Per Svensson: En kulturhistorisk kärleksförklaring till människans bästa vän

Journalisten och författaren Niklas Ekdal ställde en intressant fråga på Twitter i höstas, högaktuell efter valpvågen under pandemin: ”...vad säger det egentligen att vi avlat fram en art, 900 miljoner hundar, med uppgiften att älska oss villkorslöst?”

Alla tänkbara svar är inte smickrande för människosläktet. Men låt oss välja ett svar som är just detta, smickrande: 900 miljoner hundar vittnar om det bästa hos människan. Så högt värderar hon villkorslös kärlek att hon traskar ut i regn och rusk, mörker och minusgrader för att plocka bajs i små svarta plastpåsar.

Clarence Barker och hund porträtterade av Anders Zorn. Foto: Alamy

I alla tider har hundarna tassat genom kulturen; i myter, sägner och sagor, från vapensköldar till seriealbum, från konstnärsateljéer till filmstudior, från romaner till tv-serier, från museer till topplistor. Och ständigt har de inkarnerat den orubbliga trofastheten och kärleken som inte söker sitt.

När Odysseus äntligen kommer hem till Ithaka gör han det i en fattig tiggares gestalt. Den första som ser igenom det yttre och förstår att rikets kung har återvänt är hans hund, Argos. Den en gång stolta jakthunden har väntat i tjugo långa år år på sin herre och är nu som gammal vovve föraktad och förnedrad. Husfolket i palatset har förpassat honom till en dynghög vid porten.

”Nu då den på nära håll kände igen kung Odysseus/viftade den med svansen glatt och lät öronen sjunka/men var för svag att resa sig upp och gå fram till sin herre./Denne vände sig bort och strök en tår ur sitt öga.”

Med några få ord (svansen, tåren i ögonvrån) gestaltar Homeros en ömsesidig relation. Människan håller hund också för att få ge kärlek, inte bara för att få känna sig älskad. Argos, som får sägas ha levt sitt hundliv på övertid, blir nu när han åter fått se sin husse till sist hämtad ”av den svarta dödens gudom” och blir befordrad till änglahund.

Judy Garland som Dorothy med hunden Toto. Foto: Alamy

Hundvänner Rocky och Martin Kellerman Har givit ny relevans åt det gamla ordspråket: Sådan herre, sådan hund. Lady och Lufsen Klassisk stereotyp i sagor och romantiska komedier. Tiken av börd och hanhunden från gatan. Fin fröken och skön kille. Lump och Picasso Taxen Lump var på tillfälligt besök i Picassos villa i Cannes när ömsesidig sympati väcktes. De hängde med varandra i flera år och Lump målades in i konsthistorien. Milou och Tintin Den sensibla foxterriern är den själ som hjälten i golfbyxor annars skulle sakna. Toto och Dorothy Judy Garland sägs ha blivit så förtjust i terriern Terry, Toto i ”Trollkarlen från Oz”, att hon ville adoptera henne. Men Terry var och förblev filmstjärna i egen rätt. Visa mer

Som om han själv vore en smutsig hund hånas och hunsas den förklädde Odysseus i sina ”ynkliga paltor” av friarna, de skamlösa snyltgäster som fikar efter hans fru och egendom. Men en gammal tjänarinna, Eurykleia, genomskådar liksom Argos förklädnaden. Hon var en gång hans amma och känner igen ett ärr på hans ben. Hon stryker honom över hakan och säger: ”Ack, då är du Odysseus. Mitt älskade barn!”

Hunden och amman knyts i berättelsen samman av kärleken och trofastheten till Odysseus. I en sagovärld av betydligt senare datum, ”Peter Pan”, tar de kropp i en och samma gestalt, syskonen Darlings barnsköterska Nana. Hon är i J M Barries originalpjäs från 1904 en newfoundlandshund, med Barries egen newfoundland Luath som förebild. Disney lät Nana bli en St Bernhard med spetsmössa på huvudet.

En av höstens bästa översatta romaner är ”Tiken” av den colombianska författaren Pilar Quintana. Det är en kort, mörk och mångbottnad berättelse förlagd till en fattig fiskeby på strandremsan mellan den skoningslösa djungeln och det hungriga havet. En barnlös kvinna tar sig an en liten valp, en liten tik.

Det som sedan följer är inte någon solskenshistoria, snarare ett ödesdrama om svek och hämnd. Men när författaren och litteraturkritikern Therese Eriksson tar ”Tiken” till utgångspunkt för en krönika om hundar i litteraturen (Västerbottens-Kuriren, 24/11), blir det typiskt nog ändå den fyrbenta trofastheten hon lyfter fram som återkommande tema.

Ett av hennes exempel är hunden i Hanna-Linnea Regnfors debutroman från 2020, ”Candy”. Den är, konstaterar Eriksson, vresig och ouppfostrad, men framför allt trofast: ”Och är det inte just denna tillgivenhet, den obrottsliga lojaliteten som gör hunden till evig följeslagare i såväl litteraturen som i livet utanför boksidorna? Idén om den villkorslösa – och ordlösa – kärlek som inte går att få hos andra människor.” En köttbulle som rullas mellan två nosar en förtrollad kväll.

Gör man en internetsökning efter kända hundar genom historien och i kulturen upptäcker man snart att så gott som samtliga har bevisat sin trofasthet och kärleksfullhet på endera av tre sätt: 1. De har med fara för eget liv räddat människor i nöd. 2. De har mot alla odds hittat hem till sina familjer efter att ha tappats, eller rövats, bort. 3. De väntar troget på att en död husse eller matte ska återvända.

Filmcollien Lassie är mönstergill. I ”Lassie come home” (1943) har fattigdom tvingat familjen Carraclough att sälja sin älskade hund, men hon rymmer hem till sin lillhusse Joe. I ”Hills of home” (1948) övervinner Lassie sin rädsla för vatten och simmar över en iskall forsande flod för att rädda den skadade doktor MacLure. I ”Challenge to Lassie” (1949) vägrar Lassie att lämna kyrkogården där hennes döda husse ligger begravd.

Arnolfini-porträttet” av Jan van Eyck. Foto: Alamy

I bildkonsten blev hunden tidigt en symbol för trohet. Ett berömt exempel är ”Arnolfini-porträttet”, målat av Jan van Eyck 1434. Ett ungt par, sannolikt köpmannen Giovanni di Nicolao Arnolfini och hans hustru, håller varandra i händerna. Vid deras fötter vaktar en liten hund.

Ett senare exempel skulle kunna vara ett societetsporträtt Anders Zorn målade under sina ungdomsår i London på 1880-talet. En ung man ligger utsträckt på en divan med en bild av sin fästmö i handen. Hans hund pockar på uppmärksamhet. Den unge mannen hette Clarence Barker och är barnbarn till den stenrike amerikanske järnvägsmagnaten Cornelius Vanderbilt. Hunden ger en frånvarande fästmö lugnande besked om fästmannens trohet, inte bara på ett symboliskt plan. Vovven bekräftar genom sin svartsjuka att husse bara har sin blivande fru i tankarna.

Zorn tyckte själv om hundar och brukade mot slutet av sitt liv bära med sig sin yorkshireterrier Liten i rockfickan. Hunden, som gjorde skäl för sitt namn, porträtterades i en parodisk hyllningsdikt till Zorn, författad av en av konstnärsfurstens dåliga journalistkamrater, som ”hans fruktansvärda gårdvar, världens minsta jycke – ras: en till lif blifven penntorkare”.

Mer hundläsning Hjalmar Söderberg ”En herrelös hund” Hunden som förlorat sin herre ylar till sist i sin ensamhet. Mänskligt, alltför mänskligt. Slutnovell i ”Historietter”. JM Coetzee ”Onåd”

I JM Coetzees roman får omvårdnaden av döende hundar universitetsläraren David Lurie att till slut kanske bli människa. Kerstin Ekman ”Hunden” Låter oss se, känna, och höra världen genom en vilsesprungen valps ögon, tassar, mun och öron. Mästerlig 80-talsroman som föregriper det vi i dag kallar ekokritik. Lars Gustafsson ”Elegi över en död labrador” ”Vi levde tillsammans i två olika världar” skriver Lars Gustafsson i en av sina mest älskade dikter. Finns i samlingen ”Artesiska brunnar cartesianska drömmar”. Tove Jansson ”Trollvinter” Egentligen inte någon hundbok, men den lilla hunden Ynk övervintrar i Mumindalen och drömmer om att få leka med vargar. Marie NDiayes ”Ladivine”

Med hjälp av hundar som dödar, beskyddar och förföljer gestaltar Marie NDiaye skammen hos tre generationers kvinnor. Bengt Ohlsson ”Drick värmen ur min hand” Han har blivit smått blasé, medelklassmannen Martin – men så tvingas han ta hand om rottweilern Rulle.



Visa mer

Ett annat slags trohet, den feodala, gestaltas i ”Hovdamerna” (”Las Meninas”), en berömd målning från 1650-talet av den spanske hovmålaren Diego Velázquez. Han porträtterar sig själv i färd med att måla, i en spegel ser man det spanska kungaparet och i förgrunden den lilla prinsessan Margarita Teresa omgiven av sin uppvaktning. I ett hörn ligger en stor dåsande hund. Det är en spansk mastiff, bjässevovvar som kan väga en bra bit över 100 kilo.

Hundar förutsätts visa sin kärlek och trohet genom att vakta, varna och värna sitt husbondfolk. Den spanska hunden skulle kunna vara en sinnebild för monarkens trogna undersåtar, för pakten eller kontraktet mellan härskare och folk, löftet om ömsesidig lojalitet och ömsesidigt beskydd.

Winston Churchill som bulldog. Foto: Alamy

Det har alltid funnits en nära relation mellan kungamakt och svansviftning, det är inget unikt för tv-program som ”Året med kungafamiljen”. Ta Pompe, Karl XII:s hund och ”trogne dräng”, som enligt Israel Holmströms dikt varje natt sov i kungens säng innan han till sist lät sig dö vid sin herres fötter. Ett exemplariskt hundliv: ”Mången stålt och fager Mö /Önskade som Pompe Lefwa/Tusend hieltar eftersträfwa/At få så som Pompe dö.” Hängivenhet och trofasthet, eviga hunddygder.

I takt med att monarkin berövats sitt bett har hovhundarnas roll förändrats. Om de tidigare hade till uppgift att, antingen som statussymboler eller som folkets representanter, synliggöra kungens särskildhet, hans upphöjdhet, ska de nu snarare tydliggöra hans vanlighet, hans roll som den lagom främste familjefarsan. Att Carl XVI Gustaf hållit sig med en så klassisk radhusjycke som labrador är talande.

Också amerikanska presidenter förutsätts ha hundar. ”The first family” måste ha en ”first dog”. I familjen Clinton skällde labradoren Buddy. George W Bush hade två skotska terrier, Barney och Miss Beazly. Obamas familjehundar var två portugisiska vattenhundar, Bo och Sunny. Biden har en schäfer. Trump var sin egen pitbull.

”Har en enda bra författare någonsin ägt en hund?” Karl Ove Knausgård ställde frågan i en kort essä i tidskriften New Yorker för några år sedan (”The trouble with dogs for a writer”, augusti 2018). Han la tyngd bakom sin undran genom att berätta att han själv inte skrivit en enda skönlitterär rad under de två år han hyst en hund i sitt hem (den överläts sedan till en annan familj). Texten, en bearbetad version av en essä i en av Knausgårds årstidsböcker, ”Om sommaren”, lockade fram morrningar i medierna. Det kan inte ha förvånat Knausgård. Han visste naturligtvis att svaret på hans fråga var ja, många strålande författare har ägt, älskat och skrivit om hundar.

Virginia Woolf lärde sina hundar släcka tändstickorna hon tänt sina cigaretter med. Hon skrev dessutom ”Flush”, en fiktiv biografi över 1800-talspoeten Elizabeth Barrett Brownings cockerspaniel. Thomas Mann promenerade varje dag med sin fågelhund Bauschan och samlade material till boken ”Herre och hund”.

P O Enquist och hans schnauzer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Också i den svenska författarkåren är det lätt att peka ut hundvänner som skrivit in sig i litteraturhistorien. Konstnären Bo Larsson målade för tjugo år sedan ett porträtt av Kerstin Ekman. Det ingår i Statens porträttsamling på Gripsholms slott. Kerstin Ekman sitter i en korgstol. På en fäll vid hennes sida ligger norrbottenspetsen Silva. Och på P O Enquists gravsten på Katarina kyrkogård finns en liten hund avbildad. Det är hans schnauzer Pelle.

Det finns förstås också författare som är hundhatare. August Strindberg är en av dem. I den självbiografiska ”Ensam” förundras han över att det finns människor som kan känna kärlek och omsorg för ett så ”orent” djur som hunden, ”vilkens hela tillvaro går ut på att orena”.

Karl Ove Knausgårds ”problem” med hundar bottnar dock, enligt honom själv, inte i främlingskap utan tvärtom i att ”hundens till sin karaktär” är så lik honom själv. Det handlar alltså om störande identifikation. Han avslutar essän i New Yorker med att berätta att det autofiktiva monumentalverket ”Min kamp” till en början gick under arbetstiteln: ”The dog”, Hunden. Och kanske kan man ana liknande psykologiska motiv bakom Strindbergs aversion mot hundar. Kanske är han ”hundhatare” av samma skäl som han är ”kvinnohatare” och ständigt måste göra vänner till fiender: Rädsla för att bli sin hundnaturs fånge. Rädsla för det ömsesidiga beroendets halsband och koppel.

Strax efter att hon porträtterats med Silva berättade Kerstin Ekman i en kulturartikel i Expressen om hur hon redan som barn fascinerades av hundar i konsten (”Hunden med damen”, 25/7 2001). En favorit var taxen Pehr på Nationalmuseum, den dåvarande svenske Parisambassadören Carl Gustaf Tessins jaktkamrat, fångad av den franske konstnären Jean-Baptiste Oudry 1740. Pehr framstår som en egensinnig och bestämd herre. Kerstin Ekman påpekar att hundar annars ofta målats in i konstverken som ett slags accessoarer eller ibland som lustiga krumelurer i kanten, ”tricksters som uttrycker det låga och barnsliga stadium som en civiliserad människa ska ha lämnat bakom sig men som alltid gör sig påmint i oss”.

I vår egen tid har de instrumentaliserade hundarna vandrat, eller släpats ut ur målningarna och in i medierna och populärkulturen. De förnäma hovdamernas små knähundar har blivit handväskor på fyra ben (Paris Hilton-chihuahuan). Tricksterhundarna har lyfts ut från tavlorna och in i de sociala medierna.

Kerstin Ekman med Stella och Silva. Foto: Cornelia Nordström

Det förekommer att människor framställs som hundar. I patriotiskt propagandasyfte tecknades Winston Churchill som en obeveklig, stentuff brittisk bulldog. Som ett led i ett provokativt konstprojekt ritade Lars Vilks Muhammed som rondellhund. Men regeln är fortsatt att det är hunden som görs till människa; den trogna vännen, sidekicken, tvillingsjälen, kompisen som alltid ställer upp, den ironiska kommentatorn, Båtsman, Milou, Idefix, Pluto (vi hoppar över komplikationen att Musse är en mus), Urax i ”Barna Hedenhös”, Tim i femböckerna och ett oräkneligt antal vänner med svans i mer samtida barn- och bilderböcker. Och Rockys hundliv i Martin Kellermans serie får väl betraktas som exemplariskt autofiktivt; sådan tecknare sådan hund.

Men när Kerstin Ekman i sin Expressenartikel skriver att det hon själv ser i Bo Larssons porträtt ”Samhörighet” är det inte bara en kärleksfull ömsesidig igenkänning hon syftar på. Det handlar också om en skillnadens samhörighet, en komplementär samhörighet. Två olika pusselbitar som hör ihop. Silva är en hund, inte en spegelbild, inte en människa i päls. ”Hon har någonting som fattas mig.” Spetsen Silva har en närvaro i naturen, en uppmärksamhet, som människan saknar, men hon bär också på något annat, mer svårdefinierat bortommänskligt som Kerstin Ekman använder en dikt av Rainer Maria Rilke för att få korn på, något ”djupt och tidlöst”. Det är kanske det som den pensionerade jägmästaren får en skymt av i Kerstin Ekmans senaste roman ”Löpa varg”.

I en tidigare bok, ”Hunden”, den enastående kortromanen från 1986, blir Kerstin Ekmans prosa en hunds medvetandeström. En valp springer vilse, bort från kulturen och in i naturen, förvandlas från en varelse betingad att ge villkorslös kärlek till en kropp underkastad det vildas överlevnadsvillkor.

Den trogna och kärleksfulla kompis vars tänder vi borstar med specialtandkräm med ”coconut/mint”-smak är mycket påtagligt en kulturvarelse, en kulturskapelse. Men någonstans anas ändå skuggorna av ”det andra”, det tidlöst djuriska. ”Det är ingen hund, det är en varg”, som Fantomen brukade säga.

Läs fler artiklar av Per Svensson här.

Hundlåtar Baha Men. ”Who let the dogs out”. Utsågs i en omröstning av Rolling Stone till en av tidernas mest irriterande låtar. Men den har inte bara fått skäll – den används ofta vid sportevenemang och har hela 85 miljoner spelningar på Spotify. Big Mama Thornton: ”Hound dog” Finns också med Elvis Presley – bluesoriginalet från 1953 är roligare. Florence + The Machine: ”The dog days are over” Florence Welch fick inspiration till sin medryckande hit när hon cyklade i London och såg Ugo Rondinones konstverk som just förkunnade att nya tider väntar. Iggy Pop: ”King of the dogs” Morrningar från 2009. För konstprojektet ”Bedtime stories” har Pop också läst in ett postumt porträtt av sin gatuhund Tromba. HasseåTage: ”Sov lilla Totte” ”Somna, så kommer snart John Blund till en otäck hund.” Vaggvisa från 1962. Handsome Family: ”White dog” Hallucinatoriska vovvevisioner återberättade av duon som gjorde signaturen till första säsongen av ”True detective”. Visa mer

