Per Svensson: Lars Norén var en av de mest briljanta och komplexa konstnärer Sverige frambringat

Han var en lovande ung poet. Dagens Nyheters litteraturkritiker Lars-Olof Franzén hälsade på hemma hos honom en vinterdag 1969. Lars Norén bodde då i ”ett gult skolhus på Svartsjölandet intill Hilleshögs kyrka”. Han var 25 år, och hade debuterat med diktsamlingen ”Syrener, snö” redan sex år tidigare.

Intervjun publicerades, tillsammans med några nyskrivna dikter, under vinjetten ”Nya författare” i DN:s söndagstidning. Lars Norén och Göran Sonnevi var, slog Franzén fast, ”två av de unga lyriker som mest övertygande framträtt under sextitalet”. Samtidigt var de ”varandras motsatser”. Sonnevi sträng och politisk. Norén vild och sensuell. Lite av en svensk Rimbaud, kunde man tänka sig, Norén tycks ha värjt sig mot karaktäristiken.

”PO Enquist har sagt att jag intar en romantisk författarroll. Det är inte sant”, hävdade han.

Men Lars Norén skulle visa sig vara virtuos i just denna konst, att inta författarroller, att i offentligheten spela ut den ena personan mot den andra. Han skulle också visa sig vara en hypersensibel barometer, finkalibrerad i sin avläsning av kulturella och sociala väderomslag. I dessa avseenden, om än inte i andra, liknade han en annan förvandlingskonstnär, David Bowie; ”...you drive like a demon from station to station.”

Han var poeten. Han blev den stilbildande teatermannen, både som författare och regissör. Han skapade med ”En dramatikers dagbok” en egen genre. Han var rubrikmakaren. Han var en av de mest briljanta och komplexa konstnärer Sverige frambringat.

För många år sedan fick Expressens kulturredaktion den goda idén att sammanföra landets två mest betydande dramatiker, Lars Norén och PO Enquist, för en duointervju. Det visade sig kräva långvariga diplomatiska förhandlingar och komplicerad logistik. Till sist var operationen ändå i hamn. Toppmötet skulle äga rum i Enquists arbetslägenhet i Bofills båge på Södermalm. Lars Norén skulle bli mött vid Medborgarplatsens t-banestation och eskorterad till lägenheten av kulturredaktionens medarbetare.

Ingen Norén dök upp vid avtalad tidpunkt. Medarbetarna ringde hem till honom. Han förklarade att han varit på mötesplatsen, men ingen hade varit där för att möta honom så han hade tyvärr varit tvungen att åka hem igen.

Den bohemiske unge poeten får ett publikgenombrott som dramatiker med interiör från ett familjeinferno

För alla med någon erfarenhet av de tidsmarginaler som krävs när man förflyttar sig i Stockholms innerstad var detta ett bevis för att miraklens tid ännu inte var förbi. Han måste ha flugit.

Till sist blev mötet ändå av. Expressenmedarbetaren Gabi Gleichmann intervjuade de två författarna som uttryckte sig artigt och kollegialt om varandra, men tycktes djupt eniga om att, med Lars Noréns formulering, vårda och värna sin ömsesidiga ”intensiva obekantskap”.

Inom loppet av mindre än ett år har de nu båda gått bort. De hade genialiteten gemensam, men det är samtidigt svårt att inte följa Lars-Olof Franzéns exempel genom att kontrastera två författarprojekt mot varandra. Enquist försökte skriva sig tillbaka till det gröna huset i Hjoggböle ; ”Home again” som pojken sjunger i nyckelpjäsen ”I lodjurets timma”. Lars Norén blev snarare en mästare på att skriva sig ut och bort; inte bara ut ur och bort från hotellköket i Genarp, utan från alla sammanhang där han riskerade att fastna, bli förväntningarnas och sina egna framgångars fånge.

Den bohemiske unge poeten får ett publikgenombrott som dramatiker med interiör från ett familjeinferno, erövrar med vässade kammarspel den självbespeglande borgerlighetens kärlek, blir adjektiv, prefix och varumärke (norénskt, Norénjul, en Norénpjäs), flyr till folkliga Riksteatern och (en kort tid) Folkteatern i Göteborg, skriver inte längre för de minglande klasserna utan för de dömda, förnedrade och förskjutna (”Morire di Classe”), blir sedan Sveriges mest omsusade dagboksförfattare och iscensätter på tusentals opaginerade sidor sig själv som en närmast karikatyrmässig inkarnation av den samtida urbana, globaliserade borgerligheten, en personifierad tidsanda i svart och grått, ständigt på jakt efter en ny svindyr kavaj som är intill förväxling lik den han köpte i Paris några veckor tidigare.

Han gör förolämpandet till smått genial konst, spelar med bravur rollen av den svenska kulturvärldens kapten Haddock

Men, och detta är finessen, den representative konsumisten är också en undantagsmänniska, en kompromisslös konstnär som söker näring för själen hos Heidegger och dito för hatet på kultursidorna. Med ena handen sätter han plantor och sätter upp pjäser, med den andra öser han galla över alla som förtjänar det, vilket betyder i princip alla. Han gör förolämpandet till smått genial konst i dessa anteckningar från den för dagen hetaste kaffehålan, spelar med bravur rollen av den svenska kulturvärldens kapten Haddock: ”Jag fylls av en känsla av hundpäls i mitt inre bara jag hör rösten på en kvällstidningsjournalist.”

Är det Lars Norén som träder fram i dagböckerna? Beror på vilken ”Lars Norén” vi syftar på. Här handlar det om den av författaren Lars Norén skapade litterära gestalten Lars Norén. ”Dagboken är inget annat än litteratur förstås”, anförtrodde Norén vid något tillfälle Svenska Dagbladet.

Det fanns naturligtvis också en privat Lars Norén, någon som hade nära relationer, förhållanden, vänner, var gift, såg barn växa upp. Men om denne Norén vet vi faktiskt mycket lite och han ska inte förväxlas med pjäsernas och dagböckernas alter egon.

Då och då under åren släppte Norén i olika intervjuer ifrån sig några biografiska brottstycken. Men i efterhand framstår också de som ”litteratur”, ett alternativt rollspel. Den demoniske konstnären fick i rollistan sällskap av den vanliga grabben som gillade familjeliv, jogging och pannbiff med lök.

Han skrev. Han skrev ständigt, från tidiga tonår och sedan dag efter dag, decennium efter decennium. Det han skrev var nästan alltid märkvärdigt, repliker så vassa att man skulle kunna skära prosciutto med dem, som Norén själv vid något tillfälle belåtet konstaterade.

Liksom Strindberg var Norén instinktivt och intensivt medveten om det farliga i att bli omtyckt

Liksom sin dagbokskollega Ulf Lundell hade Lars Norén i detta avseende, dikt som liv och liv som dikt, mycket genensamt med August Strindberg. Liksom Strindberg var Norén instinktivt och intensivt medveten om det farliga i att bli omtyckt, det riskabla i att bli populär. Då kan man fastna, börja upprepa sig, bli sitt eget kalkerpapper. Alltså gäller det att skriva sig ut och bort, bryta med vänner, bryta sig loss, ständigt skaffa sig nya fiender.

”Viktigt, livsviktigt, att skapa fiender, att göra sig arvlös, trolös, hemlös, för att i ensamhet kunna upprätta och behålla sitt eget universum”, slog Lars Norén fast när han i en dagbokspassage tecknade ett Strindbergsporträtt som också kunde läsas som ett insiktsfullt självporträtt.

Lars Norén föddes den 9 maj 1944 i Stockholm. Pappan var hovmästare. När Lars ännu var i förskoleåldern flyttade familjen till Skåne för att ta över och driva Järnvägshotellet i Genarp.

Miljön, och den egna familjehistorien, försåg Lars Norén med material till sedan länge klassikermärkta pjäser som ”Natten är dagens mor” och ”Kaos är granne med Gud”. Han har beskrivit sin uppväxt som kaotisk. Hans far var alkoholiserad. Själv blev han, som utböling från Stockholm, mobbad i skolan. Men i en lång intervju med författaren och regissören Kristian Petri, publicerad i DN i maj 2014, inför Noréns 70-årsdag, litterariseras också barndomsminnena: de färgstarka figurer som passerade genom hotellet, läraren som försåg den brådmogne Lars med lyriksamlingar, det skånska landskapet som får honom att associera till den tyske romantiske skalden Hölderlin, det nakna och opersonliga hotellrummet som ett oskrivet ark.

Lars Norén började, hävdade han själv, skriva redan när han var 10, 11 år gammal. Som tonåring flyttade han tillbaka till Stockholm, levde enligt vad han själv låtit förstå ett hårt liv nära samhällets mest utsatta, men också nära sjukdomen och mentalvården. Så gav han ut sin första diktsamling hösten 1963, 19 år gammal, ”Syrener, snö” kom ut på Bonniers och recenserades i DN av Olof Lagercrantz som tyckte sig se ”en ovanlig bildbegåvning” och summerade: ”Man vill därför gärna tro att han har en framtid som diktare.” Han fick rätt.

Dagen efter den sista föreställningen rånade en av skådespelarna banken i Kisa tillsammans med två andra nazister

Och också PO Enquist hade rätt. Lars Norén iklädde sig verkligen en romantisk författarroll. I viss meningen förblev han av allt att döma den trogen genom hela sitt författarskap; inte trots, utan genom, sina rollbyten, sitt värnande om en, åtminstone självupplevd, outsiderposition. ”Arvlös, trolös, hemlös”.

Det är också delvis mot den bakgrunden man förmodligen måste betrakta haveriet ”Sju tre”, det fängelsedrama Lars Noren inscenerade för Riksteaterns räkning vintern 1999. Pjäsen hade fyra roller: Reine Brynolfsson spelade Lars Norén. Tre Tidaholmsinterner spelade sig själva. Två av dem var bekännande nynazister och fick från scenen tillfälle att predika sitt evangelium.

Dagen efter den sista föreställningen, i maj, rånade en av skådespelarna banken i Kisa tillsammans med två andra nazister, varav en varit knuten till teaterprojektet som chaufför och informell säkerhetsvakt. Rånarna mördade två poliser i Malexander. Detta drama, som följdes av en intensiv debatt fokuserad på teaterprojektet, har beskrivits och analyserats av Elisabeth Åsbrink i en bok med den välfunna titeln ”Smärtpunkten”.

Brotten var brottslingarnas, och bara deras. Men redan innan de ägde rum, redan när ”Sju tre” var bara teater, med en briljant Reine Brynolfsson i rollen som teatermakaren själv, tvingade föreställningen fram jobbiga frågor: Varför ”riktiga” kriminella på scenen? Varför ”riktiga” nazister? Det var svårt att slita sig från misstanken att det delvis var ett uttryck för den romantiske diktarens hybris, övertygelsen om allt han andas på kan bli konst, och den av östermalmspubliken vid det laget närmast ihjälkramade stjärndramatikerns längtan efter att överskrida gränser, bli utmanande igen, farlig igen. ”Sju tre” var, och förblev, en smärtpunkt, inte bara för Norén.

Under 2010-talet varvade Lars Norén de stora feta dagböckerna med sparsmakade, inte lika publiktillvända, prosapoetiska volymer: ”Filosofins natt” (2007), ”Ingen” (2014), ”Efterlämnat” (2017). Dagböckerna och de prosapoetiska texterna fungerade som varandras motpoler och korrektiv. I dagböckerna ägnade sig Norén åt en bulimisk konsumtion av samtiden. I prosadikten vände han ryggen åt nuet, där kom rösten från det förflutnas och framtidens gravplatser. ”Jag känner en nästan obscen tacksamhet säger jag över det som återstår Det allt mindre ljuset tingen som inte längre är föremål de sista förnekelserna medvetandet som skrattar åt sig själv” (ur ”Efterlämnat”).

Döden hade länge gått vid hans sida, från sida till sida i pjäsmanuskripten. Han kunde föreställa sig och framställa sina rollgestalter som redan döda, skenlevande i ett slags Hades. För den som levde sitt liv i litteraturen kunde den tanken kanske vara paradoxalt förtröstansfull. Döden förlorar något av sin dramatik, blir i grunden bara ett scenbyte.

