Kulturdebatt. Peter Pomerantsev: Ukrainska barn kommer att skolas i alternativa fakta där Ryssland gjorts till befriaren

Medan hon låg och dog på ett sjukhus i norra London, började min mormor hallucinera scener från sin barndom i Ukraina. Överallt på avdelningen såg hon svältande barn, utmärglade som skelett, stupade i de långa, lysrörsskarpa korridorerna, liggande eller hopsjunkna nästan utan att kunna andas, vid sjukhussängarna. Först begrep min mamma och jag inte vad hon talade om. Vilka barn? Det fanns bara åldringar på avdelningen.

Men sedan förstod vi att Galina Ivanovna omgavs av bortträngda barndomsminnen. Hon var tillbaka på Sumska, den eleganta huvudgatan i hennes hemstad Charkiv. Hon var tillbaka i 1932, kulmen på Stalins konstruerade svält som syftade till att kuva de ukrainska böndernas motstånd mot hans regim. Hans offer vacklade in från landsbygden till staden i jakt på något att äta. Döda kroppar låg utspridda längs den dammiga gatan.

Nu ligger det kroppar på Sumska igen. Charkivs bostadskvarter bombas skoningslöst. Många fler civila ligger längs gatorna i Butja och Irpin. En försiktig uppskattning anger ett halvt tusen än så länge, och då räknar man inte med de 5 000 som Mariupols borgmästare säger har dödats i hans alltjämt belägrade stad. Morden strider mot vår tidsuppfattning, mot tanken på ett framåtskridande. ”Kan en sådan här vidrig slakt på civila verkligen inträffa här, i Europa, 2022?” frågar somliga.

Än en gång försöker en diktator i Kreml att knäcka ukrainarnas livsvilja; utplåna blotta idén om ett självständigt Ukraina.

Men den här gången hindras han. Kretsloppet har brutits. Det spelar roll inte bara för Ukraina, utan för hela världen. Av samma anledning som Ukraina varit plats för så mycket skräck i historien så har landet också alstrat de idéer, berättelser och grundprinciper som definierar gott och ont för oss alla. Det kommer det att göra igen. Det måste göra det igen.

Vad vi bevittnar i Ukraina är ett upprepat brott, ett upprepat övergrepp.

Under 1800-talet var det tsarerna som förbjöd böcker på ukrainska, stängde skolor, fängslade ukrainska patrioter och avfärdade regionen som bara ett ”litet Ryssland”. På 1930-talet inte bara svälte Stalin (minst) 3,9 miljoner bönder till döds, utan avrättade också intellektuella och konstnärer, många av dem i Charkiv. På 1970-talet, min mors generation, var det de ukrainska dissidenternas tur att hotas med decennielånga straff i ”särskilda regimläger” för att de vågade kräva rättigheter för det ukrainska språket. Många ukrainare sätter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl på listan över Moskvas imperialistiska synder: eftersom reaktorn låg i det koloniserade Ukraina, menar man, brydde man sig mindre om säkerheten än om den hade legat närmare den sovjetiska huvudstaden. Taffligheten kring evakueringen, vårdslösheten med vilken invånarna lämnades utan information om strålningsrisken innan det var för sent, skulle ha varit mindre extrem om Tjernobyl hade legat i närheten av Moskva.

Men just genom att det är en sådan tummelplats för katastrofer, platsen där all världens ondska kan koagulera, är Ukraina också platsen där motgifter skapas.

Det är inte heller bara ukrainare som ständigt förtrycks i Ukraina. Detta är platsen för några av de värsta pogromerna mot judar i det ryska imperiet; Sovjetunionens tvångsförflyttning av tatarer från deras hemland i Krim; scenen för några av andra världskrigets mest fruktansvärda strider; och Förintelsen. Ungefär 14 miljoner människor dog här i den ena masslakten efter den andra. Ukraina är korsväg för ”Den blodiga jorden” som den övertygande beskrivs i Timothy Snyders bok. Ukraina ligger fastkilat mellan så många rivaliserande imperier (Ryssland, Österrike-Ungern, Sovjetunionen, nazismen) och stridande nationalismer (polska, rumänska, ungerska) att landet blivit den plats där Europas stormakter är som mest paranoida och därmed våldsamma. De ständiga omvälvningarna i lagar och förordningar har också lett till juridiska svarta hål där ohyggliga brott tillfälligtvis har kunnat bli standard.

Men just genom att det är en sådan tummelplats för katastrofer, platsen där all världens ondska kan koagulera, är Ukraina också platsen där motgifter skapas. Ta Hersch Lauterpacht till exempel. Han var advokat, växte upp i Lviv i det tidiga 1900-talet, omgiven av pogromer, och förlorade sina föräldrar i Förintelsen sedan nazisterna tagit över staden 1941. Erfarenheterna fick honom att grubbla på individens behov av universella rättigheter bortom makten i den stat de bor i. Det är en idé vi numera tar för given. Lauterpacht uppfann konceptet ”brott mot mänskligheten”, som användes mot den nazistiska ledningen i Nürnbergrättegångarna. En annan advokat som verkade i Lviv, Raphaël Lemkin, stod för det avgörande begreppet för att inringa ondskans bråddjup: folkmord, det systematiska massmordet på hela grupper av människor. Även detta revolutionerande koncept användes, efter stort motstånd från andra advokater, i Nürnberg. Som Anne Applebaum skriver i sin sublimt våldsamma historia ”Red famin”, inspirerades Lemkin till att tänka kring folkmordet främst beroende på regionen där han växte upp. Han ansåg den av Stalin framkallade svälten vara ett ”klassiskt exempel på sovjetiskt folkmord”.

Även författare har i Ukraina hittat de stora berättelser som definierar gott och ont. Efter att ha rest igenom områden som nyligen återtagits från nazisterna, blev Vasilij Grossman en av de första att ge ögonvittnesskildringar av Förintelsen i ”Ukraina utan judar”. Poeten Paul Celan, som föddes i min fars hemstad Tjernivtsi, formulerade den kanske mörkaste och mest klangfulla raden om kriget i sin dikt ”Dödsfuga”: ”Döden är en mästare från Tyskland.” Den ukrainska poesins ledmotiv är tänjbarhet under förtrycket. I dagens Lviv kan man köpa söta, rosa tröjor med rader från en av landets mest lästa poeter, Lesja Ukrajinka:

Den som aldrig har genomlevt en storm/vet inte vad styrka kostar

Och kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl hjälpte till att inspirera en ny era av global miljömedvetenhet, och en helt ny syn på vår epok såsom definierad av kampen med katastrofala mänskliga förändringar av livsbetingelserna: antropocen.

Kanske är det delvis beroende på närheten till Västeuropa som Ukraina är en plats där globala katastrofer blir mer synliga, hamnar i fokus. Merparten av de brott som nämnts härovan – nazisternas, sovjets, ekologiska, folkrättsliga, humanitära – är inte enbart ukrainska, utan försiggår över hela världen. Men om de på andra ställen kan ske nästan utan att någon märker det, kolliderar de i Ukraina med en rad juridiska, akademiska, kulturella och mediala institutioner som tvingar oss alla att börja försöka begripa och hitta lösningar på dem. Och detta är också vad som sker i dag.

Vid klockan ett på natten, under den fjärde veckan av Rysslands innevarande invasion av Ukraina, smög jag ut från mitt hotellrum i Lviv och tog mig till järnvägsstationen. Det var utegångsförbud och staden var beckmörk och helt tom på folk. Lviv är en så vackert bevarad stad, dess perfekt bedagade art nouveau-byggnader ger tiden en så trådsliten patina att man aldrig riktigt vet vilket århundrade man befinner sig i. Denna förbjudna natt kunde jag ha varit i vilket århundrade som helst. Jag hade Lemkin och Lauterpacht i huvudet och jag delade deras stad.

Jag var på väg till Kiev för ett redaktörsmöte kring ett nytt projekt om krigsbrott som jag arbetar på tillsammans med den lysande krigsreportern Janine di Giovanni. Vi lyssnar till vittnesmål och skriver om Kremls brott i Ukraina. Projektet kommer att ta fram material för juridiska syften, men också upprätta ett arkiv så att journalister, dokumentärfilmare och dramatiker, fotografer och beslutsfattare ska kunna använda det och fortsätta att berätta.

Men medan tåget dundrade fram genom natten, med de dämpade, diskreta, obehagliga ljuden från artillerield när vi närmade oss huvudstaden, kämpade jag med att definiera vilka specifika ”rättigheter” vi talade om och vilken större ”story” vi skulle berätta. Var de ryska bombningarna av civila ett krigsbrott? Högst sannolikt. Men i erövrade städer förekom också många försvinnanden, mord, avrättningar: snarare brott mot mänskliga rättigheter än krigsbrott. Samtidigt, i Butja några kilometer från Kiev – även om jag inte visste det då – avrättade och våldtog sannolikt ryska soldater civila helt godtyckligt och vad som mycket väl skulle kunna vara av strategiska skäl: att bryta stadens vilja. Snart skulle många komma att veta vad som hänt där och många skulle kalla detta ett potentiellt ”brott mot mänskligheten”.

Men inga av dessa kategorier känns tillfyllest. Putins tal och Rysslands handlingar syftade mot mycket mer än att bara döda och lemlästa. Putin har gjort det fullkomligt klart att han inte anser Ukraina vara ett riktigt land; att varje ukrainare som tänker på landet som en suverän stat med en egen distinkt kultur i själva verket är ”nazister” kontrollerade av USA som behöver elimineras. Liksom på 1930-talet rapporteras det om dödslistor med namn på aktivister, kulturella storheter, politiker. Hela segment av invånarna i erövrade städer som Mariupol förflyttas till Ryssland. Historien, verkligheten och minnet förintas och skrivs om. Putin och hans propagandister vill skriva om berättelsen om Ukraina, dess folk och deras liv. Barn kommer att skolas i ”alternativa” fakta där sanningen vänds ut och in; Ryssland blir ”befriaren”. Moskva kommer till och med att upprätta ett nytt ”Nürnberg” för att straffa de ukrainare de anser vara skyldiga till krigsförbrytelser – och strunta i sina egna.

Hans mål är alltid att utradera rätten för människor att bestämma vilka de är, deras framtid, deras betydelse. Han vill kontrollera inte bara vilka som lever och dör – utan själva verkligheten.

En sådan genomgripande omordning av verkligheten, utplåning av minnet och historien, känns som något bortom enbart krigsbrott. Det kan rentav låta som om det ligger närmare Lemkins ursprungliga grundtanke om folkmord: ”politiskt, socialt, kulturellt, ekonomiskt, biologiskt och fysiskt.” Han listar också de procedurer som skulle kunna användas för att begå folkmord, och inbegriper bland dem kränkandet av kulturella symboler och förstörelsen av kulturella centra som kyrkor och skolor. Men hans slutliga juridiska definition reducerades till attacker mot etniska och ”biologiska” grupper. Människorättsadvokaten Philippe Sands, som bland annat skrivit den sakkunniga boken ”East West street” om Lemkin och Lauterpacht, berättade för CNN att han tror det är osannolikt att kunna bevisa folkmord. Han föredrar åtalspunkten aggressionskrig: hela kriget är illegalt eftersom det är fullständigt oprovocerat. Ett sådant åtal skulle innebära att Rysslands politiska ledare, inte bara dess soldater, skulle hamna bakom skranket.

Det bästa uttryck jag faktiskt har hört för vad Putin håller på med, kom från en vän som oförtröttligt hade drivit kampanj mot Rysslands illdåd i Syrien. Kriget, menade hon, förs mot ”rätten att existera”. Juridiskt sett kan detta vara en aning luddigt, men för mig fångar det kärnan i Putins krig i Tjetjenien, Syrien och nu i Ukraina, likaväl som hans förtryck inom Rysslands gränser. Hans mål är alltid att utradera rätten för människor att bestämma vilka de är, om sin framtid och sin betydelse. Han vill kontrollera inte bara vilka som lever och dör – utan själva verkligheten. Och han vill förinta varje spår av humanitära och mänskliga juridiska rättigheter: därför att straffrihet är den sanna makten.

Dagen efter natten i Lviv träffade jag mina kollegor, en grupp ukrainska journalister anförda av den okuvliga Natalia Gumenyuk, på Kievs enda öppna restaurang. Passande nog var det ett Krim-tatariskt ställe: en symbol för hur tatarerna, deporterade till Sibirien av Stalin på 1940-talet, har återvänt och frodats. Min födelsestad (där jag bodde under mitt livs första nio månader) var tom, spänd, söndersliten av sirenernas böljande tjut. ”Ljudet av sirener följer en överallt”, berättade en kollega, ”in i sovrummet, toaletten. Man kan inte fly undan. Och man kan aldrig avgöra var det kommer ifrån, för det finns överallt omkring dig. Barnen blir skadade av det – de gråter varje gång de sätter i gång”.

De allierade västmakterna har svarat på invasionen med en blandning av ekonomiska sanktioner, politisk press, försök till samtal och beväpning av Ukraina på en slumpartat, improviserat sätt. Detta borde formaliseras.

Medan vi diskuterade vårt upplägg stod det alltmer klart att vi skulle behöva mer än att bara berätta om en eller annan krigsförbrytelse. För att verkligen kunna svara på helheten i Putins attack måste vi koppla det som sker i dag till övergreppen från det historiska förflutna, för att åskådliggöra hur de upprepas gång på gång. Vi måste berätta inte bara om människor som skadats och dödats i kriget, utan också om den kultur och det vardagsliv som Putin försöker utplåna. Och vi måste koppla Putins brott i Ukraina till dem i Syrien, Tjetjenien och resten av världen, inklusive brott begångna av andra makter.

Syftet med vårt projekt är att se till att rättvisa skipas: såväl i faktiska domstolar som i den allmänna opinionen. Men om man ser bortom detta så kanske det ur denna mänskliga berättelse om gott och ont och rätten att existera, flödar en annan: ett sätt att begrunda politisk handling. Lemkins och Lauterpachts idéer utgjorde grunden för doktriner som dem om humanitära interventioner och skyldigheten att skydda. Dessa doktriner hävdar att när brott mot mänskligheten blir extrema och rentav till folkmord, så har den internationella gemenskapen en plikt att ingripa.

Jag har många vänner, särskilt ukrainska, som har ropat efter något liknande i Ukraina. Men att direkt konfrontera en kärnvapenmakt med militära medel verkar än så länge vara ett tabu för USA och dess allierade. Det kommer, emellertid, dyka upp nya utmaningar i stil med Rysslands invasion av Ukraina. Trots att Moskva vacklar så är de inte färdiga med sina imperielekar; Kina blickar mot Taiwan; Indien och Pakistan kokar och bubblar. USA:s och dess allierades improviserade reaktion på invasionen av Ukraina bär på embryot av något mer strategiskt, som skulle kunna fungera i en värld där kärnvapenmakterna åter – likt under kalla kriget – ligger i luven på varandra, men till skillnad från under andra hälften av 1900-talet är ekonomiskt beroende av varandra. De allierade västmakterna har svarat på invasionen med en blandning av ekonomiska sanktioner, politisk press, försök till samtal och beväpning av Ukraina på ett slumpartat, improviserat sätt. Detta borde formaliseras.

När vi står inför krigsförbrytelser, som respons på attacker mot ”rätten att existera” och aggressionskrig, behöver vi ett system av allianser som omedelbart och kraftfullt kan svara med alla politiska och ekonomiska medel, och med en klar och tydlig modell för beväpning av våra vänner. Vi borde inte ens behöva diskutera ett embargo mot olja och gas efter vidrigheterna i Butja. Det måste ske per automatik. Det innebär att vi i grunden måste ompröva hur vi kopplar samman säkerhet, mänskliga rättigheter och ekonomi för att försäkra att demokratier aldrig blir så beroende av skurkstater som Tyskland har blivit av rysk energi. Det innebär ett snabbare skifte till ren energi och en befrielse från världens ryssar och saudier. Det innebär en förstärkning av förhållandet med militären i länder som Ukraina, så att de kan beväpna sig enligt behov.

Detta krig är inte lokaliserat till Ryssland-Ukraina. Det finns ett alltmer koordinerat nätverk av diktatorer och trevande auktoritära ledare som tror att 2000-talet tillhör dem.

I korthet bör invasionen av Ukraina leda till en ny förståelse av varför och hur demokratier kan agera tillsammans, snabbt och hårt, för att tävla med ett Rysslands eller ett Kinas aggressiva handlingar. Diktaturerna kommer utan tvekan att skapa sina egna nätverk, och det skulle kunna leda till en ny sorts ömsesidig avskräckning och en möjlighet till stabilitet.

Än en gång har Ukraina fått oss att ompröva våra värderingar, våra lagar, våra doktriner, vårt försvar. Detta krig är inte lokaliserat till Ryssland-Ukraina. Det finns ett alltmer koordinerat nätverk av diktatorer och trevande auktoritära ledare som tror att 2000-talet tillhör dem. Att begripa hur vi ska kunna komma till Ukrainas hjälp är ett första steg för att komma underfund med denna kärnfråga. Som så många gånger tidigare har en global, mental förkastningslinje, som vi velat sopa undan, blivit tydlig i Ukraina. Den ukrainske författaren Igor Pomerantsev definierade en gång poesin som en fladdermus som flyger genom natten och plötsligt lyses upp av den ficklampa som är vårt fokus. Den metaforen kan gälla även politiken. Ukraina är landet där det osynliga blir tydligt, där de förtryckta kommer att åminnas, där skräcken förvandlas till något meningsfullt. För deras frihet och vår.

Artikeln är ursprungligen publicerad i Time 6/4

Övers. från engelska Jonas Thente

