Per Svensson: Grattis, kungen – ned med monarkin!

Han föddes på Haga slott klockan 10.20 den 30 april 1946 och vägde 3.500 gram. Att allt gått rätt till och att han alltså var den han var och skulle vara vidimerades av de officiella vittnena: statsministern, utrikesministern, riksmarskalken Vennersten och överhovmästarinnan, friherrinnan Rålamb.

Från örlogsstationerna i Stockholm, Göteborg och Karlskrona sköts salut med 84 skott. Te Deum hölls i Skeppsholmskyrkan. De församlade sjöng unisont psalmen ”Nu tacker Gud, allt folk.”

Inte minst glada var nog de näringsidkare som redan dagen därpå lät den nyfödda kungligheten göra tjänst som kommersiellt draglok. ”Han mår som en prins i sin bädd från Sängspecialisten”, kunde man läsa i en annons, praktiskt nog placerad på just den tidningssida där Dagens Nyheter berättade om Carl Gustaf Folke Hubertus och hans lyckliga ankomst till världen och arvriket. ”Från första da’n skött med Bebi-San”, meddelade en annan annonsör i en annan bransch, och Falu yllefabrik tog tillfället i akt att marknadsföra inte bara en för tillfället väl vald produkt. Företaget gjorde sig också till tolk för svenska jämlikhetssträvanden: ”Det blev en arvprins! Prinsfilten åt alla små svenska pojkar!”

Och nu, valborgsmässoaftonen 2021, fyller han 75 år. Tidningen Expressen tjuvstartade firandet redan förra helgen. Tidningens politiska redaktör överräckte personligen presenten i en söndagskolumn med rubriken: ”Grattis, kungen – och leve monarkin!” Expressen övergav nu formellt och högtidligt kravet på att monarkin ska avskaffas. Ett litet steg för världen, men ett rejält kliv bort från den kulturradikala liberalism som i decennier präglat Expressen.

Vad är det då som fått Anna Dahlberg och hennes kollegor att dumpa tidningens arv på tippen? Vilka tunga intellektuella, filosofiska och kulturella argument för monarkin har fått dem att klä getinggadden med bladguld och ställa sig i kön för att bli kungliga hovleverantörer? Kungen jobbar flitigt. Han och hans familj är hyvens. Anna Dahlberg har av sina ”kontakter på utrikesdepartementet” fått veta att Lex Prinsfilten fortfarande är i full kraft. Kungen säljer saker utomlands.

August Strindberg gav 1882 ut en samling satirer: ”Det nya riket. Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidevarv”. I ett av styckena berättar han om en hårt arbetande monark, låt oss kalla honom Oscar II, som aldrig förtröttas i sina ansträngningar att genom ständiga järnvägsinvigningar bidra till landets välstånd och tillväxt. Under en av dessa oräkneliga invigningar ådrar han sig en magkatarr, tvingas dricka brunn och blir bättre, varvid Svenska Folket samlas på Nationalteatern för att ge uttryckt åt sin ”inneboende glädje över det höga tillfrisknandet”. En talare träder fram och ”börjar naturligtvis med den sedvanliga förklaringen att han icke lärt att smickra, men att han ändå skall göra så gott han kan. Därpå framför han en vördsam hälsning från Svenska Folket som han träffade vid en middag på Hasselbacken och berättar att han fann det mycket lyckligt och belåtet samt att det bad hälsa att det alltid skulle vara troget och beskedligt.”

Anna Dahlberg gör också sitt bästa. Expressens ledarsida redigeras under beteckningen ”liberal”, men efter Dahlbergs omvändelse framför tronen skulle ”opportunt oscariansk” kunna vara ett alternativ.

”Grattis, kungen!” Inget problem. Det hör till god ton och vanlig artighet att framföra gratulationer på bemärkelsedagar. Det är i rubrikens andra led Expressen tar det definierande klivet. ”Leve monarkin!”. Ett sådant leve är, för att uttrycka det högtidligt, inte förenligt med liberala grundvärden. Monarkin är den mest uppenbara manifestationen av det samhälle historiens kämpande liberaler gick till storms mot och besegrade: stånds- och privilegiesamhället, det slags samhälle där det inte är vad du gör utan vilka dina föräldrar var som avgör hur du värderas och vilka roller som det är möjligt för dig att spela.

Man kan nu invända att så ser det ju fortfarande ut: klass, hudfärg, föräldrars ekonomi och utbildning påverkar och begränsar möjligheterna till fria livsval på synnerligen konkreta och påtagliga sätt. Världen är orättvis. Absolut. Men det är ändå något annat om och när dessa orättvisor är formaliserade, institutionaliserade, betraktas som en naturens, eller Guds, odiskutabla ordning. Meritokrati är det liberala alternativet till en sådan värld, du ska bedömas och belönas efter förtjänst, inte efter i vilken familj du är född. Monarkin är meritokratins antites: Det finns inga andra skäl till att Carl XVI Gustaf är Sveriges statschef än att han föddes av prinsessan Sibylla på Haga slott.

Att som chef för en liberal ledarsida ropa ”leve monarkin” är jämförbart med att som ideologisk vegan entusiastiskt hojta ”mera kött, mera kött!”

Nyfödd kronprinsen Carl Gustaf i barnvagn, Hagaparken 1946. Foto: Svenskt Fotoreportages samling / Historisk Bildbyrå

Det ironiska är samtidigt att vi har ett kungahus som har meritokratin, i tämligen extrem form, att tacka för sin existens. Den 5 maj är det dags för ännu ett härskarjubileum. Då är det 200 år sedan Napoleon Bonaparte dog på förvisningsön Sankta Helena, sydatlantens Eslöv. Det är en minnesdag värd att uppmärksamma, inte bara på grund av de goda bakverk, lustiga hattar och svenska triumfer på schlagerns slagfält som vi har Nappe att tacka för (”Waterloo, I was defeated, you won the war”). Också monarkister som Anna Dahlberg borde kosta på sig en Napoleonbakelse den 5 maj.

Korsikanen Napoleone di Buonaparte föddes inte till monark, men formade med svärdet sin värld (som Tegnér formulerade det), slog sig bokstavligen fram till tronen och satte själv kejsarkronan på sitt huvud den 2 december 1804. Meritokratin smälte för ett ögonblick samman med monarkin.

Napoleons svärd öppnade vägen till tronen också för en annan soldat, den sydfranska underofficeren Jean Baptiste Bernadotte. Genom sin duglighet blev han en av kejsarens främsta fältherrar vilket i sin tur så småningom gjorde honom till svensk tronföljare och kung. Utan Napoleon ingen Karl XIV Johan och då heller ingen Carl XVI Gustaf att hylla på Expressens ledarsida.

Napoleone di Buonaparte föddes inte till monark, men satte själv kejsarkronan på sitt huvud den 2 december 1804 Foto: Pascal Pochard-Casabianca/AFP

Denna paradox, ett kungahus byggt på meritokratisk grund, är inte unik. Kanske snarare regel. I det kungliga släktledets begynnelse finns ofta en krigsherre som ryckt åt sig kronan, torkat bort blodet och satt den på sitt huvud. Gustav Eriksson Vasa kan vara ett exempel. Men så snart kronan är på plats måste historien skrivas om, annars skulle ju inte bara den nyblivna kungens krona utan också hans huvud sitta löst. När som helst skulle en annan och ännu dugligare krigsherre kunna göra anspråk på kungavärdigheten. Alltså måste kungen bli kung av Guds nåde, ett majestät höjt över tid och rum.

Just de argumenten – Guds smorde, en helig kunglig kropp och så vidare – har förlorat något av sin slagkraft i ett moderniserat, demokratiserat och i hög grad meritokratiskt samhälle. Det är därför monarkins förespråkare tvingas luta sig mot en motsägelse. Det som i deras ögon gör monarken särskild, som motiverar minnesmedaljer och saluter och hyllande ledartexter på födelsedagen, är att han eller hon är alldeles vanlig, om än på det bästa av vis; hygglig, familjekär, engagerad i viktiga saker som natur och klimat, hårt arbetande.

Men sådana argument är, som den brittiska tidningen The Economist nyligen påpekade i en kolumn apropå prins Philips bortgång, bara nonsens. Vad skulle vi göra om statschefen visade sig vara lat och otrevlig? Kalla honom till extra utvecklingssamtal? Påminna honom om HR-avdelningens digitala genomgång av monarkins värdegrund?

Poängen med monarkin är att den inte utgör en del av den moderna meritokratiska vardagsvärlden. ”Monarchy is romance or it is nothing”, sammanfattar The Economist.

Och så är det förstås. Att kungen också är en vanlig hygglig morfar och farfar blir bara intressant på grund av att detta ”också” alltid finns med, om än underförstått. Han är ”också” just... kungen. Personifikationen av idén att härskarblod är en särskild saft. Det är och andra sidan en arkaisk, pseudoreligiös föreställning, som blir allt svårare att bibehålla, ens på ett undermedvetet plan, i takt med att de kungliga familjerna så att säga sekulariserar sig själva genom genom sina familjebildningar, gifter sig med dem de älskar i stället för med dem som hovet hittat i furstekalendern Almanach de Gota.

Återstår bara teatern. Då och då sätter Carl Gustaf Folke Hubertus kronan på sin hjässa och låtsas vara kung. Då och då låtsas vi tro på honom. Så har det varit länge. I ”Det nya riket” låter Strindberg en annan kung, Karl XV, reflektera över den gemensamma lögnen: ”Folket tror inte på humbugen längre, nåväl, vi kungar visa folket, att vi inte heller äro så dumma att tro på den; vi måste nu en gång finnas, efter ni vill ha det: se här ha ni oss sådana vi äro. Vad mer? Här har ni Karl XII:s drabanter! Inte tror jag på dem och inte ni heller, men de äro roliga att se på!”

Det är monarkisternas sista försvarslinje: Åh, så trist och grå världen skulle bli om vi inte hade en Prinsfilt att svepa in oss i och en kung att hurra för.

Som om världen skulle slockna och övergå till permanenta svartvita TV2-sändningar från 1978 om Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadottes ättlingar inte längre hade ensamrätt på statschefsposten i Sverige

Ett så patetiskt och sorgligt argument: Som om världen skulle slockna och övergå till permanenta svartvita TV2-sändningar från 1978 om Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadottes ättlingar inte längre hade ensamrätt på statschefsposten i Sverige.

Jo, skådespel är livsviktiga, traditioner likaså: glamour, färg, fest, tidsresor, dörrar som öppnas till historien, symboler, att samlas kring, gestalter att spegla sig i och identifiera sig med, tryggheten i att bli påmind om att släkten följa släktens gång... allt detta är viktigt, omistligt.

Men kungahuset är inte den enda teatern i landet. Vi har andra scener, vi har andra skådespelare, vi har konsten och kulturen som kan förse oss med den ”romantik” vi inte kan leva utan. Och statschefen? Hög tid att låta statschefen bli statschef på riktigt, vald på grundval av sina meriter.

