Peter Cohen: Det vilar något tragiskt skandalöst över Vilks konstaktivism

Den 28 september – fem dagar innan Lars Vilks omkom – publicerade UKK (dansk organisation för konstnärer och kuratorer) en protest mot ”Political Art”, en utställning i Warszawa som kurerats av Læsö Kunsthal.

Det lilla museet på den danska ön i Kattegatt har på senare tid framstått som något av ett högerradikalt kulturforum. Konsthallen, där Lars Vilks har kultstatus, förestås av den norske författaren Jon Eirik Lundberg, och besöker man hemsidan möts man av en dödsruna och får veta att Vilks berömda teckning nu är en del av utställningen ”Political Art”, och att allt som kommit i beröring med alstret, är delar av ett gigantiskt konstverk.

När jag ringde museet på Læsö och Lundberg själv svarade, frågade jag om hans roll i ”Political Art”. Lundberg framhöll: ”Det är jag som är kurator.” På frågan om han fått uppdraget av polska kulturministeriet (som auktoriserat utställningen), svarade han frankt, ”Nej, det var min idé.”

Dan Jönsson vill i sin kommentar (DN 12/10) göra det till en viktig fråga huruvida Vilks redan från början haft en plan med sin teckning. Och han hävdar att Vilks konst är sant politisk. Jag kallade Vilks förunderligt o-politisk, men man skulle lika väl kunna kalla honom förunderligt politisk. Medan krav på Moderna museets chef bubblar i kommentarsfälten – Gitte Ørskou hade ju ”vägrat ta emot rondellhunden” – degraderar Mårten Arndtzén (DN 11/10) fiktivt chefsintendenten till handgången regeringstjänsteman. Daniel Birnbaum, MM:s tidigare chef, avböjde redan 2016 en donation av Vilks rondellhund med frågan om teckningen, som bara är en del av verket, ”är viktigare än mordet på en filmare i Köpenhamn”.

Det vilar något tragiskt skandalöst över Vilks konstaktivism, som hade konstnären förläst sig på riddarromaner. Presenteras han i The Guardian talas det om ”Art, Blasphemy and Freedom of Expression”, men i en intervju för utställningen ”Political Art” beskrev han själv sin metod som ”ett tekniskt spel”. Vilks menade att man på konstens experimentfält kan ”använda våld, grymhet och vara orättvis [...] Jag tror man kan estetisera ... jag menar man kan ha det politiska, men ... som ett slags material.” Man måste ”skaffa sig problem för succé”, och veta vad som är rätt balans för att bli ”framgångsrik med sitt verk.” Av yttrandefrihet här inget spår.

Att tvingas i åsiktsasyl på det sätt som drabbade Lars Vilks är en mardröm. Spörsmål om vem som ägde vem, vad och varför – hur konstnären gick vilse i högerradikala nätverk – väcker frågor om Vilks involverades i något han inte förmådde kontrollera.

2012 fick Vilks av Aftonbladet frågan: ”Finns det någon organisation du skulle tacka nej till?” Vilks svarade: ”Om Ku Klux Klan bjudit in mig hade jag åkt dit. Fast mer av kuriösa skäl. De är ju så meningslösa numera”. På frågan vad Vilks ”tycker om att få stöd av Sverigedemokraterna”, sa han att ”man får vara glad för det stöd man får.” Och när Martin Aagård påpekade att SD ”har en kulturpolitik som vill stoppa provocerande konst”, kontrade Vilks med: ”De gör ett mäktigt undantag för mig.”

Vilks sätter onekligen myror i huvudet på den som försöker förstå på vilket sätt konstnären umgås med sitt stoff, det politiska material med vilket han skapar sitt konceptuellt gränslösa verk.

