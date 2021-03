Per Svensson: Pandemin riskerar att förvandla ungdomsåren till en stor minneslucka

Läraren Bo Wingård skickade mig i höstas sin bok ”Den ofrivillige skolledaren”; erfarenheter och minnen från över fyra decenniers verksamhet i den svenska skolan.

Nästan hela sitt yrkesliv har Bo Wingård tillbringat i Gnesta, på Frejaskolan. Men på 70-talet praktiserade han som svensklärare på det nystartade Åvagymnasiet i Täby. Han berättar i boken om ”en klass naturvetare” som skulle ha sin första stora salsskrivning. Uppsatser. Ämnena inte på förhand kända.

Den unge magistern gillade en av uppsatserna så pass att han gav den högsta betyg, en femma. Reaktionen blev inte den han väntat sig: ”... jag räknade med att författaren skulle bli glad. Men när jag lämnade tillbaka uppsatsen reste han sig upp och rev den i småbitar. En protest mot betygssystemet.”

Riva sönder en skoluppsats som en demonstration mot betygen... så ... gymnasialt. Bo Wingård hävdar att den där gymnasisten var jag. Själv minns jag ingenting av detta. Det är kanske som det ska. Det hände ju så mycket, på gott och ont, under de åren.

Bortsett från den allra tidigaste barndomen finns det knappast någon period i livet som formar och präglar en människa så djupgående som åren i och kring gymnasiet. Tvivlar man på den saken kan man ta en titt på Youtubeklippet där den 17-årige Carl Bildt axlar ansvaret som juniorrektor under lärarstrejken 1966. Att Leif GW Persson hösten 1963 var en av tre prydliga gossar som tävlade för Norra Real i radions populära frågesport för gymnasister, ”Vi som vet mest”, stärker också tesen.

Gymnasialt. Ordet används ofta nedlåtande. Något sägs eller görs i för stor kostym. Det är det gymnasiala.

Erasmus Montanus i Ludvig Holbergs komedi har visserligen hunnit bli student, philosophiæ baccalaureus, rent av. Men när han kommer hem till föräldrarna på bondgården och får mor Nille att gråta genom att bevisa att hon är en sten personifierar han det gymnasiala. Han har vid läroanstalten i Köpehamn lärt sig att använda syllogismer, argument med två premisser och en logisk följdsats, och anser sig därför kunna bevisa vad som helst. Inga stenar kan flyga. Mor Nille kan inte flyga. Alltså är mor Nille en sten.

Elevrådsordförande och juniorrektor Carl Bildt (mitten) under lärarstrejken 1966. Foto: Freddy Lindström/TT

Det är meningen att man ska skratta åt den unge lärdes tvärsäkerhet. Man känner ju också igen den, trots att det gått 300 år sedan Holberg skrev sin pjäs. Också i dag kan många unga vara övertygade om att just de, just deras generation eller grupp, har hittat huvudnyckeln till verkligheten.

Att man vet mest och bäst tidigt i livet har sin naturliga förklaring. Det är då man som ivrigast letar efter nycklar och svar. Och det är då man föreställer sig att världen kan bli fattbar och förklarad, systematiserad och sorterad, som i det periodiska systemet där varje grundämne har sin logiska plats.

Det är också i gymnasieåldern man som mest intensivt är sysselsatt inte bara med frågan hur världen hänger samman utan också med den än mer pockande frågan hur man själv hänger samman med resten av världen. Man tar sig uppför en brant trappa. Vid dess slut finns dörren till vuxenlivet. Helt naturligt att man har ett hårt grepp om ledstången. Tvärsäkerheten konstant. Det man är säker på snabbt växlande.

Tron är en kostym man långsamt växer in i, sa kyrkoherden när jag som redan rätt gymnasial 15-åring förklarade för honom att jag nog inte var tillräckligt troende för att fullfölja konfirmationen. Han hade rätt. Den insikten kan appliceras också på bilden av det gymnasiala som en alltför stor kostym. Det som sker under gymnasieåren är att man sakta växer in den kostym man ska bära när man springer ut i livet.

Men för en tonåring kan tre terminer vara hälften av de mest avgörande dagarna, veckorna, månaderna, åren i hennes liv

”Nu är tonårssonen inne på sin tredje termin med distansundervisning. Halva hans gymnasietid har slagits sönder”, skrev Jonas Gardell nyligen i en artikel på Expressens kultursida (1/3). Formuleringen aktualiserar en egentligen självklar, men ofta förbisedd, omständighet: tiden är relativ. I Sydsvenskan lyfte kulturchefen Ida Ölmedal i en kolumn i höstas fram just detta, tidens relativitet, som ett av skälen till att de unga i vissa avseenden har tvingats göra större uppoffringar än andra under pandemin: ”Ett år är längre för en 20-åring än för en 40-åring.” (15/11 2020).

För en 64-åring, som jag själv, är ett år nästan ingenting. Men för en tonåring kan tre terminer vara hälften av de mest avgörande dagarna, veckorna, månaderna, åren i hennes liv.

I försändelsen jag fick från Bo Wingård fanns inte bara hans bok utan också ett på rutat kollegiepapper handskrivet brev, 2 A4-ark med dateringen ”Täby 28/8-72”. Det är jag som är avsändaren. Också det hade jag glömt. Det var tydligen en hemläxa. Lärarpraktikanten hade givit eleverna i klass Ng i uppgift att berätta om sig själva i ett brev.

En ytterst gymnasial Per Svensson, tidigt 70-tal. Foto: Privat.

Lite kusligt att nästan ett halvsekel senare möta sig själv i 16-årig utgåva. Gymnasial? Kan man nog säga. ”På fritiden sysslar jag mycket med politisk verksamhet”, läser jag. Jaså? FNL nämns. Ja, jag bar i alla fall märket, det rödblågula med texten: ”Med FNL för Vietnams folk”, det minns jag. ”Jag skall gå med i Stockholms Rådssocialistiska arbetsgrupp (syndikalistisk)”. Stort frågetecken. Anarkosyndikalismen som den felande länken mellan högstadiemarxismen och Folkpartiet? ”Jag var med och jobbade i folkets forum i våras”, står det också.

Folkets forum var alternativet till alternativet till den miljökonferens FN hade förlagt till Stockholm i juni 1972. En brokig samling vänster- och miljögrupper enades efter många diskussioner till sist om att ”en lösning av miljöproblemen och ett återställande av redan förstörd miljö kräver ett upphävande av det produktionssätt, vars produktion bestäms av marknadsmekanismer”. Som sagt: alternativet till alternativet...

Varför denna utflykt till den egocentriska nostalgins tassemarker? För att jag tycker det säger något om betydelsen av ”det gymnasiala”. Det var vid den tiden jag började försöka skriva i tidningar (insändare om drogfrågor), gå på möten, debattera. Det hade betydelse för resten av mitt liv, kanske större betydelse än lektionerna i algebra, växelströmslära och stökiometri.

I en fin DN-artikel om olika slags ensamhet lyfte den danske författaren Carsten Jensen nyligen fram engagemang i klimatrörelsen som ett alternativ till det ”skuggliv” många unga förpassats till under pandemin (9/3). ”I klimataktivismen finns allt det som utbildningsinstitutionerna inte längre kan erbjuda i fråga om att utveckla sig som människa”, hävdade han. Gemenskap. Mening.

Men det är kanske inte risken för kunskapsluckor och sämre betyg som borde ge störst anledning till oro

Sverige är verkligen inte ensamt om att ha stängt dörrar till klassrum och tvingat ut de unga på den digitala ökenvandring vi givit namnet ”distansundervisning”. Inte så få länder har varit betydligt mer restriktiva än Sverige, som ändå i det längsta försökt begränsa inskränkningarna till de äldsta grupperna, gymnasister och högskolestudenter. Runt om i världen har skolorna stängts också för yngre åldersgrupper. Många är bekymrade över konsekvenserna, med rätta. Men det är kanske inte risken för kunskapsluckor och sämre betyg som borde ge störst anledning till oro.

”Om man tillgodogjort sig ett visst kunskapsstoff i fysik eller samhällskunskap helt och fullt eller bara delvis spelar trots allt en förvånansvärt liten roll för hur väl man lyckas i jobbet och livet”, säger sociologen och utbildningsforskaren Heinz Bude i en intervju i Die Zeit (10/3). Temat för intervjun är den nervositet många tyska föräldrar känner inför risken att deras barn hamnat på efterkälken under pandemiåret.

Professor Budes lätt frivola förhållningssätt till kunskaper i skolan kan tyckas provocerande. Men när Bude säger att de oroade föräldrarna kanske borde fundera över vad de själva lärde sig i skolan och vad som har visat sig vara viktigt, minns jag hur jag och en tidigare skolkamrat satt vid mitt köksbord och i flera timmar utan framgång försökte komma ihåg hur man gör för att lösa en andragradsekvation. Jag hade då för inte så många år sedan fullbordat tre år med derivator och integralkalkyler på gymnasiets Na-linje (förvisso med välförtjänt mediokert resultat, betygsmässigt). Han hade gått teknisk linje och dessutom hunnit med en termin teknisk fysik på KTH innan också han räddats av journalistiken.

”Skolan är inte primärt en kunskapsförmedlingsanstalt”, säger Heinz Bude. Det man egentligen lär sig i skolan är att leva med och i sociala relationer, hävdar han. Provocerande det också. Men man kan gärna reflektera över att det brittiska imperiet styrdes av en elit vars skoltid i hög grad ägnats åt klassisk grekiska, latin och cricket; kanske inte den mest självklara kunskapsbasen för politiska och ekonomiska makthavare.

Poängen var inte kunskaperna och färdigheterna i sig. De tjänade primärt till att bekräfta och fördjupa elevernas känsla av samhörighet och utvaldhet; ”vi” som är födda till att ha ledningen och makten. Och det kan fortfarande fungera. Eton och studier i antik litteratur och filosofi i Oxford har uppenbarligen ingjutit ett betydande, om än möjligen inte alltid godartat, självförtroende i Storbritanniens nuvarande premiärminister.

Att böja verb, latinska eller tyska, kan man säkert lära sig ”på distans”, framför en skärm. I bästa fall kan man också med hjälp av fjärrstyrning hitta fram till kulturarvets klenoder. Men det mesta, och bästa, i skolan förutsätter att man får både gå i och till skolan. Människorna man möter, vännerna man får, ovännerna man skaffar sig, de likasinnade man hittar, lärarna som ser det man inte själv ser i sig själv och får en att upptäcka det man inte visste fanns i världen (poesi, till exempel), motargumenten man tvingas lyssna till, dörrarna man öppnar (och stänger), rasterna, fikandet, de flick- och pojkvänner man får och förlorar, nycklarna till världen som man hittar och tappar.

Man brukar kalla det att ”bli bildad”.

Men här har en generation, tonåringar och 20-åringar, som sedan de var små har vallats och vaktats av välmenande föräldrar, eftertryckligt fått bekräftat att friheten är livsfarlig

På senare tid har det talats alltmer om att stängda skolor, distansundervisning och andra inskränkningar i barns och ungas liv har påverkat deras fysiska och psykiska hälsa negativt. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har varnat för att vi kan förlora en ”hel generation”.

Det är värt att ta fasta på just ”hel”. Även unga som klarat skuggtillvaron utan tydliga och märkbara mentala men kommer att bära med sig en förlust genom resten av livet, ett hålrum i den egna biografin, en bildningslucka; alla de upplevelser, erfarenheter, möten och minnen som aldrig blev deras. Under det år som gått har det gång på gång poängterats hur jobbigt det är för de äldre att inte få ”krama sina barnbarn”. Men hur jobbigt måste det inte vara för 17-åringarna att inte få vistas på de ställen där 17-åringar lättast hittar jämnåriga att krama (och så vidare...).

Risken är att pandemin inte bara kommer att ge de unga tomrum i arvedel utan också en skärva i ögonen som får dem att se på världen med mindre glädje och iver än de annars skulle ha gjort. Ungdomsåren är frigörelsens tid; man experimenterar, testar och ifrågasätter. Men här har en generation, tonåringar och 20-åringar, som sedan de var små har vallats och vaktats av välmenande föräldrar, eftertryckligt fått bekräftat att friheten är livsfarlig. Man kan befara att de, ambitiösa och duktiga som de är, lärt sig pandemiläxan alltför väl: man ska alltid följa myndigheternas ”råd och rekommendationer”, avstå från dödsmässor (vi brukade förr kalla dem ”fester”) och alltid betänka att om Rödluvan går till sjuka mormor med kakor och vin så är det Rödluvan som är Vargen.

Rödluvan har förvandlats till Vargen, skriver Per Svensson.

Vill vi verkligen att det ska bli ”det nya normala” att i varje läge välja tryggheten, ta det säkra för det osäkra, göra precis vad vi blir tillsagda att göra, alldeles självklart acceptera staten som en välvillig men sträng förälder?

”Distans” är ett ganska obehagligt ord. Det blir inte trevligare av att giftas samman med ”undervisning”. Att ”hålla distans” går stick i stäv med unga människors natur. Som ung söker man sin flock. När jag för några år sedan intervjuade kulturskribenten och författaren Therese Bohman i tidningen Vi Läser berättade hon om sitt möte med prerafaeliterna. Det ägde rum under en gymnasielektion. Ett brittiskt konstnärsgäng från 1800-talet som levde ett romantiskt rock’n’roll-liv! Hon hade blivit hänförd.

Att tillsammans med andra bli annorlunda, det är en dröm gestaltad i generationsroman efter generationsroman. Själv kände jag på 70-talet starkt suget från Ulf Lundells ”Jack”. Therese Bohman lyfte i intervjun fram ”Den hemliga historien”, Donna Tartts bestseller från tidigt 1990-tal; ”Allting var perfekt med den boken. Den här gruppen som håller på med sin grej. Jag hade verkligen velat vara med där.”

Hur många författarskap, teaterkarriärer och popgrupper har vi gått miste om på grund av pandemin?

Hur många författarskap, teaterkarriärer och popgrupper har vuxit fram i gymnasiekorridorer? Oräkneliga, vågar jag påstå. Hur många författarskap, teaterkarriärer och popgrupper har vi gått miste om på grund av pandemin? Det kommer vi aldrig att få veta.

Om ett par månader ska ännu en kull ”ta studenten”. I bästa fall kommer de under dessa sista månader att erbjudas ”närundervisning”, det som förr brukade kallas skolgång. Men undervisning är inte allt, i synnerhet inte när gymnasietiden går mot sitt slut. Min egen sista månad i gymnasiet minns jag som en enda lång festnatt. Man kom aldrig ur kostymen (som möjligen var för stor). Man var alltid på väg hem i tidig morgonsol och hysteriskt fågelkvitter.

Vilka minnen kommer 2021 års studenter att få med sig? Åtminstone ett ”utspring”? Men inte ens aldrig så festliga utspring kan ersätta de inspring i livet som ”generation corona” berövats.

