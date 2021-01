Per Svensson: Det hängde en sorg i luften under installationen av Joe Biden

USA-valet 2020

Presidentinstallationen ska manifestera den amerikanska demokratins kontinuitet. Det är därför alla tidigare presidenter som ännu är i livet förväntas närvara, oavsett partitillhörighet.

Det var därför Donald Trump demonstrativt höll sig borta. Hans anhängare visade sitt förakt för demokratin genom att storma Kapitolium. Själv gjorde han detsamma genom att inte närvara utanför parlamentsbyggnaden när Joe Biden och Kamala Harris svors in.

Installationsdagarna, med alla de publika evenemang och festligheter som normalt präglar dem, är inte bara länkar i en historisk kedja utan också tidsbundna teaterföreställningar, iscensättningar av vad Amerika är, eller vill vara, i ett specifikt ögonblick.

Det finns ett videoklipp på nätet som utstrålar så mycket glädje, så mycket hopp!

Ta Bill Clintons installation 1993. Baby Boomers tog över makten ackompanjerade av Bob Dylan, Fleetwood Mac och Bill själv på sax. Eller ta Barack Obamas första installation, 2009. Det finns ett videoklipp på nätet som utstrålar så mycket glädje, så mycket hopp! Konsert vid Lincoln Memorial. Pete Seeger i toppluva, assisterad av Bruce Springsteen, leder en lycklig publik i alla åldrar och kulörer i allsång: ”This land is your land”. Och bakom Seeger och Springsteen en ung gospelkör i rött och blått som med det vita monumentet som fond blir en levande, gungande amerikansk flagga.

Och Bidens installation 2021? Det vilade något stillsamt sorgset, något melankoliskt, över det som gjordes och sas på Kapitoliums trappa. Det präglade Bidens tal med dess vädjan om enighet, samling, tillnyktring, sanning. Man kunde nästan höra det också i Jennifer Lopez version av ”This land is your land”; melankolin.

Poeten Amanda Gorman. Foto: Patrick Semansky/UPI/Shutterstock

Det fanns en glädje också, tydlig hos Kamala Harris, USA:s första kvinnliga vicepresident med goda möjligheter att så småningom bli USA:s första kvinnliga president. Men det var som om de munskydd alla bar inte bara var där på grund av viruset, smittorisken och vikten av att föregå med gott exempel, utan också för att hindra sorgen, och kanske också vreden, från att strömma ut och ta över.

Det framgick inte av tevesändningen, men förhandsreportage har visat upp en huvudstad förvandlad till något som liknar en armébas i en krigszon. Svårt att inte se taggtråden och murarna av kamouflageuniformerade soldater vid Kapitolium som en dyster metafor för den amerikanska demokratin efter fyra år med Trump. Attackerad, belägrad.

Demokratin hotas av de krafter som manats fram av Bidens företrädare

Det finns två sidor, två dimensioner, av den belägring USA befinner sig i. Demokratin hotas av de krafter som manats fram av Bidens företrädare. Amerikanernas hälsa, liv, ekonomi hotas av viruset, pandemin. Båda dessa hot var intensivt närvarande under installationsceremonin.

Solen bröt ändå fram och det oemotståndliga hoppet gjorde till sist entré i en knallgul dräkt: den 22-åriga poeten Amanda Gorman med dikten ”The hill we climb”, en lika kaxig som ödmjuk amerikansk trosbekännelse: ”For there is always light. If only we´re brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.”

Läs fler texter av Per Svensson.