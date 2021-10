Per Svensson: Han blev det han helst av allt ville vara – en folkbildare

Vi ses på Bruket! Det var så han ofta avslutade mejlväxlingar. Vi ses på Bruket!

Bruket var Sydsvenskans redaktion, där vi båda hade skrivbord. Ordvalet var bara delvis ironiskt. Ett bruk är ju inte bara en fabrik, inte bara ett företag, inte bara en arbetsplats. Ett bruk är en kulturform, en livsmiljö.

Det var så Per T Ohlsson såg på tidningen. Han ”arbetade” inte som journalist. Han var journalist, alltid, dygnet runt, alla dagar i veckan, alla dagar på året, in i det allra sista.

När jag öppnade Sydsvenskan förförra söndagen, den 17 oktober, fanns han där, på sin vanliga plats, med en stor, analytisk och i den politiska historien förankrad kolumn om socialdemokratin och pensionsfrågan.

”Älskar den här historien om hur ett enda ord – löntagare – omdefinierar en hel epok. Se där språkets makt!”, skrev han i sitt svar på mitt berömmande mejl. Omgiven av en stöttande familj kunde han även med kroppen full av cellgifter entusiasmeras av att återigen i tidningen få slå en bro mellan då och nu, klarlägga samband, berätta en spännande historia, göra Sverige lite klokare. I den konsten var han en mästare.

Med sina söndagskolumner i Sydsvenskan skapade Per T en egen genre som gjorde det möjligt för honom att vecka efter vecka förverkliga den ambition han i samband med sin 55-årsdag formulerade i en intervju DN: Hellre folkbildare än opinionsbildare. Varje kolumn försågs med en lista över lämplig litteratur för fördjupning i veckans ämne. Själv var han en bokbulimiker. Läste kopiöst. Skrev furiöst.

Per T Ohlsson var inte bara en av Sveriges flitigaste och kunnigaste skribenter. Han var också den kanske noggrannaste. Allt skulle vara rätt. Självironiskt kunde han berätta om hur han efter en natt på sjukhus vaknat upp till den vakande sjuksköterskans nyfikna fråga vem den där X var vars namn han upprepat gång på gång. Det var en person han givit fel förnamn i boken ha just skrivit. Katastrof. Sådant fick bara inte hända, gjorde det heller nästan aldrig.

Som så många andra framstående publicister hade Per T Ohlsson varit redaktör för den lundensiska studenttidningen Lundagård. Som så många andra Lundagårdsredaktörer hade han värvats av Expressen. Därifrån fortsatte han vid mitten av 80-talet till Sydsvenskan. Han blev tidningens USA-korrespondent och älskade varje minut. Att kärleken till Amerika var så obestridligt stark gav långt senare en särskilt auktoritet åt hans sylvassa och järnhårda analyser av det politiska förfallet under Trump-eran.

Under halvannat decennium var han Sydsvenskans politiska chefredaktör innan han sedan släppte ansvaret för ledarsidan och blev fri skribent, ”senior columnist” i tidningen. Under de år Sydsvenskan konkurrerade med socialdemokratiska Arbetet fanns det på sina håll en bild av Per T Ohlsson som en något arrogant högerskribent. De som fick chansen att lära känna honom visste att den arrogansen på sin höjd var en hyrd kostym. I själva verket fanns det hos Per T Ohlsson ett stort mått av sårbarhet och känslighet. Han var sina vänners varma och obrottsligt lojala vän.

Och ”höger”? Med åren tonade han snarare alltmer fram som ordförande i de gråsossiga pragmatikernas fanklubb, fylld av respekt för de politiker som strävat efter att låta förnuftet och förhandlingarna forma samhället, de flesta av dem sprungna ur arbetarrörelsen.

Med tiden blev Per T Ohlsson också alltmer den han ville vara, folkbildaren. Framför allt genom sin författargärning; boken om Herbert Felix, flyktingen som skapade ett livsmedelsimperium; storverket ”Svensk politik”; krönikan om det dramatiska året 1918 och biografin ”Albert Bonnier och hans tid”. Och som en av redaktörerna för Bonniers satsning ”Svenska statsministrar” skrev han för säkerhets skull två av volymerna själv.

Få hedersdoktorat har varit mer välförtjänta än det som Per T Ohlsson tilldelades av Lunds universitet 2017. Och jag tror att få hedersdoktorer har blivit gladare och stoltare än Per T.

Det är en chock att han är borta. Det gick så fort. I det sista mejlet jag fick berättade han att att han nu läste in sig på stoicismen, tog ”ett tag med Marcus Aurelius varje afton” och tyckte sig ha hittat ”en bra balans” mellan ”iskall realism” och ”fighting spirit”.

Men ”tumörjäkeln” visade sig vara obeveklig.

Per T älskade jazz. Coltrane. Thelonius Monk. Charlie Parker. Om himlen finns hoppas jag att det är en jazzklubb i New York. Där sitter Per T och tuggar på en cigarr (han tände dem aldrig) och inspireras till ännu en kolumn om Dizzy Gillespie och presidentvalen.

