Petrina Hinas: Veckans bästa poddtips – om dynamiska duos

Hiphopens inverkan på lyxmodet

Hiphop-genren har under åren kommit att bli lika förknippad med kläder och stil som med musiken själv och man kan inte låta bli att undra vad de hade varit utan varandra.

Därför slog inte nyheten om att artisten Pharrell Williams skulle ta över rollen som creative director på Louis Vuitton ner som en blixt från klar himmel, eller gjorde den?



I det här avsnittet av The New York Times långkörare Popcast, har veteranen i programledarstolen, Jon Caramanica, bjudit in tidskriften Complex’s Aria Hughes för att grotta ner sig i lyxmärkens förhållande till hiphop och vice versa.

Vilken roll kommer Pharrells musikaliska bakgrund att ha i Louis Vuittons framtida kollektioner? Sitter rätt man på rätt plats? Och hur kommer Pharrell att tas emot när han ska försöka fylla den så älskade, bortgångne Virgil Ablohs stora skor?

Ett underhållande och intressant avsnitt – som vanligt blir jag aldrig besviken när jag lyssnar på Popcast.



Poddens titel: Popcast.

Avsnittet: Pharrell and Luxury Fashion's Hip-Hop Obsession.

Produktion: The New York Times.

Längd: 43 minuter.

Språk: Engelska.

Mänskligt och gripande reportage utan svulstig dramatik

Om någon skulle läsa programledaren Åsa Sechers dagbok skulle hon ”tappa det”. För likt så många andra dagboksskrivare är den det mest privata hon har. Trots det kommer Åsa ofta på sig själv med att fundera över ifall det hon skriver är begripligt. ”Kommer man fatta det här?” flyger genom huvudet när hon sängliggandes, i någon obekväm position, skriver något som kanske kommer läsas av någon om många år, när hon inte längre finns.



Flocken är en podd om ”blockbusters ur helt vanliga liv” där intima små historier ur vardagen tar plats. Den här gången hör vi om vad Åsas kollega Anna Thaulows farfar lämnar efter sig när han dör. För när Annas pappa ska gå igenom alla pärmar och anteckningar, som farfars kontor är fullt av, visar det sig att han levt med en stor hemlighet under hela sitt vuxna liv. Anna börjar leta efter svar bland en massa inspelade kassettband.

Men har farmor vetat om att deras dynamiska duo inte var farfars enda?



Poddens titel: Flocken.

Avsnitt: Dubbellivet – del 1 & 2.

Produktion: Third Ear Studio.

Längd: Cirka 30 minuter vardera.

Konsekvenserna av förblindad kärlek

Att kärleken är blind gäller inte bara i reality-tv:ns värld. Tvärtom kan nog alla som upplevt en uppslukande håll käften-förälskelse skriva under på att det råder egna lagar i kärleksland.



När Katjas fru dör stormar den förtrollande Jane in i hennes liv. Katja. Faller. Pladask. Men snart varvas explosiv kärlek med psykisk misshandel och när Katjas nära och kära successivt stängs ute hittar de en Flashbacktråd, där Jane påstås vara en dömd bedragerska.



I dokumentären letar John Mork och Kalle Ström svar på vem Jane egentligen är och vad som kan ha hänt Katja. Den glödheta och omdebatterade true crime-genren känns ofta smutsig när man sitter uppe med ett glas rött, och likt en tvättsvamp suger i sig detaljer ur främlingars tragiska livsöden. Men producenternas reflektioner och Katjas systrars vilja att driva podden framåt gör att den närgångna skildringen av kärleksrelationen inte faller rätt ner i genrens ofta djupa och icke-etiska skvallerhål.



Poddens titel: Dirty Jane (Naudio Dox).

Avsnitt: Dirty Jane – alla sju avsnitt.

Produktion: A Rabbit Hole för Naudio.

Längd: 7 avsnitt – cirka 40 min vardera.

Ostoppbar duo bättre än någonsin

Ni vet när man inte sett serien alla snackar om och i stället blir alldeles motvalls och bestämmer sig för att inte ens försöka bestiga det sju säsonger höga berget?

I det här tipset är det ett icke-problem. Poddprofilerna Julia Frändfors och Fredrik Söderholm har precis dragit i gång nya podden ”Rullar vi?”, och de är roligare och mer gränslösa än någonsin tidigare.

Fredrik beskriver deras relation som ”en gravitationskraft starkare än jordens som gör att inget kan hålla dem isär”, och kraften hörs långa vägar. Duons kemi liknar ingen annans och det gör inte heller deras rappa käftar, skarpa spaningar eller oängsliga skvaller, eller som Julia själv kallar det: ”en beep-fri podd”.

Varnar alla ful-skrattare för att lyssna i rusningstrafik, så att ni slipper sitta ensamma och utstirrade när ni skriker av skratt efter att Julia sagt något syrligt kring vad hon känner för kvinnliga väktare och deras hårfärger. Av erfarenhet råkar jag veta att det är pinsamt.



Poddens titel: Rullar vi?

Produktion: BingBong/Acast.

Längd: Inte hugget i sten, strax över en timme cirka.

Petrina Hinas är producent och programledare och har jobbat med flera populära poddar och radioprogram.

