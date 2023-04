Pernilla Wåhlin Norén: ”Jag förstår att jag kan framstå som en präktig och störig person”

Trä, trä, trä. Jag tror det är konsekvensen som är bländande. Den obehandlade granpanelen på utsidan och plywooden i furu på innerväggarna, innertaket, listerna. Bara betonggolvet bryter av. Till och med madonnan med det lilla barnet i famnen, hon som hänger utanför ytterdörren, är i ådrat trä.

De fem barnen är inbyggda i systemet genom hyllor och lådor på olika höjder, liksom i fönstrens placering. Höga, smala öppningar som gör att både små och stora kan se från marken ändå upp till himlen.

– Huset är gjort för att det ska vara enkelt att städa. Det är vi dåliga på. Men jag vill också att det sinnliga ska bli en del av rummet, att det ska kännas som poesi, säger Pernilla Wåhlin Norén som är arkitekt och har ritat hemmet intill Dalälven, i utkanten av Borlänge.

Pernilla Wåhlin Norén är en profil inom handarbete och byggnadsvård. Hon har ett stort Instagramkonto med en slags samtida Carl Larssonstil; huset, barnen, ljuset, livet. Hon har bloggat för tidningen Hemslöjd om stickning och vävning. Hon är engagerad i hemslöjdsföreningar och håller egna kurser, och hon har den tunga rollen som stadsarkitekt i Borlänge.

För några år sen debuterade hon som författare med romanen ”Sorgens princip”. Nu kommer hon med handboken ”Skogen och slöjden” som vill inspirera till användning av löv, frön och grenar till att göra världen lite vackrare.

Hon är också gift med musikern Gustaf Norén. Han har bestämt att det ska vara stora stenar och grus på innergården, men i övrigt är det hon som planerar hemmet som fortsätter utvecklas.

– Jag är väldigt nördig när det kommer till material. Som trä. Och ull. Jag vill veta ner till minsta fibern var den kommer ifrån. Just nu väver jag av ullen från våra egna sommarfår.

Självklart har de sommarfår vid gården i Dala-Floda! Tänker jag missunnsamt. Som dalkulla och stickamatör har jag följt Pernilla Wåhlin Norén i flera år. Hennes bilder och texter är svåra att inte sluka som sommarvarma smultron på ett strå. Det är tvåändsstickning och renoverad lada, barn med lönnkronor och linnekläder. Hon är en sorts finkulturinfluerare som inte ens går att avfärda för att hon har fixat läpparna eller säljer smoothies i oheliga reklamsamarbeten. Hon är helt naturlig. Hon är den dröm som är omöjlig att uppnå. Det gör eftersmaken av smultronen lite sur. Varför vill inte mitt barn bära solblekt linneskjorta?!

Men det väcker också nyfikenhet.

Pernilla är utbildad vid KTH i Stockholm, och när familjen för några år sedan bestämde sig för att flytta tillbaka till hembygden ville hon göra sitt hus till ett arkitektoniskt experiment. Foto: Beatrice Lundborg

I huset finns ingen tv, det stämmer med bilden. Däremot finns böcker, stickningar och musikinstrument. Inredningen får mig att tänka på Amish-folket, den kristna grupp som är emot teknisk utveckling och helst vill leva i en annan tid med färre intryck. Mycket avskalat.

En trappa upp ligger barnens rum på rad i en korridor. Likadana små krypin med säng, utfällbart bord, bokhylla. Minstingen Moses (6 år) närmast trappan, sedan Salka, Bror, Edit och Josef i åldersordning. Salka har klätt sitt rum med hästaffischer. Bror har placerat en dator på sitt bord. 17-årige Josef har en imponerande samling sneakers som tagit över alla hyllplan.

– Jag tror på arkitekturens förmåga att visa en riktning. Man kan inte tvinga, men man kan hjälpa en utveckling. Om man låter instrument ligga framme så är det större chans att barnen spelar på dem. Och på ett annat plan, som stadsarkitekt, vill jag planera in demokrati i staden genom mötesplatser som bibliotek och skogsområden.

Vad händer om något av barnen vill måla sin vägg knallrosa?

– Jag vill ju att de ska använda rummen på sina eget sätt. Men just det vore lite jobbigt…

Pernilla är utbildad vid KTH i Stockholm, och när familjen för några år sedan bestämde sig för att flytta tillbaka till hembygden ville hon göra sitt hus till ett arkitektoniskt experiment. Hur förändras obehandlat trä av ljus i öster och norr? Och hur skapar man innerväggar som är enkla att flytta utifrån växlande behov?

– Arkitekten Le Corbusier såg på huset som en maskin, men jag tänker mer på det som ett instrument som ska stämmas. Och det behöver stämmas efter just de personer som bor där.



Längst ut på den L-formade huskroppen ligger de vuxnas sovrum. Det har varken väggar eller dörr att stänga om sig, men stora fönster och en altan riktad mot Dalälvens stilla flöde. Det är nästan överväldigande idylliskt, och nu är det ändå ocharmig slaskvår.

Tur att det ligger i Borlänge, utsedd till Sveriges fulaste stad 2018. Det ger lite sälta.

Borlänge är en klassisk industristad, placerad mellan de fyra stora Tunaforsarna som ger kraft i överflöd. Nyligen lade Stora Ensos pappersbruk i Kvarnsveden ner efter 120 år, men batterifabriken Northvolt är på ingång. Bebyggelsen är full av arbetarlängor och kaserner från olika delar av 1900-talet, vilket Pernilla Wåhlin Norén uppskattar. Hon tycker att arkitektur ska spegla sin tid och sitt landskap. Hon tillhör dem som kan se värdet i en stadskärna med Domushus och 60-talsklossar.

– Det jag tycker är mest spännande i stadsplaneringen just nu är våra 100 kommunala kor. De betar och håller landskapet öppet och sen äter vi upp dem. Det är spjutspetsarkitektur.

Själv växte hon upp i 70-talsområdet Skräddarbacken i stadens utkant. Där ligger kedjehusen på rad och de prefabricerade villorna har djupa tak och inbyggda balkonger. Hon kallar det för ”ett berg i skogen”.

– Pappa brukar säga att vi bodde mitt i ett industriområde från 1600-talet. Det är fullt av gruvhål. Jag var alltid i skogen och lekte. Och jag tror på det, att hålla i material, trilla ned från ett träd, höra skogens ljud. Först då kan man börja använda sig av den.

Foto: Beatrice Lundborg

Hennes mormor stickade och vävde, farmor sydde på hattfabriken CTH, farfar var körsnär och ritade pälsar. För Pernilla Wåhlin Norén hänger slöjd, textil och arkitektur samman. Ett rum ska ha komponenter som är mjuka mot din hud och platser för att ägna sig åt sådant man blir glad av.

Fungerar det då, lever familjen och huset i harmoni?

– I morse satt Moses och stickade. Och Gustaf spelar jämt. Även i morse, när barnen behövde gå till bussen. Jag lät bli att säga till om det.

Hon säger det på ett sätt som antyder att jo, det fanns en irritation. Det finns irritation även i detta vackra trähus.

Jag har lagt det mesta av min tid på barnen, men jag har heller inte velat något annat

Pernilla och Gustaf träffades på Stiftsgården i Rättvik, hon var 15 år, han 16. Hon hade sett honom tidigare – han gick på musikskolan – men han hade inte lagt märke till henne. Hon var intresserad av franska nya vågen-filmer och att filosofera, han ville helst spela tv-spel.

– Han höll god min och filosoferade med mig. Det gör han fortfarande. Han är världens bästa att prata sig genom livet med.

Till saken hör att Gustaf Norén berättat i intervjuer om sina 300 hotellnätter per år när de första barnen föddes. Han var med i bandet Mando Diao då och turnerade över världen. Men basen var fortfarande i Stockholm.

Var flytten till Borlänge också ett sätt att förändra livet? Blev det ”din tur” då?

– Jag har inte tänkt att det är min tur. Jag har lagt det mesta av min tid på barnen, men jag har heller inte velat något annat. Nu är de större och plötsligt finns det tid. Jag vaknar varje morgon och börjar med att trycka ner bromsen. Sen måste jag hålla bromsen nere hela dagen för att inte rusa iväg med grejer. Så har jag känt hela livet.

Utifrån sett kan ditt liv ändå verka oroväckande perfekt. Hur du bakar siktkakor med barnen och väver och bygger och samtidigt får allt att se ut som en tavla…

– Jo, jag förstår att jag kan framstå som en präktig och störig person. Men jag har problem att kanalisera min energi. Jag har inte alltid varit… odestruktiv. Men att till exempel väva är ofarligt. Så det är bra.

Jag har läst en del om tjejer med drag av adhd som självmedicinerar med ätstörningar i den åldern, och jag tror det passar in på mig

Jag börjar allt mer förstå att det är en svår balansgång som pågår här. För Pernilla Wåhlin Norén krävs ett handarbete ”som en kompensatorisk åtgärd” för att kunna fokusera. Hon behöver fysisk rörelse och strikta ramar för sina dagar. Annars, säger hon, spårar hon ur.

Hur då spårar ur?

– Ja… jag får ångest. Jag tycker det är svårt att arbeta framför skärmar.

I skolan var det jobbigt. Den till synes ordningsamma flickan var tvungen att pilla med lera under lektionerna för att kunna lyssna. På gymnasiet drabbades hon av ätstörningar.

– Jag har läst en del om tjejer med drag av adhd som självmedicinerar med ätstörningar i den åldern, och jag tror det passar in på mig. Då tycker jag att det är bättre att sticka. Jag känner igen det hos mina egna barn också och jag känner superstarkt att jag inte vill kväva den energin utan hitta sätt för dem att kanalisera den på, säger hon.

– Ibland önskar jag att kraften fick flöda fritt men jag tror att det kräver en annan typ av samhälle.

Pernilla Wåhlin Norén stajlar inte barnen på Instagram, hon fångar ögonblick som uppstår när de deltar i pyssel och lek. Foto: Beatrice Lundborg

Pernilla Wåhlin Norén stajlar inte barnen på Instagram, hon fångar ögonblick som uppstår när de deltar i pyssel och lek. Så familjelivet med de blonda rufsiga barnen i blomsterskrud är på så sätt helt sant. Dottern Salka tittar med helt egen livshungrig blick från omslaget på den nya boken.

Eftersom jag var en rörig person var jag rädd att bli en rörig mamma

Men det är inte alltid enkelt. Pernilla fick sitt första barn när hon var 23 år och det var inte planerat.

– Eftersom jag var en rörig person var jag rädd att bli en rörig mamma. Det var min skräck att jag skulle upptäcka att jag var en Peter Pan-typ som bara ”lekte” förälder, en som struntade i ordning och lät barnen somna under bord eller hoppa i sängen hela natten.

Hon visste inte hur man tog ut föräldrapenning eller hur hon skulle komma i tid till BVC. Hon var långt ifrån sina egna föräldrar och Gustaf var alltid på turné. Medelåldern i mammagruppen på Östermalm var närmare 40. Hon tyckte att de hade ordning på prick allt. På mellanmål, skötväska, föräldradagar, AD-droppar, på hela livet. Hon tyckte det verkade underbart.

– Ju längre tiden gått har jag insett att också jag är en Lena-förälder (alltså flickan som tar hand om Peter Pan, reds anm) med orubblig ordning och reda. Det bästa jag vet är barn i hela pyjamasar, som sover i rena lakan. Med nytvättat hår. Det är den mest tillfredsställande känslan jag känt i hela livet.

Kanske är det därför hennes livsbygge påminner om Dalarnas mesta livsstilsinfluerare genom tiderna: Carl Larsson. Eller jag menar förstås Karin Larsson! Det var ju hon som arrangerade sin makes hela värld, för honom att porträttera.

När kläddesignern Nygårds-Anna förra året sydde upp kläder efter Karin Larssons gamla modeller var det Pernilla och hennes barn som blev fotomodeller för kollektionen. Jag såg dem dansa på Carl Larssons trägolv på stora affischer i Sundborn i somras.

Barnen i randigt linne, Pernilla i träskor med kurbits och så Karin Larssons pelargoner i bakgrunden. Det är som att hon prickar in just den kombination av hållbarhet, landsbygdsromantik och nedärvd kunskap som alla vi exil-lantisar med färdiga köttbullar i frysen föreställer oss vore det äkta livet. Och kanske är det just det?

Pernilla Wåhlin Norén har gjort aktiva livsval för att skapa sitt sammanhang, hon har flyttat, byggt hus, valt till, valt bort. Varför inte bara beundra och unna henne det goda moderskapet? Att satsa på sin familj kan väl knappast tillhöra de värsta brotten mot mänskligheten tänker jag en aning skamset.

En moderlig arkitektur kanske? Den verkar vi ju generellt så rädda för

Karin Larsson har mött en liknande njugghet. Trots idoga försök har ingen lyckats föra i bevis att den kreativa, begåvade sjubarnsmamman som levde i Sundborn för hundra år sedan var bitter eller kände sig tillbakahållen i sina konstnärliga ambitioner. Hon verkar tvärt om ha varit kär och glad och tillfreds med att göra sitt hem till något extraordinärt för familjen att njuta av.

Känner du dig besläktad med Karin Larsson?

– Ja, jag tänker på henne som en sån som mig – som en arkitekt. Hennes formgivning tog sin utgångspunkt i vardagen. Som vävarna och broderierna, det stora utrymmet för trädgård och måltider, kompositioner av blommor och dukade bord. Atmosfären i hemmet var lika viktig som att varje familjemedlem skulle nå upp till sin egen klädkrok.

Karin Larsson lät bygga en platå inomhus så att hon enklare kunde ha koll på barnen genom fönstret medan hon satt och sydde.

– En moderlig arkitektur kanske? Den verkar vi ju generellt så rädda för. Jag tycker att det är på tiden att vi utmanar sinnebilden av arkitekten som en Corbusier-person.

Det finns fler likheter mellan Larssons och Noréns. De är båda powerpar som vurmar för lokala traditioner och en kreativ familjemiljö.

Är ni en samlingspunkt för kulturlivet, precis som makarna Larsson?

– Nja, vi var ganska bra på fester förr, men inte längre. Det blir mycket umgänge med familjen. Och så går vi på konserter när det är barnen som spelar – på fredag blir det Sinnesrogudstjänst, haha. Inte så mycket fest där kanske.

Så dyker Salka upp från skolan. Hon är 9 år och halkar runt i träskor. Hon visar den gamla ladan som ska bli bastu och tvättstuga och pekar ut badbryggan där mamma och pappa badat i vinter, men inte hon. Sen håller hon cellokonsert i vardagsrummet och tar fram sin stickning som är en mössa med avancerade slag.

– Mamma gillar nog stickning mest, sen kommer jag, säger hon.

Bror ansluter också, hans instrument är piano och trumpet. Han har Griegs ”Bergakungens sal” i läxa den här veckan, men tänkte inte spela just nu.

– Du kan väl fejka, föreslår Salka när de ska fotas i stickarsoffan bakom Alvar Aalto-bordet, tillverkat på fabrik i Hedemora.

Bror diskuterar hellre tv-spel. Ingen av dem bär linnekläder.

Människan vill gärna städa upp i skogen – men skogen mår bra av att bli lämnad ifred

Vi tar bilen ut i skogen. Här går Pernilla med labradoren Lovis på morgnarna och här samlar hon ofta material till sitt slöjdande. Hon tycker att allemansrätten är den allra bästa formen av arkitektur.

Foto: Beatrice Lundborg

Snön är djup. Det finns ingen skare kvar, man sjunker ner till låren och skaften på skorna fylls av rasslande grova iskristaller. Pernilla Wåhlin Norén kliver rakt in bland de tätväxande smågranarna där marken är delvis bar, hon duckar och väjer för grenar. Hon ser lycklig ut. Det är som om hennes energi får större plats här ute.

– Här någonstans är det!

Hon hittar trådarna som hon och barnen spände upp i höstas mellan två grenar, plockar upp en bit lummer som hon väver in, och lite bark. Det blir som en mandala av växter.

Hon noterar att det har fallit ned ett träd som är perforerat av hackspettshål och intill den ligger en död gran som fortfarande är full av kottar.

– Människan vill gärna städa upp i skogen. Men skogen mår bra av att bli lämnad ifred, stanna i oordning. Jag tycker om det.

