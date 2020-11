Per Svensson: Det finns en annan pandemi som hotar friheten, den kallas populism

Under de senaste sju, åtta månaderna är vi många som vant oss vid att vara frihetsberövade.

Friheten har i demokratiska samhällen begränsats, suspenderats, satts i karantän i en utsträckning som skulle vara långtgående också i diktaturer.

Den mer eller mindre tillfälliga normaliseringen av en auktoritär och övervakande statsmakt runt om i den fria världen är en intressant utgångspunkt för reflektioner kring relationen mellan frihet och trygghet. Det är ju för att i görligaste mån upprätthålla åtminstone den upplevda tryggheten och minimera virushotet som dessa frihetsinskränkningar genomförts.

Det är inte självklart att trygghet och frihet måste stå i motsättning till varandra. Men det är svårt att förneka att det finns konfliktpotential. Det politiska fältet i väst- och nordeuropeiska demokratier har länge struktureras av polerna ”frihet” och ”trygghet”. Socialdemokrater och konservativa har graviterat mot den senare polen, liberaler mot den förstnämnda. Alla har de dock bekänt sig till båda dessa värden. Det har handlat om preferenser och prioriteringar snarare än om att välja och välja bort.

I andra politiska sfärer ser man annorlunda på saken. Auktoritära, despotiska, antidemokratiska ideologier och regimer är angelägna om att understryka motsättningen mellan tryggheten och friheten.

Budskapet är att friheten utgör ett dödligt hot mot tryggheten, vars enda pålitliga värn är partiet, ledaren eller kungen. De sistnämnda kan här luta sig mot ett av den politiska filosofins klassiska verk, ”Leviathan”, Thomas Hobbes analys av relationen mellan frihet och trygghet, publicerad 1651.

Hobbes målade en mörk bild av människan i naturtillståndet, det vill säga i full frihet. Där råder allas krig mot alla. Varje människas liv måste därför bli ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”. Vill hon leva i trygghet, fred och välstånd måste hon därför överlåta all makt på en suverän kallad Leviathan efter ett bibliskt sjömonster. Det handlar om byteshandel: tryggheten betalas med friheten.

Genom historien har undersåtar och medborgare gång på gång fått erfara att växelkursen är usel. I en ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 22 juni 1940 lyfte tidningens huvudredaktör Torgny Segerstedt fram Winston Churchill och dennes berömda kommentar till det löfte om ”fred i vår tid” som premiärministern Neville Chamberlain hade med sig hem från överläggningarna med Hitler i München: ”Ni kunde välja mellan vanäran och kriget. Ni valde vanäran. Ni kommer att få kriget.”

Vi kan välja mellan friheten och tryggheten. Väljer vi bort friheten får vi otryggheten.

Segerstedts egen publicistik under dessa år besjälades av en motsvarande insikt, en variation på Churchills sentens: Vi kan välja mellan friheten och tryggheten. Väljer vi bort friheten får vi otryggheten.

Det är sensmoralen i en av Torgny Segerstedts mest berömda tidningsartiklar, ”Vildgässen”. Det är från den inskriptionen på Segerstedtmonumentet Göteborg har hämtats: ”De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.”

I dag kan vi kanske tycka oss höra en en biton av Hollywoodheroism i den retoriska fanfaren. Man ska då påminna sig om att Segerstedts hyllning till vildgässen, de fria fåglarna, trycktes i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 9 oktober 1940.

Hitlerriket var då som kanske mäktigast. Norge och Danmark var sedan sex månader tillbaka ockuperade. Om tyskarna gått in också i Sverige skulle Segerstedt varit en dömd och snart död man. Ingen kan säga något annat än att han under dessa år var modet personifierat.

Den explicita poäng Torgny Segerstedt gör i sin text om de tama och de vilda gässen är att de förras trygghet är illusorisk. De göds inte av godhet utan för att bli fetare och mer välsmakande, ”I sinom tid skola dessa sansade gröpätare slaktas och förtäras.”, konstaterar Segerstedt, helt sakligt.

Det hindrar inte att de auktoritära eller totalitära makthavare som insisterar på att friheten och tryggheten inte tål varandra ändå har rätt, så länger vi talar om tryggheten för en specifik grupp, just de auktoritära och totalitära makthavarna. De blir svårt otrygga så snart de hör vildgässens skri i natten. Om fruktan är frihetens främsta fiende så är friheten från fruktan förtryckarnas farligaste fiende. ”Vi är inte rädda längre”, säger demonstranterna i Minsk.

Genom historien har kungar och kejsare, prelater och politbyråer, demagoger och diktatorer utövat makt genom att peka på yttre och inre hot, genom att peka ut yttre och inre fiender; ibland faktiska, ofta fiktiva, ibland båda delarna.

Kan coronaviruset göra tjänst som en sådan fiende, en allierad till auktoritära och despotiska ledare? Det kan ligga nära till hands att svara ja: regeringschefer och ministrar har under dessa månader regerat med detaljerade dekret på motionsrundornas och släktkalasens nivå.

Men som den bulgariske statsvetaren Ivan Krastev påpekar i sin i våras publicerade långessä om viruset och dess politiska konsekvenser, ”Är morgondagens redan här? Hur pandemin förändrar Europa”, är det slående att det just är de auktoritära och populistiska ledarna som ivrigast försökt förringa eller till och med förneka covidhotet.

Sådana ledare föredrar kriser som de själva skapat, påpekar Krastev, det vill säga kriser som är som gjorda för att de själva ska kunna spela sin favoritroll: folkets oövervinnerliga beskyddare. Men det är inte alldeles lätt att skriva in coronaviruset i det manuset. ”Det är ju inte ledarens geni eller styrka som det hänger på när det gäller att begränsa spridningen av en sjukdom, utan vardagliga saker som att medborgarna ska tvätta händerna regelbundet.”

Viruset låter sig ju inte ens buras in av kravallpolisen. I stället tar det sig helt utan fruktan in i härskarens palats och smittar också honom. Sådant kan ge annars lagom rädda undersåtar idéer.

Därför är pandemin ett i palatsperspektiv dåligt hot som kanske hellre bör pratas bort än blåsas upp. Donald Trumps entourage och anhängare har helt följdriktigt gjort ideologi av munskydd. Rätten att inte bära munskydd blir en pendang till rätten att bära vapen: essensen av amerikansk frihet.

Men oavsett vad man tror om munskyddens effektivitet är poängen med dem inte i första hand att skydda bäraren utan dem som han eller hon kommer i kontakt med. Det gör det problematiskt att under en galopperande pandemi förädla motstånd mot munskydd till frihetskamp.

Som en kolumnist i New York Times nyligen framhöll, just med anledning av trumpisternas försök att göra munskyddet till sinnebild för vänsterradikalt åsiktsförtryck, så försåg John Stuart Mill den individuella friheten med ett slags moraliskt munskydd i sin klassiker ”On Liberty” från 1859. Över sig själv, sin kropp och själ är individen suverän, slog Mill fast. Men han framhöll samtidigt att man inte är fri att skada andra.

Vore man det skulle vi alla leva i Thomas Hobbes skräckvärld, det anarkistiska infernot där ingen och inget hindrar var och en från att göra exakt vad hon eller han i stunden känner för.

Envåldshärskaren var Hobbes lösning på konflikten mellan frihet och trygghet. Vi har ett annat svar på frågan: Hur hindra att den enes frihet blir den andres ofrihet?

Det är demokratin.

Vi förlitar oss inte Leviathan för att få trygghet, vi förlitar oss på varandra

Demokratin är så mycket mer än majoritetsbeslut. Demokratin är ett system av institutioner, funktioner regelverk och institutioner (fritt valda beslutande församlingar, fria domstolar, en fri press) som på en och samma gång garanterar och utvidgar individens frihet och begränsar hennes möjligheter att utöva den på andras bekostnad.

Det finns en konflikt mellan trygghet och frihet. Där har Hobbes rätt. Men demokratins lösning är maktdelning, inte maktkoncentration. Vi förlitar oss inte på Leviathan för att få trygghet, vi förlitar oss på varandra och de gemensamma spelreglerna.

Så, hur kommer de frihetsförluster de flesta av oss uthärdar och, åtminstone i teorin, accepterar under coronapandemin att påverka vårt framtida förhållande till friheten? Kommer den trötthet på restriktionerna många nu känner att göra oss mer skeptiska, mer vaksamma, när makten erbjuder oss ökad trygghet och vill att vi ska betala med minskad frihet?

Eller kommer vi tvärtom att ha blivit avtrubbade, tillvanda, mer benägna att i trygghetens namn acceptera ännu hårdare gränskontroller, ännu högre murar, uppluckring av rättssäkerheten, inskränkningar i yttrandefriheten?

Det skulle kunna gå åt båda hållen. Men strömmarna i världen gick inte i frihetens och demokratins riktning före pandemin, och trots de auktoritära ledarnas problem med den är det svårt att tro att viruset får strömmen att byta riktning.

Om och när virusvågen till sist lagt sig och efter sig lämnat ett halvkvävt kulturliv, en urgröpt ekonomi, ett samhälle med än djupare och bredare klyftor mellan länder, regioner, generationer, vinnare och förlorare, då fruktar jag att de neonationalister och högerpopulister som länge känt doften av makt kittla näsborrarna kan ha ett dukat bord att slå sig ner vid.

Det gör Torgny Segerstedt högaktuell.

I en ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 6 oktober 1934, lyfte han fram de slutsatser demokratiska politiker, tidigare varandras meningsmotståndare, hade att dra av hoten mot demokratin i den tidens Europa: ”De skaror som kunde bekämpa varandra därför att de alla kände demokratiens mark under fötterna ha sett sig försatta i det läget, att de måst draga ut för att försvara själva denna mark. De ha måst besinna sig på att det är en sak som de gemensamt hålla helig och att just denna sak är hotad: friheten.”

Något att fundera på inte minst för de regeringshungriga svenska högerpolitiker som nu flockas kring det tråg Jimmie Åkesson fyller med ”konservativ” gröt, gammal gröpe.

Texten är en förkortad och bearbetad version av det anförande Per Svensson höll när han den 26 oktober mottog Torgny Segersteds frihetspenna i Göteborg.