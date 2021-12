Per Svensson: Den förtalade julruschen liknar alltmer ett romantiskt kulturarv

Manifestationen avslutades med ett appellmöte framför varuhuset Pub, som för de aktivister som samlats kring parollen ”Stoppa julterrorn” måste ha framstått som en av tomtens många tortyrcentraler.

Det var inte någon stor demonstration. I tåget gick bara runt 500 personer från två olika aktionsgrupper, vänsterradikala Jul Nu och kristet förankrade Ny Jul. Men deras röster gav eko. De hade tidsvinden i ryggen. Dagen därpå dominerade de Dagens Nyheters förstasida. Det var den ”alternativa” julens år. Diskussionerna kring julfirandets former och existensberättigande var intensiva.

Två onda ting länkades till varandra i debatten: ”överflödet” i ”prylsamhället” som av många stämplades som onödigt, rentav lite äckligt, och ”isoleringen” i ”konkurrenssamhället. I julen trädde de gemensamt fram i relief, överflödet och ensamheten, och blev plågsamt påtagliga. Julen var frosseriets och den slutna familjens helg, framhöll aktivisterna.

Länge kunde man skratta åt motståndsrörelsen mot julklappar. Ho ho, vänsternissarna ville väl inte ha konkurrens av andra tomtar med skägg! I skuggan av de hotande klimatkatastroferna blir äcklet inför köpfesten lättare att förstå.

Det gigantiska fraktskeppet Ever Given fastnade i våras i Suezkanalen med en last av 18 000 containrar. Den konsumerande världen drabbades av förstoppning. När containerfraktaren till sist ändå klämdes ut ur kanalen hade den en kö av över 360 fartyg bakom sig. Vart tar alla varor vägen? Till sist, ofta ganska raskt, hamnar de i en ny container, nu på återvinningscentralen.

På DN:s förstasidesbild från juldemonstrationen 1968 sitter en liten flicka på sin pappas axlar. Hon håller i ett plakat med texten ”Jag vill ha rent vatten i julklapp”. Men det var inte miljöfrågan som var det stora den gången. Det var rättvisan. Ute i världen svälter människor och här hemma vältrar vi oss i överflöd. Det är inte rätt.

Men i flickans önskan om ”rent vatten”, som man får förmoda delades av hennes föräldrar, kanske rent av formulerats av dem, fanns samtidigt ett eko av traditionell, kristet färgad konsumtionskritik. Det är en hållning till det konsumistiska som också kommer till uttryck i en av julens vackraste sånger med text av Zacharias Topelius och musik av Jean Sibelius: ”Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt/ i signad juletid / Giv mig Guds ära, änglavakt / och över jorden frid.”

I årtusenden har det predikats att det inte är det timliga, det materiella, lyxen och rikedomen, det yttre utan det inre, det eviga, det äkta och det rena som människan bör leva för. Det rena vattnet. Guds rena och klara ord. I Uppenbarelseboken går storstaden Babylon, syndens näste, under i rök och eld. ”Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta.”

Kyrkan har inte alltid hållit så hårt på avståndstagandet mot glans, guld och prakt. Många prelater har haft drag av julgran. Men misstänksamheten mot det alltför tingsliga och ytliga har frodats också i sekulära sammanhang. Det är en kulturell konstant: axiomet att det verkligt värdefulla inte kan köpas för pengar.

Det kan ligga något i det. Men det betyder inte att det som faktiskt kan köpas saknar värde. Den världsliga överheten har genom tiderna ofta varit väl så misstänksam som den andliga mot fåfängans marknader och har därför försökt tygla habegären med regler och förbud. Aversionen mot lyxkonsumtion grundades inte bara i rädsla för att mynt skulle rinna ut ur det egna landet och ner i utländska fickor. Den handlade också om att folk skulle veta sin plats. Man skulle inte få pråla med köpta fjädrar. På 1700-talet förbjöds därför pigor att bära siden.

Vi har dem i Sverige också, lådorna vid motorvägen. Det brukar kallas ”handelsplatser”, men är snarare begravningsplatser för klassisk shopping

Kläderna gör mannen, heter det. En överdrift, men inte en osanning. De kan finnas en frigörelsens potential i konsumtionen, i att man plagg för plagg kan köpa sig en ny identitet. Det finns självklart andra och vassare verktyg för emancipation och individualitetsbygge än konsumtion: utbildning, politiskt engagemang, samtal med inspirerande personer, för att nämna några exempel. Men det är i sig ingen anledning att förneka varans betydelse för det mänskliga varat.

I september 1968, ett par månader före skyltsöndagens demonstration mot julkommersen invigdes Stockholms första inomhuscentrum med Lill Lindfors, flyguppvisning, Ola & The Janglers och världspremiär på Ingmar Bergmans ”Skammen” på den nya biografen Camera. Täby Storcentrum var Stockholms första inomhuscentrum och en direkt kopia av det amerikanska köpcentrumet Southdale i Minneapolisförorten Edina. Det hade ritats av den österrikiska arkitekten och flyktingen Victor Gruen, som ville skapa ett substitut för de europeiska stadskärnor han saknade i villamattornas Amerika.

Kan man tänka sig en stad utan butiker och skyltfönster? Och kan man tänka sig ett fritt och dynamiskt samhälle utan levande stadskvarter? Staden har varit modernitetens lungor och har hämtat sitt syre från konsumtionen.

Städer har alltid varit handelsplatser. Shoppingen är ändå ett relativt sent fenomen, en dimension av moderniteten. Skylight, ljusinsläpp genom glasade tak, började kring 1800 att användas i Paris för att skapa övertäckta butiksgallerior, ”passager”. Kulturkritikern Walter Benjamin gjorde dem till sinnebild för den moderna urbanitet, varuvärlden, som han reflekterade över i det oavslutade ”Passagearbetet”.

Bild 1 av 2 De med glas övertäckta butiksgalleriorna, ”passagerna”, blev hos Walter Benjamin en sinnebild för moderna urbaniteten. Foto: Leonidas Aretakis Bild 2 av 2 Walter Benjamin. Foto: 00345 Bildspel

Det var också i Paris det första varuhuset öppnade, Au Bon Marché, redan 1852. Men det var först åren kring sekelskiftet 1900 som det stora moderna varuhuset etablerades på bred front. Macy's öppnade i New York 1902. Harrods, grundat som speceri- och tehandel på 1830-talet, hade 1905 fullbordat bygget av sitt palats i Knightsbridge i London. Från mitten av 1890-talet till 1906 pågick uppförandet av Kaufhaus Wertheim i Berlin; fasaden mot Leipziger Strasse var en kvarts kilometer lång. I Stockholm grundades NK 1902 och flyttade 1915 från Stureplan till ett nytt hus vid Hamngatan, ritat av Ferdinand Boberg.

Varuhusen är vid sidan av atlantångarna och de internationella hotellen de mest triumfatoriska exemplen på industrialisering av det luxuösa under decennierna kring sekelskiftet. De kom till i växelverkan med en rad tekniska innovationer: hissen, rulltrappan, luftkonditioneringen. Det var dessa uppfinningar som gjorde det möjligt att bygga behagligt tempererade konsumtionstempel i flera våningar och skapa ett ”damernas paradis”, den svenska titeln på ”Au bonheur des dames”, Émile Zolas roman från 1883 om ett parisiskt varuhus.

Och det var verkligen i hög grad ”damerna” som tog dessa konsumismens katedraler i anspråk. Varuhusen blev en av ganska få offentliga miljöer som medelklasskvinnor ansågs kunna besöka ensamma, utan eskort av män, med tryggheten och respektabiliteten i behåll. Shopping har också länge varit en feminint kodad aktivitet, ofta karikerad i populärkulturen. Det har, kan man gissa, bidragit till föraktet för ”onödig” konsumtion.

Som ett led i ett forskningsprojekt vid Harvard Design School gav en grupp arkitekter, med den då omsusande Rem Koolhaas i spetsen, för tjugo år sedan ut en encyklopedisk blädderbok om shopping (800 sidor i storformat): ”The Harvard Design School Guide to Shopping”. Den bärande tesen var att ”shopping” blivit den egentligen enda kvarvarande offentliga aktiviteten och hade ”infiltrerat, koloniserat och till med ersatt nästan varje annan aspekt av det urbana livet”. Flygplatser, järnvägsstationer och museer hade omvandlats till shoppingcentrum samtidigt som shoppingens mekanismer flyttats över till en rad andra samhällssektorer och livssfärer. Det fanns onekligen en poäng här. Vi shoppar kärlek (Tinder), framtidsutsikter (skolvalen) och trygghet (pensionslösningarna).

I Sverige har köpcentrumet som koncept visat sig förvånansvärt livskraftigt, men i USA började det dö redan på 1990-talet. Foto: Magnus Hallgren

Konsumismen är en mäktig kultur- och samhällsomvandlande kraft som skapar genom att smula sönder. De gamla kvartersbutikerna fick svårare att överleva när kunderna strömmade till de eleganta varuhusen i städernas mest centrala lägen. När de potentiella kunderna sedan, vid mitten av 1900-talet, strömmade ut till förorterna blev köpcentrumet konsumtionskulturens nya sinnebild, i synnerhet i USA där det på många håll inte längre fanns, kanske aldrig funnits, några levande stadskärnor. The mall blev det nya torget, den nya butiksgatan.

Köpcentrumet var ett surrogat (för den riktiga staden) men också en syntes. I den grundläggande strukturen kombinerades ”passagen” och ”varuhuset”: ett varuhus, en ”anchor store” i vardera änden av en galleria med butiker i ett eller flera plan. Så ritades Southdale. Så såg också Täby Storcentrum ut med Domus som det ena ankaret och EPA, senare NK, som det andra.

I Sverige har köpcentrumet som koncept visat sig förvånansvärt livskraftigt, men i USA började det dö redan på 1990-talet. ”Dead malls” blev allt vanligare och ersattes av enorma lådor samlade runt enorma parkeringsplatser, Big-box retail. Vi har dem i Sverige också, lådorna vid motorvägen. De brukar kallas ”handelsplatser”, men är snarare begravningsplatser för klassisk shopping. Hur flanerar man på en parkeringsplats?

Konsumtionskulturen började på toppen, med det tidiga 1900-talets shoppingslott, och har sedan dess stadigt förfulats. Varje utvecklingssprång har gjort shoppingen tristare. I dag konsumerar vi oss snarare till konformitet än till individualitet. Överallt samma kedjor, samma standardiserade produkter, samma stora lådor. Steg för steg har varuvärlden avförtrollats och tappat det mesta av sin romantiska aura. I dag framkallar den i stället ofta en känsla av avsmak snarlik den 1968 års anti-julaktivister gav uttryck åt.

Så de hade rätt? Ja, i viss mån. Men det finns i sig inget moraliskt problematiskt med ”överflöd”. Tvärtom. Den moraliskt avgörande frågan är hur överflödet skapas, används och fördelas. Med dagens konsumtion som moralisk måttstock levde 68-aktivisterna i ett oskuldens rike. Det ”överflöd” de protesterade mot var jämförelsevis modest. Detta hände sig på den tiden då barn köpte smågodis styckevis.

Varje svensk producerar numera närmare 470 kilo hushållssopor per år. Konsumtionen har fått något bulimiskt över sig; vi glufsar i oss världen och spyr sedan upp den på soptippen. Det är den hotande klimatkollapsen som gör fortsatta shoppingorgier svåra att föreställa sig. Men det är näthandeln som gör att man inte sörjer sig till tårar över att den samtida ”köpfesten” inte kan fortsätta. Digitaliseringen är överallt den diktatoriska glädjedödaren; shoppingen utgör därvidlag inget undantag.

Den nätbaserade handeln är ett påtagligt hot mot den fysiska butiken, och därmed också mot stadslivet. Samtidigt är den i sig själv trivialiserande. Nätshopping har drag både av samtida tempoarbete, det som utförs framför skärmar, och av samtida digitaliserad sexualitet; liksom porrsurfaren klickar sig shopparen från sajt till sajt, från bild till bild, för att till sist uppleva en snabbt övergående eufori; den ensamma orgasmen, köpögonblickets sekunder av tillfredsställelse.

Handelns utredningsinstitut spår i årets ”Julrapport” att nära hälften av de svenska konsumenterna i år ”väntas köpa majoriteten av sina julklappar på nätet”. Det kan få en att se med något andra, och mer välvilliga ögon, på den av tradition förtalade julruschen i varuhus och köpcentrum; trängseln, köerna till paketinslagningen, svetten, stressen, kitschen och ”Last Christmas” på repeat. Det blir lite som med sillsalladen, julmusten och ”Karl-Bertil Jonssons julafton”; gamla traditioner, ett kulturarv, som man av sentimentala skäl vill slå vakt om. Det känns därför helt rätt att en av julens nostalgiskt omhuldade gestalter, Karl-Bertils glöggfryntlige far Tyko, är varuhusägare.

