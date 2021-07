Per Svensson: Balkankriget var den brutala prologen till vår tids nationalism

Det nystartade jippo- och missnöjespartiet Ny Demokrati inledde sin valturné i Fjällbacka och Bovallstrand. Dagens Nyheters utsända, Karin Berglund, pejlade publikens reaktioner och sammanfattade dem i en kort dialog.

– Bra med nån som rör om i grytan.

Hur då rör om i grytan?

– Tja, rör om.

Det var den 18 juli 1991, och sommarvädret var svenskt. Ostadigt och opålitligt.

Samma dag ”sköts en medlem i en väpnad serbisk patrull ihjäl av kroater” vid ”ett intermezzo strax utanför Zagreb”, rapporterade DN den 19 juli. Det var de allra sista raderna i en längre artikel om det jugoslaviska presidentrådet, som föregående kväll hållit ”krismöte” och i oenighet bestämt att den federala armén skulle dras tillbaka från delrepubliken Slovenien.

Serbiska supportrar till den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic, 2011. Foto: Vadim Ghirda/TT

Nu, sommaren 2021, 30 år efter krigsutbrottet i den del av Europa som då fortfarande kallades Jugoslavien, inser man att dessa två händelserna, Ian Wachtmeisters och Bert Karlssons ”valshow” på väskusten och ”intermezzot” utanför Zagreb, är scener från ett och samma drama, kan skrivas in i en och samma berättelse. Vad ska vi kalla den? ”Förlorade illusioner”? ”Mörkrets hjärta”?

I slutet av juli för 30 år sedan stod jag vid en vägspärr i byn Tenja utanför Osijek i östra Kroatien. En röd, mycket begagnad, bil bromsade in och en skärrad bondgubbe klev ut och öppnade bagageluckan. Där hade han kaniner.

– Jag skulle se till mina djur. Och så blev jag beskjuten!

Byn var delad. Serbiska rebeller i den ena halvan. Kroatiska milismän i den andra.

Bara två dagar tidigare hade jag landat i Zagreb, ditskickad av Expressen, men symtomatiskt nog inte för att skriva om det krig som just hade börjat. Det var ett krig som få i omvärlden vid den tiden tog på riktigt allvar.

En månad tidigare, 25 juni, hade Slovenien och Kroatien, Jugoslaviens rikaste delrepubliker förklarat sig självständiga, Den Jugoslaviska folkarmen, Jugoslovenska Narodna Armija, JNA, har ryckt in i Slovenien. Det var det första av de kommande årens krig i ”det forna Jugoslavien”, som det kom att heta. Det slovenska kriget var över på en dryg vecka. Antalet döda litet.

Sedan blev det snabbt oerhört mycket värre och värre och ännu värre: Belägringen av Dubrovnik, de apokalyptiska scenerna i Vukovar, Sarajevo i strypsnaran, den etniska rensningen, de utmärglade fångarna i läger som Omarska och Trnopolje, de 8 000 mördade männen och pojkarna i Srebrenica.

Men sommaren 1991 var fördrivningar av människor med fel efternamn, fel ”etnicitet”, fel ”religion” något som ”vi” i Europa läste om i historieböcker, något vi lagt bakom oss. Samma sak med koncentrationsläger och militära förband som lastade sina offer på flak, föste ut dem på fält, mejade ner dem och dumpade dem i massgravar.

BBC:s dåvarande korrespondent i regionen, Misha Glenny, hade vårvintern 1991 givit uttryck för sin oro över de förebud han tyckte sig se och rapporterat att ledarna i Jugoslavien” rörde om i en gryta med blod som snart skulle koka över.” Han fick reprimander av sina arbetsledare som sa att han var ”alarmistisk”, berättar han sin bok ”The Balkans 1809–1999”. BBC-cheferna förklarade för honom att det inte skulle bli något krig på Balkan, för ”detta var slutet av 1900-talet, inte början”.

Det var ”kris” i Jugoslavien, men ”krig”? Ett riktigt krig på 1990-talet såg inte ut så här, skäggiga upphetsade män som byggde barrikader och besköt gamla gubbar med kaniner i bagageluckan. Ett riktigt krig utkämpades med kryssningsmissiler och direktsändes av CNN.

Gulfkriget 1991 var, skriver Glenny, en av två anledningar till att såväl medier som politiker missade vad som var på väg att hända på Balkan. Det andra skälet var den tidstypiska optimismen, eller kanske snarare det tidstypiska övermodet. Berlinmuren hade nyss fallit. Europa hade gjorts säkert för den liberala demokratin och därmed också för freden.

Och kanske är det också så man ska förstå en av de många formler som när kriget väl var ett faktum etablerades i mediespråket: ” ett krig bara x timmars flygresa från y”. X kunde vara ”en” eller ”två” eller ”tre” och y var valfri europeisk storstad. Formeln fyllde två funktioner. Den gav uttryck för bestörtning över att barbariet kunde bryta fram så nära oss. Samtidigt – och det var kanske i själva verket huvudsaken, på ett psykologiskt plan – underströk den att detta barbari inte fanns här, hos oss, utan någon annanstans. Och detta någon annanstans var ”Balkan”, inte det riktiga Europa, utan en konstig plats där konstiga människor utkämpade konstiga bråk av konstiga skäl.

Ett halvår senare kom kriget också till den postmoderna världen av punk och poesi. Granatkastarna och krypskyttarna tog Sarajevo som gisslan. En kopp tvättvatten blev en gåva att omsorgsfullt vårda.

Men också på Balkan kunde man leva i denna illusion, att kriget fanns någon annanstans och i någon annan tid än den egna. Jasenko Selimovic, som kriget gjorde till svensk kulturperson och politiker, berättar i sin bok ”Sarajevo. Minnen från en belägring” om hur han som ung student i den brusande, brokiga bosniska huvudstaden hösten 1991 upplevde kriget i Kroatien som något avlägset, overkligt, något som ägde rum inte bara på en annan plats utan utan i en annan tid, ” flera århundraden” bort. I hans hemstad pågick ju det allmäneuropeiska studentlivet som vanligt: ”Ramones dånade från källare inpyrda med lukten av gräs och vi hade sex överallt”.

Hösten 1991 kunde man också lyssna på ett, eller rättare två, nya Guns n' Roses-album. Jag minns att jag någon gång under krigets första tid hörde ”Civil war” spelas på ett utekafé i Zagreb: ”Look at your young men fighting /Look at your women crying / Look att your young men dying the way they always done before”.

Men inte nu, väl? Ett av den moderna människans mest envisa självbedrägerier är övertygelsen om att just hon just nu lever i en helt ny tid, unik. Men det vi kallar ”samtid” och det vi tror oss ha ”lärt av historien” är bara tunn fernissa. Barbariet är alltid redo att träda i tjänst.

Det var inte ”kriget” som sådant jag skulle skriva om under sommarveckorna i Kroatien 1991. Jag och fotografen Ulf Ryd hade skickats dit för att leta efter Miro Baresic, en av två kroatiska nationalister som 1971 mördat den jugoslaviske ambassadören i Stockholm, Vladimir Rolovic. Baresic hade släppts bara ett år senare på begäran av de kroatiska terrorister som kapat ett SAS-plan och tvingat ner det på Bulltofta i Malmö. Baresic försvann sedan till Sydamerika. Nu, sommaren 1991, gick det rykten om att han fanns i Kroatien för att delta i ”befrielsekriget”. Vi hittade honom inte. Baresic ska ha dödats i strider någon gång på sensommaren.

Så det blev ändå ”kriget” jag kom att skriva om. Gång på gång på gång under de kommande åren. Och 30 år efter mötet med mannen som bara ville titta till sina djur vet jag att Balkankrigen är den händelse som påverkat och format mig mest, existentiellt och politiskt. Det som skedde där är ett skolexempel på hur bräckligt det mesta vi tar för givet är. Jag kan därför förvånas en smula över att det i dagens debatt så sällan refereras till det som skedde då, för 30 år sedan.

När Irena Pozar nyligen gjorde det i en otroligt stark text i Expressen (5/7) där hon länkar en tweet skriven av en före detta presschef i ett ”borgerligt” svenskt riksdagsparti till det rasistiska och misogyna klottret på väggen i en av den nederländska FN-styrkans baracker i Srebrenica drar hon upp en rullgardin. Ljuset är brutalt och avslöjande. Hon låter det falla över sin egen familjs historia, flyktingar från Bosnien i början av 90-talet, och över det Sverige hennes föräldrar kom till: Ny Demokrati, Lasermannen, Sverigedemokraterna....

Bosnienserber i Banja Luka hyllar hatets teoretiker (en Karadzic) och dess praktiker (en Mladic) 2011. Foto: Amel Emric/TT

Och ja, allt detta hör ihop, kan verkligen skrivas som en sammanhängande berättelse om förgiftning och brutalitet, om samspelet mellan ord och mord, om samarbetet mellan föraktets och hatets teoretiker (säg en Karadzic) och dess praktiker (säg en Mladic).

Ny Demokrati som sommaren 1991 marknadsförde sig hårt som det svenska förmynderiets fiender hade redan sommaren därpå hittat ”muslimerna”. Och i källaren väntade Sverigedemokraterna på att först få knyta slipsarna, sedan vänskapsbanden med andra ”konservativa” krafter.

Balkankriget tolkades ofta som epilogen till historien om det kommunistiska herraväldet i Östeuropa. Det var bara delvis rätt. I dag, tre decennier senare, framstår det snarare som prologen till den exkluderande kollektivismens normalisering också i väst- och nordeuropa.

