Peter Alestig: Snart kan meteorologer i realtid visa hur vi orsakar extremväder

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Föreställ dig följande väderprognos, en stekhet sommar någon gång i framtiden:

”SMHI har utfärdat en klass 2-varning i stora delar av landet efter att en extrem värmebölja har kopplat sitt grepp om Norden. Orsaken är att jetströmmen har tappat fart och fastnat i en vågform över Europa, med ett fastlåst extremt högtryck som vilar över Sverige. Våra beräkningar visar att värmeböljan har blivit fem gånger mer sannolik på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Runt 200 förtida dödsfall beräknas ske i veckan på grund av värmeböljan.”

Dystopiskt? Egentligen inte. All information i citatet ovan stämmer in på vädret i mitten av juli 2018. I en studie av värmeböljan i norra Europa konstaterade forskarnätverket World Weather Attribution att värmeböljan statistiskt sett blivit just upp till fem gånger mer sannolik på grund av människans utsläpp (siffran varierade något från land till land).

Men forskningen på området sker ofta med en ordentlig eftersläpning, ibland så till den grad att de viktiga resultaten inte får någon nämnvärd uppmärksamhet i medier eller hos allmänhet.

Så vad skulle hända om de kom i realtid, i själva väderleksrapporten?

När jag förra året intervjuade Oxfordforskaren Friederike Otto, en av världens ledande forskare på området extremväderattribution – att härleda extrema väderhändelser till människans utsläpp – menade hon att det snart kan bli verklighet. Forskningsfältet har fått ett stort genombrott de senaste åren och låg till grund för att den senaste IPCC-rapporten kunde dra slutsatsen att människans utsläpp orsakar värre extremväder här och nu.

I dagsläget görs ganska få så kallade attributionsstudier, delvis på grund av att studierna ofta utförs på forskarnas fritid – det är, märkligt nog, inte ett särskilt prioriterat forskningsfält. Dessutom är det ibland svårt att få in data från väderstationer och tillgång till datorkraft.

Men om forskningen tog sig in i meteorologins vardag skulle det kunna förändras. Den typ av beräkningar och modeller som Friederike Otto och de andra forskarna använder för att göra sina studier är nämligen väldigt lika dem som meteorologer använder när de gör väderprognoser. Och inom meteorologin finns både datorkraft och väderdata, vilket skulle kunna göra steget till realtidsstudier av hur vi orsakar extremväder ganska litet.

Dödssiffrorna då? Hur en specifik värmebölja slår mot folkhälsan beror förstås på hur samhället anpassar sig – men i dagsläget är värmeböljorna dödliga. En studie i Läkartidningen 2019 visade att överdödligheten just vecka 29 2018 var 209 personer.