hugos och Brigitte Bardots Frankrike, de goda ostarnas och de stora andarnas Frankrike, detta sanna Frankrike har också andra fiender. Förrädarna. Eliterna. Zemmour listar dem: de rättänkande, journalisterna, politikerna, akademikerna…

Han kvalar själv in i åtminstone ett par av kategorierna. Éric Zemmour är utbildad på den tämligen elitära högskolan Sciences Po i Paris, har hela sitt liv varit verksam som journalist, bland annat på den stora konservativa dagstidningen Le Figaro och aspirerar nu på landets högsta politiska ämbete. En av hans mest betydelsefulla supportrar är en stenrik mediemagnat, Vincent Bolloré, med ägarintressen i tv-kanaler som franska Canal+, C News, radiostationen Europe 1 och en rad magasin. Och så sent som för några veckor sedan höll Zemmour ett lunchföredrag för 240 företagsledare och jurister på den exklusiva klubben Cercle de l’Union interalliée i Paris, inbjuden av en arbetsgivarorganisation.

Denna skenbara paradox, en företrädare för eliterna som skaffar sig makt genom att attackera mäktiga eliter, är snarare regel än undantag. En av världens första auktoritära populister var trots allt aristokraten Julius Caesar. Och i tidskriften Economist konstaterade kolumnisten Lexington nyligen att ”den antielitistiska passion som högern gripits av på senare tid” till stor del skapats av ”rika Ivy Leaguers”, det vill säga av trumpistiska republikaner som så gott som alla utbildats vid elituniversitet som Harvard, Princeton och Yale.

Éric Zemmour har anhängare som misshandlar meningsmotståndare. Éric Zemmour exploaterar myten om ”det stora utbytet”, en av högerextremister omhuldad konspirativ fantasi som går ut på att makteliten medvetet strävar efter att byta ut de sanna européerna mot migranter från Mellanöstern och Afrika.

Kan han verkligen bli president i Frankrike, ett av EU:s kärnländer?

Troligen inte, trots allt. I opinionsundersökningar ligger han och pendlar i spannet 10 till 15 procent, några procentenheter efter sin huvudkonkurrent i det högerextrema startfältet, trotjänaren Marine Le Pen. Det mesta talar nog för att det i andra avgörande valomgången blir hon som ställs mot den sittande presidenten Emmanuel Macron. Men hon kommer då att behöva Éric Zemmours stöd, hans väljare. Det kommer att ge honom makt. Det kommer inte att göra Marine Le Pen mindre obehaglig, mindre farlig.

Man kan också se konkurrensen mellan de två högerextremisterna mer som ett slags arbetsfördelning. Le Pen tar hand om arbetarna. Zemmour flörtar med borgare som imponeras av att han kan räkna upp namnen på alla stora författare de inte läst. En liknande rollfördelning skymtar också hos våra inhemska antielitister; Jimmie Åkesson gör anspråk på att vara det nya högerblockets sociala samvete medan hans egen husideolog Mattias Karlsson och hans tankesmedja Oikos är medarrangörer vid en intellektuellt anspråksfull ”ledarskapskonferens” på Skokloster.

Le Monde har rätt: Man bör alltid hålla ögonen på slipsar. Som alla rutinerade deckarkonsumenter vet kan de tjäna också till annat än prydnad. Till exempel kan de läggas som en snara kring en omisstänksam hals. Och, vi talar nu förstås rent metaforiskt, i tålmodiga händer kan de brukas till att långsamt, men metodiskt strypa den liberala demokratins syretillförsel

