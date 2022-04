Peter Dinklage: ”Cyrano är föregångaren till dejtningskulturen”

Peter Dinklage

Amerikansk skådespelare. Född 1969 i Morristown, New Jersey. Fick sitt stora genombrott i Tom McCarthys ”The station agent” (2003), men är numera mest känd för rollen som Tyrion Lannister i dundersuccén ”Game of thrones” (2011–2019) som gav honom fyra Emmy och en Golden Globe. Har även haft roller i ”Living in oblivion” (1995), ”X-men” (2014), ”Three billboards outside Ebbing, Missouri” (2017) och ”My dinner with Hervé” (2018).

Aktuell: Huvudrollen i ”Cyrano” som bygger på pjäsen ”Cyrano de Bergerac” som skrevs i fem akter av Edmond Rostand 1897. Den premiärspelades på Théâtre de la Porte Saint-Martin i Paris.