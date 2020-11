Per Svensson: Islamistiska terrorister hatar världen i all dess underbara brokiga bredd

De två männen lät en handgranat detonera och öppnade eld med kulsprutepistoler.

Det var en lördag, den 29 augusti 1981. Sabbat. I synagogan firade 200 personer gudstjänst. Säkerhetsvakter och polis lyckades avstyra attacken, som ändå krävde två människors liv. De två terroristerna greps, den ene av dem sårad. De tillhörde en vid denna tid beryktad palestinsk terrororganisation, Abu Nidal-gruppen.

I måndags kväll kom terrorn på nytt till Seitenstettengasse i hjärtat av Wien. Mycket är i skrivande stund ännu oklart kring dådet. En ensam gärningsman? En organiserad terrorcell? Var de attacker som genomfördes på flera olika platser i stadskärnan koordinerade och planerade eller var det slumpen som avgjorde var och mot vilka det sköts? Var synagogan, som denna kväll var folktom, avsedd att bli ett direkt och primärt mål?

Ett svar på den sista frågan skulle kunna vara att terrorister sällan försummar att slå till mot judiska institutioner eller lokaler om och när de får chansen. Vi såg det efter attacken mot satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris 2015. Samma dag togs gisslan i en judisk livsmedelsbutik. Vi såg det också efter attentatet mot kulturhuset Kruttønden i Köpenhamn samma år under ett möte där den svenske konstnären Lars Vilks deltog. Sent på kvällen blev en av den judiska församlingens frivilliga vakter mördad vid synagogan på Krystalgade.

Det spelar heller ingen roll vilken ideologi terroristerna åberopar sig på. Judiska mål är alltid gångbara. I det antisemitiska hatet förenas fanatikerna.

En evig återkomst. Men dådet i Wien illustrerar samtidigt att den samtida terrorismen trots allt skiljer sig något från sina 1900-talsföregångare. Organisationer som IRA och grupper som Baader-Meinhof mördade och sprängde bomber i enlighet med ett slags pervers politisk logik: brotten var ritade mot specifika personer och institutioner som ansågs företräda eller symbolisera en definierad fiende: kolonialmakten, staten, kapitalismen och så vidare. Att vem som helst som råkade befinna sig på fel plats kunde falla offer för ”kampen” la inte band på mordlusten, men det var inte dessa förbipasserande som utgjorde de primära målen.

IS och dess sympatisörer, prospects och hangarounds ser annorlunda på saken. Terroristen/terroristerna i Wien uppges höra hemma i detta groteska gangstergäng. Det styrks av tillvägagångssätt: ett urskillningslöst skjutande mot restaurang- och bargäster.

Det är detta som skiljer IS från dess föregångare i fanatikerfacket. IS hatar inte bara judar och satirtecknare. IS hatar alla. Alla som inte är villiga att ansluta sig till, eller underkasta sig, sektens bisarra och, det bör sägas, djupt hädiska apokalyptiska dödskult (en allsmäktig gud som blir glad när man halshugger mellanstadielärare ... kom igen!) De hatar inte bara synagogor (och att döma av det som skedde i Nice även kyrkor), de hatar också krogar och kaféer. De hatar världen i all dess underbara brokiga bredd.

Det gör dem farligare än sina föregångare. Oberäkneligheten är svår att värja sig mot. Vi kan, och måste, ytterligare förstärka säkerheten kring uppenbara tänkbara terrormål, som synagogor. Men livet, det underbara livet, kan vi faktiskt bara försvara genom att fortsätta leva det.

