Peter Højrup släpper in mörkret – men släcker ändå inte ljuset

Luften dallrar av hetta på en liten ö utanför Turkiets västkust. Hit har åtta danskar sökt sig, fem vuxna och tre barn. De har en gång levt i kollektiv, nu ses de sedan sex år bara på somrarna. De är väl bekanta med sitt turkiska värdpar, nästan vänner, om det inte vore för att det alltid är Ada och Selim som passar upp. Gästerna gör ingenting annat än vad semesterfirare bruka göra, de sover, äter, dricker och går till stranden.

Inte mycket händer till att börja med i Peter Højrups andra roman ”Till stranden”. De två första sidorna målar i stället upp en scen med huvudaktörerna utplacerade: Linn sitter på terrassen och ser Betty nere vid vattnet. Hermann blåser upp en gummibåt, Linn ropar att han ska se upp med frånlandsvinden, barnen får inte….

Det är tredje dagen på semestern, minstingen bajsar i sin blöja, Linn mår illa och längtar efter regn. Betty längtar efter Ernst, som inte kommit än, och ett eget barn som inte heller vill komma. Ib står på nedre terrassen, han är femte hjulet under vuxenvagnen, ensam och tjock men med väl utvecklade sinnen. Han har smak för sött, hör ljud och uppfattar varje skiftning i bladverk och sinnesstämningar.

Så är de presenterade och spelet kan börja. Peter Højrup går ut och in ur gestalterna och vi följer med, uppfattar deras tankar, hör när de ljuger eller bara undanhåller sanning. Men det blir för den skull aldrig någon intrig, här ligger all styrka och skönhet i språket, i Højrups förmåga att fånga nyanser, att skildra allt levande, träden, vinden, fåglarna och alla de ensamma själarna, så att jag är där, intensivt närvarande under de stillastående dagarna då så många minnen och drömmar flyter omkring som gäss på vågtopparna, men inga beslut fattas, utan allt sker avsiktslöst.

Peter Højrup debuterade som poet och har gett ut flera diktsamlingar. Det är språket, inte händelseförloppet, som driver hans berättelse. Det ställer stora krav på översättaren. Jonas Rasmussen är själv poet och har översatt ett litet antal böcker från danska, mest prosa. Hans översättning känns nästan alltid som ett svenskt original, en vacker väv där en kvinna kan se ut som en fisk när hon går längs vattenbrynet i en silverklänning och månen hänger som en krok över henne.

Associationerna är poetiska, bilder föds ur bilder, och dialogerna är snabba som pingis. ”Vi som är så privilegierade och så olyckliga, säger Linn. Jag är inte olycklig, säger Betty. Nej, inte ännu, säger Linn. Men du är väl inte heller olycklig, säger Betty, är du det. Linn tänder ännu en cigarett, jag är trött.”

Något rör sig hela tiden med hög hastighet, orden, kropparna, intrycken, färgspelet på himlen om kvällen. Fascinerad följer jag en bönsyrsas vandring på fönsterrutan eller Ernsts bestyr med att öppna en vinflaska när han äntligen anländer, utan korkskruv; jag får lust att hjälpa till, så skickligt skapar Højrup närvarokänsla.

Romanen utspelar sig här och nu, men nuet är fyllt med historia, personliga minnen och världens gång. Ön ligger inte långt från Troja, Linn och Ib åker dit på scooter, en trähäst från inspelningen av en film med Brad Pitt i huvudrollen pryder ingången till utgrävningarna och minner om ett krig där ingen motståndare skonades. Ön är också granne med grekiska Lesbos, bilder på en drunknad pojke dyker upp på semesterfirarnas mobilskärmar, kriget pågår också där och nu, påverkar även dem som njuter av tillvaron på en turistö.

Ön gränsar till ett litterärt landskap, bevuxet med Homeros berättelser om Troja och dikter från Lesbos, brottstycken av dem far genom Linns huvud och när kvällen faller läser Herrman högt ur den översättning han och Linn arbetat med i många år. Det framgår inte att det är Sapfos fragment eller T S Eliots dikt ”Prufrock” som citeras, men den som minns Gunnar Ekelöfs svenska tolkning ”Så låt oss vandra, Du och jag,/ nu när aftonen mot horisontens rest av dag/ ligger sövd som sjuklingen på läkarbordet” känner igen parets mer trevande tolkningsförsök och gläds åt att de har något ihop, fast Linn inte alls vill gå ut i natten.

Det mest självklara litterära ekot i ”Till stranden” nämns inte heller vid namn, Virginia Woolfs ”Till fyren” från 1927. I den planerar en familj på semester att vandra till en fyr, utflykten blir inte av, först tio år och ett världskrig senare kommer pojken i familjen, nu en ung man, iväg till fyren. Det finns många paralleller mellan Woolf och Højrup: medvetandeströmmen, synvinkelskiftena som tillåter oss att vandra mellan gestalterna, närvaro- och samtidighetskänslan – och förstås kriget som knappt nämns men som kastar sin mörka skugga över den soldränkta stranden.

”Till stranden” är en underbar bok. Den känns vid världens oro, släpper in mörkret och förbannar det, men släcker för den skull inte ljuset som lyser över en liten plätt på jorden där några människor försöker leva så gott de kan och glädjas åt ömhet och vänskap, lekande barn och blommande träd.

