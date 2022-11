Peter Ferm: SR Drama låter som riktigt mossig radioteater

Radioteatern kallades för Sveriges största teater. Den var en viktig del av teaterns kretslopp och en plantskola för ny dramatik. Nu återstår blott en spillra. Det har gått sex år sedan Radioteatern under falska förespeglingar om förnyelse ersattes av SR Drama, vars signum är lättsam serieproduktion. Detta rimmar illa med sändningstillståndet, som slår fast att ”särskild vikt ska läggas vid dramaproduktion.”

SR Drama lever också farligt i ljuset av att ett nytt sändningstillstånd ska tas fram till 2026. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska mot public service i sin nuvarande form, underhållning hör till det som högerpartierna inte vill att man ska ägna sig åt. Tidöavtalet föreslår inga stora förändringar, men enligt Sveriges Radios vd Cilla Benkö är skrivningarna i avtalet otydliga. Kulturministern Parisa Liljestrand (M) har också svävat på målet om public service och en utredning skall tillsättas.

När Radioteatern gjordes om till SR Drama 2016 slaktades en hel konstform i ett enda penndrag. När SR Drama lanserades sades inget om att all produktion av singelföreställningar och seriös dramatik skulle skrotas, vilket sedan skedde. Uppenbarligen var radioledningen rädd för den svekdebatt som då skulle ha följt.

Samtidigt flyttade radioledningen makten över SR Drama från den konstnärliga ledningen till chefen för kultur och samhälle. Men den journalistiska ledningen på Sveriges Radio borde hålla armlängds avstånd till SR Drama på samma sätt som kommun- och regionpolitiker håller armlängds avstånd till stads- och regionteatrar.

Med serieproduktion gör SR Drama bara vad SVT, TV4 och strömningstjänsterna gör mycket bättre. SR Drama kan ju inte konkurrera med internationella kvalitetsproduktioner som tv-bolagen varvar den svenska produktionen med.

Radioteatern, däremot, hade viktiga funktioner att fylla. Många dramatiker debuterade på Radioteatern och återkom sedan gärna. Exempel på framstående författare som skrivit fantastiskt radiodrama är Lars Norén, Staffan Göthe, Kristina Lugn och Eva Ström. Radioteatern lanserade också utländskt drama och kunde göra djärvare val än scenteatrarna. Samma sak med att återuppväcka bortglömda klassiker. På alla dessa punkter var Radioteatern ledande i teatersverige med stor påverkanskraft på scenerna. Radioteaterns produktioner recenserades i dagspressen.

Vissa av produktionerna är inte ens dramatiserade, snarare illustrerade berättelser; ett mer föråldrat formspråk finns inte.

Radioledningen har försökt att sälja in SR Drama med floskler om förnyelse. Jag försöker lyssna ibland, men det går inte, för det som produceras låter som riktigt mossig radioteater. Vissa av produktionerna är inte ens dramatiserade, snarare illustrerade berättelser; ett mer föråldrat formspråk finns inte. Radioteatern var som mest nyskapande under början av 1990-talet med starka och produktiva regissörer som Suzanne Osten, Britt Edwall, Harald Stjerne, Anders Carlberg, Christer Brosjö och Per Verner-Carlsson. Då odlades skiftande formspråk som inte minst kunde tilltala en ung publik.

Journalisthierarkin på SR har fastnat för att serier är en trend för radiodrama. Mångfalden måste återskapas. Dessutom måste arkiven vårdas och tillgängliggöras, precis som SVT:s Öppet arkiv. I arkiven finns en enorm skatt av nyskapande och klassiskt radiodrama. Kan SVT så kan SR.

