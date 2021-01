Per Svensson: Ska språket förses med allergivarningar?

Dennis Baron, professor emeritus i engelska vid University of Illinois, har i 40 år letat efter könsneutrala pronomen. Först genom att bläddra i dammiga tidningslägg och rulla mikrofilm. Sedan med hjälp av sökmotorer.

I dag har han samlat på sig fler än 200 ”coined pronouns”, pronomen som någon eller några hittat på eller ibland grävt fram i något bortglömt dialektalt ordförråd. Här några exempel på alternativ till hon och han, hans och hennes, honom och henne: heesh, hizzer och himmer; ve, viz, och vim; se, sis och sim; ho, hos och homself; se, hir och hirself; ze, zir, zim och hir; thon.

Baron redogör för, och reflekterar över, sina efterforskningar i boken ”What's your pronoun? Beyond he & she” (Liveright) som gavs ut början av förra året. Man skulle kunna tro att försöken att befria pronomen från kopplingar till kön är typiska för just vår tid. Men Dennis Barons äldsta fynd är från sent 1700-tal. Och överraskande många av de pronomen han letat fram skapades på 1800-talet. Ett ofta återkommande argument var att kvinnornas allt mer markanta närvaro i offentligheten borde avspegla sig också i språket. Men det var kanske ändå framför allt semantisk och grammatisk, snarare än politisk, korrekthet som eftersträvades. Ambitionen var att fylla ett tomrum i engelskan.

Där har det länge saknats ett etablerat och användbart pronomen för tredje person singularis när den person som åsyftas inte kan förknippas med endera av de två könen ”han” eller ”hon”; det vill säga när man inte vet om personen är en man eller en kvinna eller om det handlar om en könlös abstraktion (typ hundägare, väljare, storstadsbo) eller, allt mer aktuellt i dag, när personen ifråga definierar sig själv som ”icke-binär”.

Liksom i svenskan kan man i engelskan i många fall runda problemet med hjälp av frasen ”he or she”, han eller hon. Men det är en klumpig konstruktion som ”alla” hatar, hävdar Dennis Baron. Inte heller ”one”, som i ”one must do one´s best”, finner nåd i inför hans ögon och i hans öron. Könsneutralt visserligen, men för ”pretentiöst”.

Själv argumenterar han istället för ”singular they” som dilemmats lösning, ett ”they” som avser bara en person, i analogi med ”you” (och kan man tillfoga, vårt eget ”ni”, som ju används både i andra person singularis och dito pluralis). Baron kostar också på sig några försiktigt erkännsamma ord om försöken att etablera ”hen” som icke-könsspecifikt pronomen i svenskan.

I engelskan har det varit vanligt, inte minst i officiella texter, att låta ”he” tjäna som allmängiltigt pronomen, ”generic pronoun”, ett paraply som förutsatts täcka både kvinnor och män. Det utnyttjades som argument under kampen för kvinnlig rösträtt i USA. Aktivister kunde framhålla att om ”he” verkligen syftar också på kvinnor, så borde de redan ha rätt att rösta. För varför skulle ”he” avse bara män just i de lagtexter som reglerar rösträtten?

Den politiska sprängkraften i valen av pronomen är ändå sannolikt större i dag. Eventuell motvilja mot frasen ”han eller hon” är i numera inte bara skrivtekniskt eller estetiskt grundad. Motståndet mot konstruktionen syresätts av att den, med Barons formulering, är ”totalt binär”. Den förutsätter en värld där alla antingen är män eller kvinnor, nollor eller ettor, teser eller antiteser.

Grupper och individer som inte entydigt identifierar sig med det ena eller det andra av de två pronomen som står till buds kräver i dag att bli erkända och synliggjorda också i vardagsspråket. På amerikanska universitet kan nya studenter därför ställas inför den fråga som utgör titeln på Barons bok. Vilket är ditt pronomen?

Det framstår som en naturlig förlängning av den liberala demokratins frihetsprojekt; uppbrottet från en samhällsordning där alla en gång för alla etiketteras redan i födelseögonblicket. Men det finns en paradox här, illustrerad av titeln på Dennis Barons bok.

Det råder alltid en spänning mellan kollektiva och individuella frigörelsesträvanden. Kollektivet kan bli individens fängelse, ett ”vi” där det inte finns plats för några ”jag”. Den motsatta extremen är en individuell emancipation som drivs så långt att det till sist inte längre är möjligt att urskilja något ”vi”.

Det latinska ”pro nomen” betyder ”i stället för namn”. Men om alla manifesterar sin egen, med betoning på egen, identitet med ett eget, med betoning på eget, pronomen förlorar pronomenet sin funktion, upphör att vara ett pronomen. Det blir istället ett alternativt egennamn. Det är den paradox som ligger inbäddad i frågan ”vilket är ditt pronomen?” och ju tyngre tonvikten läggs vid ”ditt” ju tydligare blir det paradoxala. Vid horisonten skymtar ett babelstorn av i mycket bokstavlig mening personliga pronomen.

En verklighetsfrämmande karikatyr? Förmodligen. Risken för ett konfettiregn av nyskapade könsneutrala, eller icke-binära, pronomen är sannolikt minimal. När prestigeuniversitetet Harvard 2015 gjorde det möjligt för studenterna att välja pronomen var det, enligt Baron, bara en procent som valde något annat än ”hon” eller ”han”.

Men det finns något tidstypiskt i själva formuleringen, ”vilket är ditt pronomen?”, och dess outtalade premiss: Jag vill ju inte säga fel och utsätta dig för en kränkning. Här kan man urskilja två sinsemellan till synes motstridiga tendenser i den samtida kulturen:

Å ena sidan en rörelse mot hyperindividualism, en subjektivitetens hegemoni. Om alla alltid har ”rätt” till sina egna upplevelser och sina egna ”berättelser”, varför skulle de då inte också ha rätt till sina egna pronomen? Å andra sidan en tendens att granska och döma kulturyttringar och språkbruk med utgångspunkt i normer och tabun som förutsätts vara axiomatiska, allmängiltiga och höjda över tid och rum. Att ett förgripligt verk kommit till i en annan tid än vår egen blir med detta synsätt inte någon förmildrande omständighet. ”Historien” ges inte någon rätt till sin ”egen” berättelse. Vi ser klart. Det borde 1700-talsmänniskorna också ha gjort.

När och om dessa två tendenser samverkar kan varje samtal, varje inlägg på Facebook, varje utställning bli ett minfält där ingen kan lita på att den egna minkartan gäller. Vissa pronomen kan, till exempel, i vissa sammanhang bli lika ”onämnbara” som en gång i tiden kalsonger och bysthållare. I Lisa Langseths tv-komedi ”Kärlek & anarki” blir förlagets pr-chef Denise uppläxad av den genusmedvetna författaren Tove-Lee när hon använder ”man” som pronomen i stället för det korrekta ”en”.

Det är meningen att en ska skratta åt den verbala viktorianismen. Det gör en också, men ängslighet är ett smittsamt tillstånd och en bör hålla ögonen på R-talen.

Under det gångna året var en av de mer uppseendeväckande konsthändelserna en händelse som inte blev av. En stor samlingsutställning med verk av den 1980 bortgångne amerikanske målaren Philip Guston skulle i somras ha öppnats på National Gallery of Art i Washington DC. Sedan skulle den gå på turné till några av den engelskspråkiga världens mest ansedda museer, bland dem Tate Modern i London. Utställningen sköts på framtiden.

Philip Gustons målningar, varav flera har Ku klux klan-motiv, blev under 2020 föremål för konstdebatt. Den här heter "City limits" (1969). Foto: Artepics / Alamy Stock Photo

Först flyttades den till 2021 på grund av pandemiläget. Sedan sköts premiärvisningen fram ytterligare ett antal år, inte alldeles klart hur många, men 2024 var ett årtal som nämndes. Och nu handlade det inte längre om coronaviruset.

De tunga konstinstitutionernas chefer var oroliga för reaktionerna som den retrospektiva Guston-utställningen skulle kunna utlösa mot bakgrund av de känslor som manifesterats i Black lives matter-rörelsen. I flera av målningarna är ett slags seriefigurer i Ku klux klan-kåpor placerade i vardagliga, triviala situationer. Var Philip Guston rasist? Tvärtom, förklarade konstmuseets chef Kaywin Feldman när hon i oktober intervjuades på sajten Artnet News. Guston hade antirasistiska värderingar och använde sina klanfigurer ”subversivt i ett utforskande av rasism och ondska”.

Så var fanns haken? ”Vi måste också respektera publikens reaktioner och vara medvetna om att detta är triggande bilder”, förklarade Feldman.

Nu visade sig också beslutet att skjuta upp Guston-utställningen vara ”triggande”. Det möttes av en storm av protester från konstvärlden. Museerna beslöt därför att ta lite lagom hänsyn också till dessa reaktioner. Utställningen ska nu enligt planerna öppnas 2022 i Boston. En kompromiss som om inte annat bekräftar att det på mer än ett sätt kan vara problematiskt att outsourca konstnärliga och publicistiska bedömningar till ”omvärlden”.

Det är på inget sätt orimligt att reagera mot rasistiska eller sexistiska stereotyper i kulturen och medierna, lyfta fram dem och ifrågasätta dem. Tvärtom. Men vilka konsekvenser får det om lösryckta ord eller bildmotiv betraktas som allergener? Var hamnar vi om statyer, målningar och böcker där det kan finnas finns spår av sådana allergener, likt jordnötter blir bannlysta i offentliga miljöer, och det oavsett i vilket syfte eller i vilket sammanhang eller under vilken tidsepok de skapats, eftersom det alltid kan finnas en risk för att någon annars kan drabbas av obehag?

Vi hamnar hos Monty Python. Steningssketchen i ”Life of Brian”. När prästen som leder bestraffningen beskriver brottet, att ha uttalat gudsnamnet Jehova, blir han själv stenad.

Satir då, på 70-talet när filmen gjordes. Kanske mer verklighetsnära i dag. I inledningen till ”What's your pronoun?” har Dennis Baron infogat en friskrivningsklausul, en språkpolitisk brasklapp. Professorn försäkrar att han strävat efter att använda en ”neutral terminologi” när han citerar ”historiska och samtida källor”, men ”ibland har det varit nödvändigt att inkludera ord och idéer som läsare skulle kunna uppfatta som nedsättande eller förolämpande”.

Formuleringen är tänkt som en varning och som en sådan bör vi uppfatta den, men kanske inte riktigt på det sätt och av de skäl l Dennis Baron tänkt sig.

