Per Svensson: Kuppmakarna med kejsarvansinne står inte ut med verkligheten

De hade en plan. Den tyska regeringen skulle störtas. Kejsarriket skulle återupprättas. En 71-årig fastighetsmäklare med rutig blazer och furstliga anor skulle göras till nytt statsöverhuvud.

Jönssonligan flyttar till Tyskland och drabbas av kejsarvansinne? Lite så.

Någon dag efter razzian mot de misstänkta konspiratörerna sammanfattade Holger Stark, ställföreträdande chefredaktör för tidningen Die Zeit det som skett: ”En furste, en stjärnkock, en tenor, en takläggare, en pilot, en handfull arméveteraner och en domare grunnar på en statskupp. Ett par månader senare sitter fursten och 24 av hans Reichsbürger in spe i häkte och bilderna från gripandet kablas ut över världen.”

Ett reellt hot mot den tyska förbundsstaten, den som under Merkeleran var själva sinnebilden för politisk stabilitet? Liknar mer just ett löskokt scenario till en filmfars. Knäppskallarnas sammansvärjning.

Stark slår fast att de förmodade kuppmakarnas luftslott verkligen byggts på galenskapens grund. Men då galenskap i en vidare mening, den galenskap som brett ut sig också på den samtida högerkanten. ”Gränsen mellan delar av borgerligheten och den aggressiva högerextremismen har blivit så suddig att det som för bara ett par år sedan framstod som omöjligt har blivit möjligt”, konstaterar han.

Det innebär, kan man tillägga, att ett begrepp som ”högerextrem” förlorat något av sin innebörd. Att vara ”extrem” betyder ju att tydligt avvika från det som uppfattas som normalt. Men i dag är förhållningssätt som i liberala demokratier tidigare betraktades som extrema på väg att normaliseras i breda befolkningsgrupper. The Lunatics have taken over the Asylum.

Den tyska förbundsstaten är illegitim. Kejsarriket som kollapsade efter första världskriget är det sanna Tyskland, det Tyskland som ska återupprättas. Det är den bärande idén i den rörelse, die Reichsbürger, som de gripna konspiratörerna tillhör.

Att en furste med medeltida familjeanor misstänks för att ha planerat att göra sig själv till tysk kejsare framstår onekligen som udda och antikvariskt. Men Heinrich XIII är i själva verket tidstypisk. Donald Trumps anhängare försökte storma sinnebilden för den amerikanska demokratin, kongressen. De tyska sammansvurna ska i sin tur ha planerat att attackera Riksdagshuset i Berlin, sinnebilden för den tyska demokratin.

Och redan fyra månader före stormningen av Kapitolium, sensommaren 2020 utsattes den tyska riksdagen verkligen för en attack. Men då handlade det inte om någon konspirativ kommandogrupp utan om en rasande folkmassa som stormade uppför trapporna till riksdagshuset i protest mot landets coronarestriktioner. Mobben ska ha hetsats på av en svartklädd kvinna som vrålat: ”Trump är här!” Och det stämde ju, i metaforisk och ideologisk mening.

Prins Heinrich XIII Reuss leds ut av polis efter att ha gripits i en jätteräd mot tyska kuppmakare. Foto: Boris Roessler

En av de huvudmisstänkta kuppmakarna vid sidan av fursten är domaren Birgit Malsack-Winkemann. Hon personifierar på ett talande sätt gränslösheten i den nya normaliserade och normaliserande högerextremismen. Inte bara konspiratör utan också tidigare parlamentariker, riksdagsledamot för populistiska AFD, Alternativ für Deutschland. Inte bara demokratifiende utan också konspirationsteoretiker med dragning till den amerikanska Qanon-rörelsen, som ser Trump som en riddare i kampen mot sataniska makthavare som begår brott i det fördolda.

Partipolitik på etablerade arenor, våldsamma massprotester på gatorna och sekteristisk terrorism överlappar varandra i den nya högerpopulistiska miljön. På samma sätt blandas hat mot politiker och journalister med vetenskapsförakt.

I våras greps en grupp män misstänkta för att ha planerat att kidnappa den politiker som de betraktade som den tydligaste företrädaren för den förtryckande staten, den socialdemokratiska hälsoministern Karl Lauterbach. Också dessa konspiratörer tycks ha haft en plan. Ministern skulle, var det tänkt, ha kidnappats inför rullande tv-kameror under en politisk talkshow. Sedan skulle elsystemet i landet saboteras; kaos skapar förutsättningar för en kupp. En delegation skulle därefter avsegla till Kaliningrad för att utverka ett möte med Putin och, kan man anta, utverka hans välsignelse.

De potentiella kidnapparna hade lärt känna varandra i en chattgrupp där Reichsbürger-anhängare frotterade sig med vaccinmotståndare, så kallade Querdenker (”annorlundatänkare”). Här blandades nazistiskt tankegods med samtida konspirationsteorier.

En annan yttring av virrhjärnornas allians är Königreich Deutschland, kungariket Tyskland. Peter Fitzek, en utbildad kock och tidigare karatelärare, har utropat sig till kung Peter I och lyckats samla tillräckligt många undersåtar för att finansiera inköp av ett par slott i östra Tyskland. Där har alternativmonarken upprättat ett ”autonomt Tyskland”, ett slags högerkonspirativ motsvarighet till 70-talets hippiekommuner, en fristad och ”fristat” för vaccinvägrare. Också Fitzek har kopplingar till Reichsbürger-rörelsen.

Det finns en specifik tysk dimension här: efterdyningarna av de nazistiska och kommunistiska diktaturerna, men också en från förra sekelskiftets civilisationskritiska strömningar traderad misstänksamhet mot rationalitet och vetenskap. Men man ska samtidigt inte överbetona det nationella arvets betydelse. Den nya högerextremismen är bokstavligen gränsöverskridande, en international av konspirationsteoretiker och demokratiföraktare.

Nu marscherar ”annorlundatänkarna” genom tyska städer och ropar på rysk gas och förståelse för Vladimir Putin

Forskaren Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, brukar tala om en högerextrem ”doxa”, en gemensam uppsättning trosföreställningar för till synes heterogena politiska miljöer. Ett fundament i denna ”doxa” är ”den djupa staten”, övertygelsen att det synliga maktetablissemanget är en fasad. Bakom den agerar de verkliga makthavarna. Det är en konspirationsteori som strukturellt utgör en parallell till de gamla antisemitiska schablonerna om en dold judisk världsmakt och som också ofta manifesterar sig just som klassisk antisemitism. Ett exempel är Orbánregimens kampanj mot finansmannen och filantropen George Soros.

Konspirationsteorier, inte minst de antisemitiska, har följt människan genom historien. De svarar mot ett lätt framkallat mänskligt behov av förklarande förenkling. I en komplex värld kan det vara frestande att hemfalla åt fantasin om en planerbar verklighet. Det är ur den fantasin högerextremismen hämtar energi. I dag styrs världen i enlighet med den dolda maktens onda plan. I morgon räddas den av de planer som motståndsrörelsen smider i slott och parlament.

Den liberala demokratin bygger i stället på insikten att både människornas och mössens planer nästan alltid går om intet. Det har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas en planerbar värld. Verkligheten kommer alltid att vara rörig, motsägelsefull, konfliktfylld och späckad med obesvarade frågor. Det är därför vi behöver politiska kompromisser, oberoende domstolar, granskande medier och vetenskapligt tänkande.

Det är den insikten, och dess konsekvenser, som de inte står ut med; de strömningar, rörelser, partier och stater som vi ibland betecknar som ”auktoritära”, ibland som ”populistiska”, ibland som ”högerextrema”. Och det är därför hatet mot den liberala demokratin är deras gemensamma nämnare.

Nu marscherar ”annorlundatänkarna” genom tyska städer och ropar på rysk gas och förståelse för Vladimir Putin. Det gör det ännu svårare att skratta åt en kejsarkandidat i Vanheden-kavaj.

