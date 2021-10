Per T Ohlsson är död

Under sina många år i tidningsbranschen var Per T Ohlsson bland annat verksam som senior krönikör för Sydvenskan och Hd, som Sydsvenskans politiske chefredaktör och som tidningens korrespondent i New York. Däremellan arbetade han även ett par år på Expressen, och skrev vid sidan av arbetet inom journalistiken ett flertal böcker. 1994 debuterade han med ”Hundra år av tillväxt”, en fackbok om Sveriges ekonomiska tillväxt mellan 1870 och 1970. Hans sista bok blev ”Albert Bonnier och hans tid” som gavs ut 2020.

2017 utsågs Per T Ohlsson till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje beskriver Per T Ohlsson som ”en av de viktigaste profiler som någonsin skrivit i Sydsvenskan”.

– För många är han Sydsvenskan personifierad. En otroligt skicklig skribent som ständigt lyckades hitta nya vinklar och analyser av samtidens viktigaste frågor. Per T uttryckte det lite drastiskt som att det var skrivandet som höll honom vid liv. Jag pratade med honom i tisdags och då hade han en idé om sin nästa text klar. Jag tror att det säger ganska mycket om honom, säger han till Sydsvenskan.

Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter, säger i en kommentar att ”det är en stor journalist och central röst i svensk offentlighet som har tystnat”.

”Per T var en god vän och kollega, jag känner sorg. Hans varma liberalism och demokratiska patos hade behövts många år till i spalterna”, fortsätter han.

Per T Ohlsson drabbades för en tid sedan av cancer. Han blev 63 år gammal.