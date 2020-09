Sakprosa Per T Ohlsson ”Albert Bonnier och hans tid” Albert Bonniers förlag, 317 sidor Visa mer

Den första publikationen är en tunn satirisk pamflett. På omslaget saknas författarnamn, titeln får tala för sig: ”Bevis att Napoleon aldrig har existerat”. Den marknadsförs med annonser i Aftonbladet som upplyser om att verket ”väckt allmänt uppseende såväl i Frankrike som i Tyskland” och ”inom en kort tid upplefvat flera upplagor”.

Det är hösten 1837 och förläggaren är en artonåring som heter Albert Bonnier. Utgivningen finansieras med egna sparslantar och fortsätter året därpå med ”Pepparkorn för hvar och en i allmänhet och vederbörande isynnerhet”, en stridsskrift i den rabulistiska skolan, spetsigt radikal och vagt samhällsomstörtande.

Små blygsamma trevare, knappast mer. Att de där udda broschyrerna – en portion fake news, en nypa nihilistiska aforismer – utgör upptakten till en blomstrande affärsverksamhet märks till en början inte alls. Förlaget driver Albert Bonnier på fritiden, till yrket är han bokhandelsbiträde, än så länge anställd av sin äldre bror Adolf. En intressant omständighet: vid denna tid finns det alltså tillräckligt med tryckta böcker i omlopp för att de ska kunna utgöra en handelsvara och tillräckligt med potentiella kunder för att en bokhandel ska kunna gå med vinst.

Själva branschen däremot är ny eller nästan ny. Yrkesrollerna ännu under förhandling. Utomlands, särskilt i Paris, börjar den moderna författaridentiteten ta form. Litteratur produceras inte längre i inspirerade ögonblick på ensliga kammare utan är nu något som affärssinnade entreprenörer sysslar med på kontorstid. Ändå oklart hur marknaden ser ut, om det finns en publik och hur köpstark den är.

Vilken enastående uppfinning den ändå var, den tryckta boken!

Den stora förtjänsten med Per T Ohlssons biografi om Sveriges kanske mest kände förläggare är att den tar oss med tillbaka till en epok då böcker var high tech. Bonniers 1800-tal är som det sena 1990-talets it-yra. Mycket luft, vilda spekulationer, inteckningar i en framtid som kanske kommer, fear of missing out, häpnadsväckande förskott utan att det finns en produkt. Men också: reell efterfrågan, kloka investeringar, en förmåga att tyda tidens tecken och tolka dem rätt.

”Albert Bonnier och hans tid” är en konventionell biografi, kanske med anglosaxiska förebilder, som korsklipper mellan karriär och privatliv, mellan ekonomisk historia, förläggarliv och familjekonstellationer. Här saknas den myllrande idédiskurs som kännetecknat de senaste säsongernas stora författarporträtt – Anna-Karin Palms Selma Lagerlöf-studie och Jens Liljestrands porträtt av Vilhelm Moberg – men bristen på djup kompenseras av underhållningsvärdet och detaljrikedomen.

Vilken enastående uppfinning den ändå var, den tryckta boken! Efterhand som Albert Bonnier växer in i rollen som förläggare breddas utbudet av litterära genrer: tyska rövarberättelser, religiösa skrifter och sådana som tvärtom hävdar att religion är nonsens, patriotiska dikter, tidigfeministiska traktat, versdramer – och så naturligtvis paradnumret. Romanen, detta paradoxala någonting: ofta hyperkommersiell och massproducerad, ändå inte stelnad till hantverk, utan ett fenomen som ständigt skiftar form och kan vara precis allt, från snyftande kitsch till Heidenstams ”Hans Alienus”.

De författare som sålde bäst var också de som personligen stod Albert Bonnier närmast, nämligen Viktor Rydberg och Zacharias Topelius

Ohlssons biografi bjuder också på fascinerande inblickar i dåtidens hierarkier, både i fråga om konstnärligt anseende och arvodering. De författare som sålde bäst var också de som personligen stod Albert Bonnier närmast, nämligen Viktor Rydberg och Zacharias Topelius. Ofattbart i dag, men utgåvan av Rydbergs samlade skrifter blir en rejäl försäljningsframgång och leder till att förlagets omsättning skjuter i höjden. I gengäld snålas det inte med honorar, och tydligare än i tidigare forskning framgår på dessa sidor hur förmögna många av dåtidens stjärnor faktiskt blev. Strindberg framför allt, men även en författare som Heidenstam tjänade av allt att döma åtskilligt mer än många av 2000-talets handelsresande i crime och ond bråd död.

Vad som i efterhand inger respekt för dynastin Bonnier är förmågan att läsa, att tidigt identifiera lovande författarskap och ge dem tid att utvecklas. Albert Bonniers son Karl Otto blir så småningom den som tar över företaget och redan som ung knyter han kontakter som först långt senare ska visa sig lukrativa. Många vägar leder till Rom: Strindberg, exempelvis, knyts i första hand till förlaget som lyriker. Det finns marginaler för lekfulla rimpar, marginaler också att vänta in framtida storsäljare.

Men det är så det är: beslut ska fattas, det finns inget historiskt facit; i slutänden blir det förbluffande ofta ändå rätt

Samtidigt är en krönika av det här slaget inte komplett om den inte också förtecknar misstagen, felbedömningarna. Det blir en del. Albert Bonnier refuserar följdriktigt hertigen av Östergötlands lyriska utgjutelser om svenska sjöhjältar och marina stordåd, men ser inte heller Ola Hanssons begåvning. Och när denne erbjuder förlaget att på svenska introducera en okänd men möjligen begåvad filosof vid namn Friedrich Nietzsche finns ingen på förlaget (eller i dess omkrets) som ens hört talas om honom. Men det är så det är: beslut ska fattas, det finns inget historiskt facit; i slutänden blir det förbluffande ofta ändå rätt.

Man läser Per T Ohlssons biografi med lika delar nostalgi och vemod. Förmodligen oavsiktligt formar den sig till en gravsten över något mycket vackert, över ett tidsfördriv som fängslade miljoner och åter miljoner läsare och först långt senare, borta i vår digitaliserade tidsålder, miste sin betydelse.

Läs fler bokrecensioner.