Petrina Hinas: Veckans bästa poddtips – om kropp och hälsa

När hälsosamt blir sjukt

Wellnessindustrin beräknas omsätta 45 biljoner kronor per år. En summa för stor att ta in. Den här podden om hälsohysterin fångar samtiden och tar oss genom wellnessindustrins snåriga historia. Det startar i USA:s tidiga självhjälpsböcker, via hälsofascismens Nazityskland, till Age-anhängare som förenas med högerextremister för att störta demokratin.

Att leva ett hälsosamt liv där mindfulness spelar huvudrollen har blivit en av vår tids största statusmarkörer. Men hur mindful blir du när fördomar och förakt växer fram av att se grannen ägna sig åt kedjerökning på balkongen, i stället för att äta selleristjälkar och ta en powerwalk?

”När jag lyssnat på podden om försäljningen av renhet känner jag mig smutsig.”

Jag frågar mig ofta var smärtgränsen går för hur mycket pengar man kan ”investera i sig själv”, när jag motiverar ännu ett köp av snordyra kosttillskott. När jag lyssnat på podden om försäljningen av renhet känner jag mig smutsig. Ett avsnitt som får dig att tänka till nästa gång du vill betala för ännu en låst artikel om hur du förlänger livet.

Poddens titel: P3 Dystopia.

Avsnitt: Wellnesshysterin.

Produktion: Sveriges Radio i samarbete med Tredje Statsmakten Media.

Längd: 68 minuter.

Sjukdom och försoning

”Min upptäcktsresa in i alzheimerland”, så beskriver journalisten Henrik Frenkel podden där han träffar läkare, alzheimersjuka och anhöriga.

”Mitt självförtroende skadades när jag märkte att jag inte var viktigast för min mamma”, säger DN-journalisten Annie Reuterskiöld när hon gästar podden. Ett naket, ärligt och kärleksfullt samtal om hur mamma Evas insjuknande i alzheimer blev räddningen på deras relation.

Jag tror inte att allt ont för med sig något gott, men i vissa fall finns en sanning i den klyschan. I avsnittet berättar Annie att en ny typ av kärlek växer fram i takt med att sjukdomen tar över. I stället för att lätt bli sur utan anledning blir mamma Eva jätteglad när hon ser henne: ”Här är min dotter, min dotter Annie”, säger hon stolt.

Podden tar också upp motstridiga känslor, skuld och oro för det genetiska arvet. Ett fint avsnitt som lugnar, trots sitt sorgliga innehåll. Att lotsas av en trygg programledarstämma gör det inte sämre!

Poddens titel: Hjälp, jag har alzheimer!?

Avsnitt: Annie Reuterskiöld: Min mammas alzheimer blev början till vår försoning!

Produktion: Stiftelsen Alzheimer life.

Längd: 48 minuter.

Viktigare att vinna än att leva

När kroppsbyggaren Martin Kjellströms flickvän Veronica föder deras barn hemma i Sverige står Martin på en scen i Las Vegas. Iklädd små svarta tangas tävlar Sveriges genom tiderna största bodybuilder för titeln Mr Olympia. Det handlar inte om att Martin inte älskar Veronica eller att barnet inte är efterlängtat, utan om att kroppen går före allt.

Målbilden är att se ut som en belgian blue-tjur, och med coachen Roger, eller ”röntgenplåten” som han kallas, vid sin sida så blir det så. De proppar i sig preparat i alla dess former – pulver, piller, sprutor och hemmasnickrade dopingdrinkar av genmanipulerat djurfoder. Det finns ingenting som är viktigare för Martin än hur hans kropp ser ut, en besatthet i dess renaste form – vilket kan vara triggande för lyssnare som har eller tidigare haft ätstörningar.

Det är en spännande podd om hur Martin jagar den perfekta kroppen samtidigt som polisen mobiliserar för att gripa honom hemma i Kungsbacka. Hur är det att vara, eller leva med, en man som tar med matlåda på dejten och alltid sätter kroppen först?

Poddens titel: Skuggstad.

Avsnittet: Jätten och skönheten.

Produktion: Produktionsbolaget Banda för Spotify Dok.

Längd: Två avsnitt, cirka 40 minuter vardera.

Det rofyllda dödsögonblicket?

”Jag upplevde en känsla av paradiset”, säger hjärnforskaren Arvid Carlsson när han i en hotellbar berättar för programledaren Lena Nordlund om sina upplevelser av att som barn sövas med eter.

Vad som händer när vi dör kan vi bara spekulera kring, men spekulationerna får gärna komma från en hjärnkunnig farmakolog och Nobelpristagare i medicin. Gärna en som själv varit med om en nära döden-upplevelse.

Jag har själv väldigt svårt att prata om vad som händer när vi dör. Av den enkla anledningen att jag tror att absolut ingenting händer. Att det blir beckmörkt och att man bara… ligger där?

När jag tidigare hört folk pratat om evigt liv har jag kanske till och med fnyst lite. Men Arvid Carlssons fina, nästan lyriska sätt att prata kring vad som händer i hjärnan vid dödsögonblicket, gör tanken på hans egen död för några år sedan, då 95 år gammal, lite mindre sorglig. Arvid upplevde att tiden förloras först. Att känslan av paradiset kom ur upplevelsen av att inte känna tid. Kanske är det så själva dödsögonblicket känns? Samtalet mellan Arvid och Lena är som en stor varm kram.

Poddens titel: Vetenskapsradion på djupet.

Avsnitt: Hjärnan och döden ur Arvid Carlssons synvinkel.

Produktion: Sveriges Radio.

Längd: 20 minuter.

Petrina Hinas är producent och programledare och har jobbat med flera populära poddar och radioprogram

