Per Svensson: Den dystraste höst som vi någonsin upplevt

Snötyngda granar. Barn i en hästdragen släde. Teckningen på Dagens Nyheters förstasida 22 december 1918 vädjade till läsarnas längtan efter julstämning och ljus i vintermörkret. Det gjorde på sitt sätt också den första meningen i artikeln som teckningen illustrerade: ”Den dystraste och mest beklämmande höst som Sverige någonsin upplevat är förbi.”

Krig ute i världen. Livsmedelsbrist och hungerkravaller här hemma. Det gångna året hade verkligen varit eländigt. Men det var inte bara kriget och hungern DN syftade på när hösten beskrevs som den dystraste någonsin. Eländets orsak var också den smitta som ”skoningslöst hemsökt snart sagt varje hem”, spanska sjukan.

Den virusburna svåra influensan hade gjort sig märkbar i Sverige under sommaren. Till hösten drog en andra och brutalare våg fram över landet, med kulmen under oktober. Under den enda månaden ska pandemin ha tagit nära 10.000 liv. Sammanlagt dog minst 37.000 svenskar, sannolikt betydligt fler, i spanska sjukan.

Det provisoriska ”Spanska sjukhuset” som låg inrymt i Gamla läroverkets gymnastiksal i Östersund 1918. Foto: Okänd

Förstasidesartikeln i DN den 22 december summerade tidningens insamling till fattiga familjer vars nöd förvärrats av sjukdomen. Det namnlösa lidandet i slum och stuga var djupt och utbrett. Men också i medel- och överklasshemmen gjorde sig farsoten hemmastadd. Dödsannonserna och notiserna i den redaktionella spalten ”Dödsfall” i decembernumren av Dagens Nyheter kan framstå som romaner, komprimerade till några rader: ”Å Ållskog vid Ystad avled natten till fredagen i spanska sjukan fru Amelie Liedberg, född Peyron, vid 26 års ålder, maka sedan endast tre månader till löjtnanten vid Kronprinsens husarregemente Gösta Liedberg”.

Notisen var införd måndagen den 2 december. På annan plats i samma dags tidning kunde man läsa: ”Från Mora meddelas att under den gångna veckan hemmansägare Hill Olof Larssons i Sollerö hela familj avlidit i spanska sjukan. Hustrun dog i söndags, två döttrar och en son under veckan och mannen själv natten till söndagen.”

Den brittiska vetenskapsjournalisten och romanförfattaren Laura Spinney gav 2017 ut en fascinerande historik över pandemin som för 100 år sedan plågade mänskligheten: ”Pale rider. The spanish flu of 1918 and how it changed the world”. Titeln är en anspelning på Uppenbarelsebokens apokalyptiska visioner: ”Då fick jag se en blekgul häst och mannen som satt på den, hans namn var Döden och Dödsriket följde med honom.”

När massakrerna i världskrigets ingenmansland upphörde hade liemannen redan hittat nya åkrar att skörda

Den visionen förverkligades med råge under 1910-talets andra häft. När massakrerna i världskrigets ingenmansland upphörde hade liemannen redan hittat nya åkrar att skörda och hans flit avtog inte, tvärtom.

På de första sidorna i ”Pale rider” tar de två dödsbringarna, kriget och pandemin, kropp i poeten Guillaume Apollinaire, en av 1900-talsmodernismens portalgestalter. Han hade som soldat i franska armén överlevt kriget, men dog i spanska sjukan den 9 november 1918, samma dag som den tyske kejsaren Wilhelm II abdikerade, och kriget i praktiken därmed var över.

Kriget pågick i drygt fyra år. Pandemin i två, från mars 1918 till mars 1920. Man brukar säga att kriget krävde mellan 16 och 17 miljoner liv. Hur många som gick bort i spanska sjukan är inte klarlagt, men Laura Spinney hävdar att omkring 500 miljoner människor smittades, en tredjedel av jordens dåvarande befolkning. Hon uppskattar antalet döda till mellan 50 och 100 miljoner.

Hur ska man förstå, frågar sig Spinney, att en historisk händelse av sådan magnitud spelar en så förvånansvärt undanskymd roll i det kollektiva minnet, i historieskrivningen, i konsten? I synnerhet i jämförelse med la grande guerre, det stora kriget, the great war. Hon prövar olika förklaringar. En av dem har med dramaturgi att göra. Kriget passar in i fiktionens beprövade strukturer med prologer, peripetier, segrar, nederlag, hjältar och fiender. En pandemi är mer som en tung grå filt som lägger sig över världen.

Och det är kanske just därför, för att hotet både är så reellt och så formlöst, som vi i dag, via medierna, nästan maniskt fixerar oss vid det mätbara; antalet inlagda på sjukhus, antalet bekräftade fall, antalet döda. Mönstret var detsamma för drygt hundra år sedan, men spaltutrymme som ägnades farsoten i en tidning som DN väsentligt mindre. Då var det antalet ambulansutryckningar och begravningar som regelbundet redovisades.

Av ”Pale rider” framgår att ambitionen att föra ett slags kassabok över smittan långtifrån är den enda likheten mellan nu och då. Det är tvärtom slående hur mycket som känns igen. Vapnen i kampen mot smittspridningen var i stort sett desamma. Medborgarna uppmanades att tvätta händerna, undvika folksamlingar och se till att inomhusmiljöer vädrades. Resenärer sattes i karantän. Teatrar och skolor stängdes.

Rätt eller fel att tvinga människor att använda munskydd? Och varför får andra trängas med varandra när inte vi får det?

Grälen och debatterna var också desamma. Rätt eller fel att stänga skolorna? Rätt eller fel att tvinga människor att använda munskydd? Och varför får andra trängas med varandra när inte vi får det? I New Orleans protesterade en katolsk präst mot att kyrkorna stängts samtidigt som affärerna tilläts hålla öppet.

Apollinaire var inte den enda diktare som pandemin tog. Den 2 december 1918 dog den franske författaren Edmond Rostand, mest känd för sin pjäs ”Cyrano de Bergerac”, i spanska sjukan. En lång rad av hans kollegor världen runt insjuknade under de år smittan var aktiv.

Ändå satte den få tydliga spår i litteraturen, hävdar Laura Spinney. Hur kan det komma sig? Frågans premiss bör kanske nyanseras. Det går ändå att hitta direkta avtryck, inte minst i vår egen litteratur. I Eyvind Johnsons självbiografiska ”Slutspel i ungdomen” (1937) insjuknar huvudpersonen i spanskan. Birger Sjöberg återvände i ”Kriser och kransar” (1926) till den smygande dödens år: ”En hundramilaskog / av granträd höggs för att åt sorgen hackas”.

Både Sjöberg och Johnson nämns i en covidinspirerad artikel om spanska sjukan och litteraturen i tidskriften ”Forskning & Framsteg” (10/9). Där intervjuas också den amerikanska litteraturforskaren Elizabeth Outka, som strax före pandemiutbrottet gav ut boken ”Viral modernism. The influenza pandemic and interwar literature”. Outkas tes är att spanska sjukans inflytande på litteraturen måste sökas djupare än på bokstavsplanet. I modernistiska stilbildande klassiker som Virginia Woolfs roman ”Mrs Dalloway” och T S Eliots diktverk ”The waste land” hör man inte bara själaringningen över det stora krigets offer utan också över de människor som föll offer för smittan, framhåller hon.

Virginia Woolf, författare till ”Mrs Dalloway”. Foto: Image Barbara Cushing/Everett Collection/IBL

Första världskriget brukar alltid, och med rätta, pekas ut som den stora vattendelaren, den sista apokalyptiska akten i en iscensättning av världen där den triumferande borgerligheten spelat huvudrollen (la belle époque, the gilded age, the victorian era). Efter kriget gick moderniteten in i en ny fas. Laura Spinney driver i ”Pale rider” tanken att det radikala kulturella uppbrott från konvenans och tradition som vi förknippar med 1920- och 30-talet inte bara ska förstås mot bakgrund av granatkrevaderna på slagfälten utan också som en reaktion på en sjukdom som gjorde narr av den triumferande 1800-talsmänniskans hybris. Febrig hedonism. Ångest. Dissonanser. Primitivism. Kult av det renskalade, maskinella, illusionslösa. Modernismens manifestationer var många och olikartade, men det är inte svårt att föreställa sig att pandemin kan ha varit en av dess många energikällor.

Kommer också covidpandemin att förknippas med ett kulturellt paradigmskifte? Och kommer det auktoritära undantagstillståndet (”råd och anvisningar”) att påverka det framtida politiska klimatet?

Kasernerna var den tidens motsvarighet till äldreboendena. De stora militärövningarna var idealiska superspridarhändelser

Historikern Sune Åkerman tog i våras sin kollega Margareta Åmans avhandling från 1990, ”Spanska sjukan. Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund”, till utgångspunkt för en understreckare i Svenska Dagbladet på temat likheter ock skillnader mellan då och nu. Och på åtminstone ett område framstår likheterna i dag som än mer påfallande än när artikeln skrevs i våras: kritiken mot ansvariga politiker och myndigheter.

Åkerman återger ett ilsket uttalande från Stockholms arbetarkommun 1918: ”En oerhörd farsot skövlande hundra ja tusende liv drager fram genom landet. En steril byråkrati står handfallen inför den och landets regering sitter med händerna i kors.” Kasernerna var den tidens motsvarighet till äldreboendena. De stora militärövningarna var idealiska superspridarhändelser. Arbetarekommunen beskrev militärförläggningarna som ”pesthärdar” och ”dödskamrar”.

I en kolumn i mars i år påpekade författaren och Sydsvenskanskribenten Per T Ohlsson att spanska sjukan bidrog till att eländets höst också blev blev det demokratiska genombrottets höst i Sverige. Den 17 december 1918 fattade riksdagen principbeslutet om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Att ingen gick säker för smittan hade, som Per T Ohlsson formulerade det i sin kolumn, tydliggjort ”behovet av gemensamt ansvarstagande”.

Hoppingivande. Men samtidigt: 1918 var den liberala demokratin det nya och oprövade, alternativet till det som varit. I dag tas den för given och i stället gör den auktoritära populismen sig bred i rollen som ”alternativ”. Det är en skillnad mellan då och nu som bör inge oro.

