Peter Pomerantsev: Putins krigsbrott kräver världen står upp för mänskliga rättigheter

FN-skrapan i New York borde inte vara en deprimerande plats. Man kan inte annat än inspireras när man går in i byggnaden och möts av citat ur ”Deklarationen om de mänskliga rättigheterna” (1948) som har graverats in i väggarna och lyser även bland skrifterna i lokalens bokhandel. Byggnaden utlovar löften om en bättre och rättvisare värld, byggd på rättigheter.

Men så finns den krassa verkligheten i dagens FN, där Ryssland är en av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, en nation som arbetar hårt för att förstöra de mål som FN en gång bildades för att försvara. Jag tänker förstås på den folkrättsvidriga invasionen i Ukraina. Det är frestande att känna misströstan, men Ukraina kan också bli den strid som väcker nytt liv i FN och återupprättar de mänskliga rättigheternas betydelse i världspolitiken.

För den ryske presidenten Vladimir Putin är budskapet lika viktigt som gärningarna. Han vill skamlöst visa att han kan mörda rivaler och motståndare, slakta civila och utplåna hela nationer om han så önskar. Målet tycks vara att riva ned de sista resterna av en rättsbaserad internationell ordning som han anser missgynnar Ryssland. Dessutom vill han ha straffrihet.

Putin jämnade hela städer i Tjetjenien med marken 2000, invaderade Georgien 2008 och stödde Assad-regimens krig i Syrien från 2013, och bruket av kemiska vapen mot landets egen befolkning. Han fortsatte med att införliva Krim, som tillhör Ukraina, i Ryssland 2014 och stödde kriget i östra Ukraina från samma år innan den fullskaliga invasionen sattes i verket 2022. Var och en av dessa gärningar kunde tyckas lokalt begränsade, men den större bilden har klarnat med tiden.

I dag anför Putin en vulgär politisk kampanj för att krossa friheten i Ukraina. Ju bättre Ukraina kan försvara sig mot Ryssland på slagfältet, desto mer undermineras Putins stora berättelse om en laglös värld där den starke bestämmer villkoren.

Den ryske ledaren är inte immun mot legala utmaningar. Han kan för tillfället sitta säkert i Moskva, men domstolar i andra länder kan störa hans frihet. Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) har åtalat Putin för att ha rövat bort ukrainska barn; det är ett brott mot FN:s folkmordskonvention och konvention för barns rättigheter. Därför är Putins möjligheter att röra sig fritt utanför Ryssland begränsade, då han riskerar att gripas och lämnas över till domstolen i Haag.

Men vi måste kanske inte vänta på den långsamma internationella rättvisan i Haag. Det finns andra vägar att gå för den som vill försvara de mänskliga rättigheterna mot akuta övergrepp.

I augusti var det tio år sedan den syriska regimen gav order om en kemisk gasattack mot Ghouta utanför Damaskus. Den skörade över 1 400 liv. President Bashar al-Assad, allierad med Putin, sitter fortfarande kvar vid makten, och enligt en FN-undersökning begick även Ryssland krigsbrott i Syrien.

För att attacken i Ghouta inte ska glömmas bjöds en grupp syriska läkare, jurister och räddningsarbetare nyligen in till Ukrainas huvudstad Kiev av The Reckoning Project, en NGO som dokumenterar krigsbrott, och som jag hjälpt till att driva.

Tillsammans med Ukrainas statsåklagare diskuterade syrierna hur de ryska krigsbrotten bäst ska dokumenteras och hur domstolar världen över kan driva målen. Dussintals länder har lagar som tillåter att regimer som våldför sig på de mänskliga rättigheterna och bryter mot krigets lagar kan ställas till svars, även om brotten begåtts i ett annat land. Vi har redan bevittnat hur syriska generaler dömts i tyska domstolar.

Putin kampanjar aktivt, såväl nationellt som internationellt, för att skapa strategiskt skydd och straffrihet, men hans offer har ännu inte haft möjlighet att samla sig och slå tillbaka tillsammans. Besöket i Kiev vittnade om att offren för ryska krigsbrott börjat samarbeta över gränserna och koordinera sitt arbete.

Jurister och människorättsaktivister bollar idéer om hur de mäktiga ska kunna ställas till svars. Den förödelse Ryssland har utsatt den ukrainska landsbygden för, inklusive den troliga sprängningen av dammen i Kachovka, har fått röster att höjas för att Ryssland ska anklagas även för miljömord – ekocid. Det har dragit igång en diskussion om allvarliga miljöbrott i krigets spår som ger genklang internationellt.

I The Reckoning Project undersöker vi de juridiska möjligheterna att koppla samman politisk propaganda och desinformation samt hur det möjliggjort militära övergrepp. Kan man ställa propagandister till svars som uppmuntrat och aktivt stöttat krigsbrott?

Krig betyder här aggressivt anfallskrig, inte nationellt självförsvar. Diskussioner pågår mellan Ukraina och dess allierade för att skapa en internationell tribunal där det ryska ledarskapet ska ställas inför rätta.

Nu har vi chansen att skapa en ny ordning av rättsliga prejudikat och återupprätta anseendet för mänskliga rättigheter i världen. När min kollega i The Reckoning Project, den ukrainske journalisten Natalia Gumenyuk, berättade om vårt arbete för några utländska gäster insåg hon snabbt att det fanns jämförelsepunkter. För en representant från Nicaragua var inte vittnesmål om rysk tortyr olikt hur det kan gå till i Latinamerika, och en nigerian nickade igenkännande när vi berättade om hur den ryska staten kidnappar ukrainska barn; Boko Haram har med tvång fört bort många barn i hens hemland.

De senaste veckorna har jag undersökt hur Ryssland tvingar ukrainare att överge sin identitet och kultur – alla ska bli ryssar. Det finns jämförelser att göra med hur Kinas förtrycker sina minoriteter, som uigurerna. Vad det betyder för tankefriheten, en annan universell rättighet, måste förtydligas och försvaras med större skärpa.

I Goethes ”Faust” kan Mefistofeles beskrivas som en kraft som försöker göra ont, men snarare framtvingar det goda. Hur ska det då gå för Rysslands groteska kampanj mot den rättighetsbaserade världsordningen? Låt oss hoppas på samma snöpliga slutresultat.

Peter Pomerantsev är brittisk journalist och författare, född i Ukraina. Han arbetade tidigare för tv-kanalen TNT i Ryssland. Hans böcker ”Ingenting är sant och allting är möjligt” och ”Det här är inte propaganda” är utgivna på Ordfront förlag.