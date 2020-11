Per Svensson: Donald Trump manar fram USA:s onda ande

USA-valet 2020

I onsdagens Studio Ett intervjuades historikern Lars Trägårdh om polariseringen i USA, där han själv bott och arbetat under en stor del av sitt vuxna liv. Han slog fast att grundberättelsen om Amerika handlar om splittring, från inbördeskriget på 1860-talet till ”Black lives matter”. Enighetens decennier vid 1900-talets mitt kallade han en historisk fotnot

Studioreportern ställde en lätt förvånad följfråga: Så du menar att polariseringen i dag inte är större än vad den varit tidigare vid ett antal tillfällen?

”Ja, den kan ju inte bli mycket större än ett inbördeskrig”.

Sommaren 1858 kandiderade Abraham Lincoln till senaten. Han representerade det nybildade partiet Republikanerna, en koalition av grupperingar som hölls samman av motståndet mot slaveriet. Det var i det tal han höll i samband med nomineringen i Springfield, Illinois, som han använde den bibelinspirerade sentensen ”A house divided against itself cannot stand”, ett splittrat hus kan inte bestå.

Joe Biden anspelade på det citatet när han för en månad sedan valtalade i Gettysburg, där ett av de blodigaste slagen utkämpades under inbördeskriget på 1860-talet. Sammanlagt dog 620 000 amerikaner i striderna under det fyra år långa kriget, mer än tio gånger så många som hundra år senare stupade i Vietnamkriget.

I ”Team of rivals. The political genius of Abraham Lincoln”, Doris Kearns Goodwins hyllade biografi från 2005 över USA:s förste republikanske president, antitesen till den senaste, finns talande scenen som illustrerar hur oförsonligheten och våldet sipprade in i politiken under 1850-talet.

Charles Sumner, republikansk senator från Massachusetts, var passionerad motståndare till slaveriet. I ett tal i senaten 1856 hånade han senatorn Andrew Butler från South Carolina och kallade honom en gammal Don Quixote som ägnade sig åt sentimental dyrkan av sin älskade ”sköka, slaveriet”.

Några dagar senare misshandlades Sumner inne i senaten av en släkting till Butler, kongressledamoten Preston Brooks. Med en käpp slogs Sumner blodig och medvetslös. Skadorna var så svåra att han var tvungen att hålla sig borta från senaten i tre år.

Splittringen, konflikterna, våldet finns i den amerikanska arvsmassan. Hur skulle det kunna vara annorlunda? USA har byggts av kolonisatörer som fördrev och slaktade ursprungsbefolkningen, av plantageägare som sålde och köpte slavar, av religiösa och politiska dissidenter som flytt sina hemländer, av fattiga och hungriga och förhoppningsfulla från jordens alla hörn som drömt om landet där allt är möjligt och friheten större än någon annanstans. Hur kan ett sådant land undgå att ständigt piska ut sig själv i bittra konflikter? Hur hindra att dessa konflikter blir våldsamma, förödande, irreparabla?

Svaret tar konkret gestalt när den tillträdande presidenten vid sin installationsceremoni svär att bevara, skydda och försvara den amerikanska konstitutionen, ”preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

Det är konstitutionen, husets grund, inte dess invånares känslor för varandra, inte husfriden, som utgör garanten för att samhället inte ska falla sönder i kaos och krig. Det räcker inte alltid, inbördeskriget är det kanske tydligaste exemplet, men med tanke på de inre och yttre påfrestningar Amerika utsatts för under sin korta, men intensiva, historia har demokratins ramverk ändå visat sig vara imponerande robust. Maktdelning, checks and balances, oberoende institutioner, en fri och granskande press.

Det är detta ramverk som gjort det möjligt för ett samhälle som det amerikanska, till sin natur alltid ”splittrat” och konfliktfyllt, att i förvånansvärt hög grad bli vad de religiösa flyktingarna från Europa drömde om på 1600-talet: a city upon a hill, ett exempel för världen.

Också Donald Trump svor den där eden. Det var den 20 januari 2017. Sedan ägnade han de kommande åren åt att avfärda den och konstitutionen som fake news.

De sista dagarnas försök att obstruera demokratin och sabotera valet är därför stilenligt. Man kan komma att tänka på en tioåring som slår fast att fotbollsmatchen är slut just precis i det ögonblick det egna laget råkar leda.

Men en mer adekvat jämförelse är kommunistledaren som suckande accepterar att man måste låtsas hålla val, men aldrig skulle komma på tanken att släppa ifrån sig makten. Stand back and stand by, ropar Donald Lukasjenko.

Det är USA:s onda ande han manar fram, det inbördes våldets och ömsesidiga hatets ande, befriad från demokratins band och bojor

