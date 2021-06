Personalen bytte liv när teatern var stängd

Snart startar repetitionerna av föreställningen ”Rain man” på Oscarsteatern med Robert Gustafsson och Jonas Karlsson som bröderna Raymond och Charlie Babbitt. Det är femton månader sedan föreställningen lades på is på grund av pandemin. Många av medarbetarna har sysslat med något helt annat än teater under tiden. Ljusdesignern Robert Hvenström har till exempel startat möbelsnickeri och skådespelaren Sofia Ledarp har utbildat sig till yogalärare.

– Totalt rör det sig om 150 personer som vi normalt skulle ha anställt under den här perioden i våra olika produktioner, som vi nu inte kunnat erbjuda jobb. Det är alltifrån foajépersonal till kreatörer, säger teaterchefen Johan von der Lancken.

Johan von der Lancken. Foto: Jonas Lindkvist

Det finns en oro för att det blir svårt att locka tillbaka främst frilansar som under nedstängningen hunnit etablerat sig i nya branscher med säkrare anställningsvillkor och högre löner. När arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst gjorde en enkät bland 90 chefer om kompetensförsörjningen efter pandemin befarade alla som svarade bestående problem.

– På tekniksidan finns spetskompetens som är attraktiv i närliggande branscher, som event, säger Mikael Brännvall, vd på Svensk Scenkonst till DN.

Mikael Brännvall, vd Svensk scenkonst. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Bland konstnärer finns indikationer på tidigarelagd yrkesväxling. Dansare påbörjar ofta omskolning i 30-årsåldern, sångare vid 55.

– Om du är 25-26 år och missar ett och ett halvt år av din karriär, då kanske du väljer att lämna yrket i förtid. Dansare måste träna varje dag och det har varit problematiskt att genomföra digitalt under pandemin, säger Mikael Brännvall.

Särskilt hårt kan det här slå regionalt, till exempel mot länsteatrar.

– På en mindre ort är det väldigt sårbart, det kan räcka med att ett par personer försvinner för att det ska uppstå brister. Det kan ta flera år att bygga upp ny kompetens på tillräcklig nivå, säger Mikael Brännvall.

Nu hoppas han att staten ger fortsatt ekonomiskt stöd till både privata och offentligt ägda kulturverksamheter medan restriktionerna lättar.

– Även om man får ha 500 personer som sitter med en meters avstånd i en salong, så är det långt ifrån maxkapaciteten för många. Då är det svårt att få lönsamhet.

Inom fackförbundet Scen & Film har ordförande Simon Norrthon haft kontakt med medlemmar som omskolat sig till bland annat vårdpersonal, florister och lärare det senaste året.

– En del har även satsat på kompetenshöjning inom sitt yrke inför att branschen öppnar igen.

Simon Norrthon Foto: Henrik Montgomery/TT

Nyutexaminerade kommer att få det extra tufft på arbetsmarknaden, spår han.

– De har inte kunnat spela sina examensföreställningar inför publik och har haft svårt att få praktikplatser och ett första jobb. Vi riskerar att förlora en hel generation, säger Simon Norrthon.

För de etablerade stjärnorna ger de strömmade tv-tjänsternas dramer nya jobbmöjligheter. Det märks i Oscarsteaterns ensemble. Robert Gustafsson har under repetitionsuppehållet deltagit i inspelningar av ”Det som göms i snö 2” för Viaplay och ”Den osannolika mördaren” för Netflix, medan Jonas Karlsson varit upptagen med ”Harmonica” för Viaplay.

– Det är en kraftigt expanderande näring och under pandemin har många produktioner som annars skulle förlagts utomlands hållits kvar i Sverige, säger Simon Norrthon.

”Vad har du gjort under pandemin?”

Ellen Ruge Foto: Privat

Ellen Ruge

Yrke: Ljusdesigner.

År i branschen: 35.

Alternativ karriär: Trädvårdare.

Du har ägnat dig åt trädodling under nedstängningen. Berätta!

– Jag har ett arboret, en trädsamling, på min gård på Gotland. Jag har planterat över 100 sorters träd. Under pandemin kunde jag ägna mig åt det fullt ut, men jag tjänar inga pengar på den verksamheten.

Varför gör du det?

– Det är en framtidshandling som inger hopp. Träd tar lång tid på sig att växa. Jag är intresserad av deras personligheter, precis som människor har de olika behov. Ibland blir de sjuka och dör, det är väldigt sorgligt.

Hur skiljer sig odlandet från ditt ordinarie jobb?

– Det är något helt annat, men ändå inte. När jag jobbar konstnärligt med ljus odlar jag min inre trädgård, när jag arbetar med träden så pysslar jag om min yttre trädgård. Jag har en känslomässig bindning både till träden och till scenen.

Är du orolig över att kollegor med teknisk spetskompetens ska försvinna från branschen?

– Ja, absolut. Det finns en stor risk att de bästa får mer välbetalda och framför allt säkrare jobb på annat håll. Mitt arbete går inte att utföra utan dem som riktar och programmerar ljuset. På de stora institutionerna tror jag att man lyckats behålla personal, men Oscarsteatern är beroende av frilansare.

Hur ser du själv på den närmaste framtiden?

– Det finns många många produktioner som är klara att spela, teatrarna har 4-5 produktioner i kö. Därför tror jag att 2022 kan bli det riktigt tuffa året, eftersom det riskerar att bli färre nya uppsättningar. Hela rytmen i produktionsflödet har slagits sönder.

Sabina Donser Foto: Jonas Lindkvist

Sabina Donser

Yrke: Ljudtekniker.

År i branschen: 20.

Alternativ karriär: Ayurvedisk hälsorådgivare.

Vad gör du som hälsorådgivare?

– Ger konsultationer där jag läser av pulsen hos en person på ett speciellt sätt och sedan ger tips kring bland annat kost och dygnsrytm. Ayurveda är en indisk läkekonst som är mellan 5.000 och 8.000 år gammal.

Varför skolade du om dig under pandemin?

– Som ljudtekniker jobbar jag oftast på kväller och helger. Jag kände att jag kunde kombinera det med något annat som känns meningsfullt. Det här har jag tänkt på i sex sju år och nu tog jag chansen när jag fick en ofrivillig ledighet.

Funderar du på att lämna scenarbetet?

– Nej, jag älskar att jobba med föreställningar. Men det är en osäker bransch, man vet aldrig när det finns jobb. Jag har kollegor som till exempel utbildat sig till elektriker. Det finns absolut de som tappat passionen för teatern och längtar efter ett fast jobb med större trygghet.

Hur har du klarat dig ekonomiskt det här året?

– Jag hade tur som startat aktiebolag. Det gjorde att jag kunde permittera mig själv. Jag har också sökt och fått krisstöd från Kulturrådet. Nu kommer det mejl och telefonsamtal hela tiden med jobberbjudanden, så om allt drar i gång som planerat i augusti–september kommer jag att ha klarat mig igenom det här.

Gunnar Rytterås. Foto: Jonas Lindkvist

Gunnar Rytterås

Yrke: Scentekniker.

År i branschen: 15.

Alternativ karriär: Spöke på Läckö slott.

Vad gör du som scentekniker på Oscarsteatern?

– Drar i alla rep, knuffar dekor, kryper på scenen och öppnar luckor och har ansvar för all rekvisita.

Nu har du bytt sida och agerar i stället?

– Ja, det blev så. Jag har spelat teater tidigare och är utbildad dramapedagog. De senaste tio åren har jag förutom att vara scentekniker på Oscarsteatern även varit scenmästare på operan på Läckö slott under somrarna. När pandemin slog till hade de precis skrivit ett nytt manus till sina spökvandringar och eftersom jag var ledig kunde jag hoppa in som Biskop Brynolf av Skara under hösten. Besökarna hade ett rep mellan sig för att hålla avstånd.

Vad har du lärt dig av det?

– Att hantera min mörkerrädsla i bister kyla. Slottet ligger på en ö i Vänern. Där lär finnas riktiga spöken också. Mina kollegor såg bland annat ett barn som ville prata och en mystisk svartklädd kvinna med ett tänt stearinljus. Men jag träffade inga spöken.

Har du funderat på att lämna scenkonsten under pandemin?

– Ja, det är klart. Jag har sneglat på att vidareutbilda mig inom snickeri. Men teatern finns i mitt blod. Jag hade också tur och fick ett vikariat i januari, så jag har jobbat heltid som scentekniker sedan dess. Genom bemanningsfirman där jag är anställd har jag också kunnat arbeta lite med film. Jag skottade bland annat snö under inspelningen av ”Den osannolike mördaren”.

Foto: Jonas Lindkvist

Sofia Ledarp

Yrke: Skådespelare.

År i branschen: 20.

Alternativ karriär: Yogainstruktör.

Du har utbildat dig till yogainstruktör under pandemin. Varför?

– Yogan har alltid funnits med mig som en gammal kompis, ibland superintensivt och ibland inte alls. Men jag har alltid återvänt. Så jag har drömt om att bli yogalärare länge. Dels för att lära mig mer om filosofin bakom, dels för att lära andra att hitta sin yoga. Och så är det kul att utmana sig själv. Coronapandemin har visat hur skört livet är, hur snabbt saker förändras och hur viktigt det är att leva här och nu och uppskatta det vi har.

Finns det likheter mellan yoga och teater?

– Absolut, i både yogan och teatern är närvaron väldigt viktig. Man får uppleva något tillsammans med andra, i samma rum. Det kan ge möjlighet att läka eller bara slippa känna sig ensam. Utbildningen till yogainstruktör gav mig nya perspektiv som skådespelare – att släppa taget och inte ta mig själv på så himla stort allvar. Jag kan slappna av mer på scenen och ha roligt. Det handlar inte om mig och mitt ego, utan om publiken och historien vi berättar.

Vad har du saknat mest med ditt vanliga jobb?

– Den största saknaden har varit alla kollegorna och att ha ett sammanhang. Inte så mycket att själv stå på scenen, det har varit väldigt välgörande för mig att få en paus och en möjlighet att hinna tänka och omvärdera saker, hur jag vill leva, vara som människa och fortsätta med mitt jobb som jag älskar.

Git Brännström Foto: Jonas Lindkvist

Git Brännström

Yrke: Regiassistent, scentekniker och produktionsledare.

År i branschen: 35.

Alternativ karriär: Agent.

Vad gjorde du när restriktionerna tvingade teatrar att stänga förra våren?

– Först väntade jag på att vi skulle börja med sommarteater i Kalmar. När det blev inställt gjorde jag ingenting i ett halvår. Jag läste böcker, blev kompis med Netflix, städade garderober och gick promenader.

Vad levde du av?

– Ett tag stämplade jag. Sedan levde jag på besparingar. Jag är 60 år och tycker inte att det är någon idé att omskola mig. För några år sedan jobbade jag på Pressbyrån när jag inte hade några uppdrag. Något liknande skulle jag kunna tänka mig att göra igen.

Men i stället blev du agent åt Robert Gustafsson?

– Ja. Hans ordinarie agent frågade om jag kunde hjälpa till med småsaker, som att svara på beundrarmejl, ta hand om förfrågningar kring olika projekt och skicka autografer. Men det är bara några timmar i veckan.

Vad gör du mer?

– Sedan november är jag regiassistent på Dramaten. Vi repeterar en musikal med 13 personer på scenen. Eftersom bara åtta får vara på plats samtidigt blir det en del nya logistiska lösningar. Dansarna som egentligen ska stå nära varandra måste hålla en meters avstånd.

Hur har social distans funkat i ditt yrke?

– Det är bransch där man kramar varandra väldigt mycket, både för att ge beröm och tröst. Det är svårt att inte få göra det, det känns som att man inte bryr sig om varandra lika mycket.