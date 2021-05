Per Svensson: Svårt att starta kulturkrig när även främlingsfientliga ser på Netflix

Dansk folkeparti var länge Sverigedemokraternas beundrade storasyster, den framgångsrika förebilden. DF var inte bara ett stort parti, det var ett parti som genom att ta den etablerade borgerligheten som gisslan skaffat sig ett inflytande som vida överträffade partiets egen storlek.

Nu tycks rollerna ombytta. Sverigedemokraterna aspirerar på att bli en borgerlig regerings högerpopulistiska buktalare, samtidigt som Dansk folkeparti förlorat fotfästet. Valet 2019 var en katastrof. Partiets väljarandel mer än halverades, från 21 till knappt 9 procent. I en färsk opinionsundersökning har väljarstödet krympt ytterligare, till strax över 5 procent.

Betyder det att den invandringsfientliga nationalismen spelat ut sin roll i Danmark? Inte alls. Dansk folkeparti har snarare fallit offer för sina egna framgångar. Liksom lärlingarna i SD försåg DF främlingsfientligheten med slips. Den slipsen har med tiden blivit lite av en strypsnara. Partiets prominenser framstår i dag som politiker som andra. Samtidigt har benhårt motstånd mot invandring blivit ett lika obligatoriskt attribut i politiken som just herrarnas slipsar. DF har, så att säga, prisats ut från marknaden.

Det är kanske mot den bakgrunden man ska förstå Dansk folkepartis bisarra kulturutspel: när så många av konkurrenterna också vill slippa ”utlänningar” går DF ett steg längre, partiet vill slippa ”utländsk” mat. Men det finns också en annan dimension. En ”kulturkamp” med rötter i 1800-talet.

I Dansk folkepartis kulturprogram slås det fast att partiet ser som sin viktigaste uppgift att beskydda ”dansk kultur”, och kultur betyder här en given gemenskap, en nedärvd identitet. Det handlar om dansk identitetspolitik, ironiskt nog i ett manifest riktat just mot – ”identitetspolitik”. Dansk folkeparti slår fast att denna danska kultur varit under ”stark press” i 150 år, det vill säga sedan 1870-talet.

Varför just då? För att det är en tid som är förknippad med upptakten till ”det moderna genombrottet”, den samhällskritiska strömning som i Danmark personifieras av kulturpersoner och författare som bröderna Brandes, Herman Bang och JP Jacobsen, i Sverige av bland andra August Strindberg. Victoria Benedictsson och Anne Charlotte Leffler.

Det är 1800-talets kulturkrig Dansk folkeparti försöker blåsa liv i. Kommer det att lyckas? Sannolikt inte. Också främlingsfientliga väljare tittar på Netflix och äter pad thai. Efterfrågan på Jimmie Åkessons retroutopi, ett ”folkhem” som ryms i Hylands hörna, torde också den vara begränsad. Både i Danmark och Sverige är det invandringsfobin som gjort nationalistpartierna stora.

Åkesson borde därför se med viss oro på sina egna färska samarbetstriumfer. Man kan, visar fallet DF, bli för inflytelserik för sitt eget bästa.

