Persona: Finkrog som överraskar med britpop och egen attityd

Persona Adress: Torstenssonsgatan 11, Stockholm. Hemsida: www.personasthlm.com Öppet: Ons–lör 18–00. Prisklass: Lyx. Visa mer

När lågkonjunkturen står för dörren och inflationen äter upp en allt större del av medborgarnas besparingar är en satsning på fine dining kanske inte den mest självklara vägen att träda in på.

Vilket det finns flera tecken på: Att fyra lyxkrogar i huvudstaden nu valt att stänga sina varmkök och kallskänksbänkar för gott stärker knappast idén att exklusiva avsmakningsmenyer är det man bör satsa på 2023.

Men just precis det väljer krögarna bakom nya Persona på Torstenssonsgatan 11 att göra.

Namnvalet är förstås hämtat från Ingmar Bergmans berömda film från 1966 med Liv Ullmann och Bibi Andersson i fokus.

I grannskapet finns i dag en sällsynt köpstark publik. Häromåret betingade denna gata intill Strandvägen det femte dyraste kvadratmeterpriset i Svea rike.

Krögarna bakom satsningen är inga rookies. Louis Cespedes kommer från bland annat stjärnströsslade Frantzén och Adam/Albin liksom Jonatan Nyström från samma Frantzén. De har helt uppenbart ambitionen att i sin matsal kombinera högklassig matlagning med ett lika ambitiöst värdskap, rent av en egen attityd.

En vilja som inte alla finkrogar lyckas förena. Persona liknar i sitt orädda tilltal inte någon annan matsal i Stockholm.

Krabba med ätbara blommor. Foto: Krogkommissionen

Under Krogkommissionens olika besök är restaurangen välbesatt. Prisnivån antyder att åtminstone en del av gästerna är obekymrade över vad notan kommer att sluta på.

Ägarna möter själva upp i dörren, skakar leende hand och presenterar sig med förnamn innan man bjuds in för att inleda kvällen i loungen bakom köket i mjuka fåtöljer.

En sväng ner i vinkällaren för att förbereda dryckesvalen till kvällens meny följer. Två fasta vinpaket erbjudes (1 450 kr eller 3 600 kr per person). Men det går också bra att göra ett eget urval från sortimentet eller be om det utomordentligt goda alkoholfria dryckespaketet à 1 000 kronor per person.

Efter en parad med läckra hors d'oeuvre, bemängda med givna råvaror som tryffel och störrom, är det dags att sätta sig till bords.

Hamachi toppad med bladguld. Foto: Krogkommissionen

Kvällsmenyn inleds med tunt skivad hamachi som simmar i en tät och klar saffransbuljong, toppad med bladguld och rödingrom. Det ljusrosa fiskköttet får ett fint lyft av buljongen och sältan från romkornen. Nästa tallrik är av det tjusiga slaget med en hög finfördelat svenskt krabbkött som omges av choronsås och örter. En bearnaise-lik (!) sås till skaldjur får sägas vara en oortodox kombination, men ingredienserna har uppenbart äktenskapstycke och gifter sig lyckligt med varandra.

Aftonens läckraste servering består av tagliatelle gjord på bläckfisk som öses med en skummig beurre blanc och toppas med störrom och konfiterad blomkål. De milda tonerna från smörsåsen samspelar perfekt med övriga ingredienser. Vi kan bara bocka och niga för denna välkomponerade rätt.

Så här skulle det gärna få fortsätta, men det förekommer några mindre hack i skivan. Sojabuljongen med svamp, finskurna grönsaker och galangal faller inte alla runt bordet i smaken på grund av den höga sötman. Den sagolika läckra skotska biffen hade förtjänat ett annat sällskap än ett par charktillbehör från samma djur menar någon.

Men när vi efter ett ljuvligt långbakat päron med vaniljglass och smörig kolasås smaksatt med miso börjar sammanfatta måltiden är vi ändå beredda att förlåta det mesta.

Tagliatelle på bläckfisk. Foto: Krogkommissionen

I glasen kommer under sittningen bland annat en pinot gris från Alsace som är mer mjuk än syrlig och inte helt torr, jämte en tysk spätburgunder med mjukare tanniner, liksom Envinate Palo Blanca från Kanarieöarna vars mineraliska palomino-druvor sticker ut. Dessertvinet Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Falkensteiner Hofberg Riesling Eiswein från 2002 rundar sött av kvällen.

Till allt detta strösslar spellistan i taket brittiska indieklassiker från 80- och 90-talet av slitstarkt slag. Ytterligare ett rejält oväntat grepp i denna lyxmatsal.

Echo & The Bunnymen, Verve och The Clashs ”Spanish Bombs” följs under en kväll av bland annat Depeche Mode, Blue Monday och, naturligtvis, The Charlatans ”The only one I know”.

Musiken är länge svagt bakgrundssvängande. Sista timmen ökar dock volymen. Sena drop in-gäster stiger in för några glas och lite tilltugg vid den långsträckta tobaksbruna bardisken med grönspräcklig marmortopp innan kvällen, efter nära fyra timmar, avslutas.

Minisemla till dessert. Foto: Krogkommissionen

När världsstjärnan René Redzepi nyligen meddelade att han stänger igen sin berömda trestjärniga krog Noma på Refshalevej i Köpenhamn gjorde han det med motiveringen att fine dining inte längre är hållbart. Det krävs mycket folk för att leverera mat i världsklass och Redzepi konstaterar att grönsakerna på hans krog ofta får mer omsorg än personalen.

På Persona är det inte lika trångt i köket. Inte heller serveringspersonalen är så talrik som brukligt på guldkrogarna. Men det kompenseras med råge genom gott humör och en exemplarisk uppmärksamhet.

Det var mycket länge sedan Krogkommissionen mötte personal på en fine dining-restaurang med ett så tillmötesgående och genuint varmt och vänligt mottagande.

En avsmakningsmeny för 1 800 kronor utan dryck på en krog med så här höga ambitioner ska inte svikta någon enda gång: Formatet med en kanonad av underbara variationer av råvaror förutsätter att varje servering är oavbrutet stark och rik i smakerna. Under Krogkommissionen besök har vi fått övertygande bevis för att detta kök kan åstadkomma just detta.

Vid ett tillfälle i slutet av den långa aftonen hinner servisen ändå inte riktigt med att få ut två serveringar i rätt tid. Trots denna randanmärkning förtjänar Persona tveklöst högsta betyg.

Det kan bara inte bli något annat.

Om det är fullt Här är tre andra krogar i närheten: 220 meter: Restaurang Oxenstiernan, Storgatan 35 B. 240 meter: Coco & Carmen, Banérgatan 7. 500 meter: Brasserie Bobonne, Storgatan 12. Visa mer

Läs mer:

Läs fler av Krogkommissionens tester

Vill du ha mera tips på mat, dryck och krogar? Eller dela med dig av egna tankar och favoriter? Gå med i DN:s Facebookgrupp Snacka om mat och krog!