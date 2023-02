Pia Huss: Hittills har över sextio miljoner, ja du läste rätt, SEXTIO MILJONER, sålts

Runt tjugan. Som en glass, eller en lagom liten lördagspåse. Priset för en pytteliten, fick-stoppar-vänlig, tugg-god och behändig, Pixi-bok. Vi pratar nu om 2023 års prisnivå. När Pixi lanserades, för mer än sextio år sedan, var priset betydligt lägre i kronor räknat. Men, precis som nu, helt överkomligt och i nivå och möjlig för en trött unge att få köpa vid kassan efter en svettig rond i matbutiken.

Vi pratar om en av barnlitteraturens stora framgångskoncept, den lilla lilla boken med det stora, stora innehållet, det vill säga Pixi.

Hittills har över sextio miljoner, ja du läste rätt, SEXTIO MILJONER Pixi-böcker sålts, vilket förstås motiverat Maria Nilson, docent i litteratur och vetenskap, att dyka ner i Pixi-bokens historia: ”Pixi – historien om Sveriges mest spridda bilderbok” (Makadam), också denna djupdykning en lagom knubbig, men betydligt större, volym med omslagsbild av Stina Wirsén, en av senare tiders flitigaste Pixibokskreatörer. Här finns Pixi-fakta i mängd, lysande för varje kalenderbitare. För oss andra kanske just företeelsen Pixi-bok är mer spännande, något vi också kan ta del av i sagda volym.

Alla har vi förmodligen ett förhållande till denna lilla, glansiga och greppvänliga Pixi. Små och kvadratiska bjuder de ut sig från läckert utformade säljkartonger, gärna placerade invid livsmedelsbutikernas utgångskassor. En barnkultursäkrad investering för tröttföräldrar och andra lässugna.

För Pixi är allt och intet. Och då menar jag just detta: Pixi är barnkultur i miniatyr. Innanför Pixipärmarna finner vi älskade och välkända folksagor i miniformat, liksom fina berättelser av senare årgångar av författare som Jan Lööf, Fibben Hald, Lennart & Ylva-Li Gustafsson, Grete Janus Hertz… men ändå i reducerat omfång, annat vore ju ogörligt i formatet 10 x 10 och 24 små sidor. Resultatet är en något strippad barnlitterär verkshöjd.

Pixi-böcker är något av en småbarnens feel good. Läckra och roliga historier att njutningsfullt tugga i sig på barnvagnsturen hem. De större komplikationerna må sparas till veckoslutets längre lässtunder. Maria Nilsons genomgång avslutas med en imponerande rad författarskap från Pixi-världen, men kanske är det ingen slump att texter av till exempel giganter som Barbro Lindgren inte kan plockas fram ur Pixi-garderoben. För nej, formatet medger inte några djupdykningar. Samtidigt ryms här ändå vackert renskalade bearbetningar. Klockrent enkla, närmast poetiska, berättelser som till exempel Maria Nilsson Thores ”Alla tre” liksom Stina Wirséns rakt enkla men emotionella ”Vem-sagor”. Sena tiders intrikata, men renodlade, bildberättelser firar här triumfer och ge mersmak.

Kanske är just detta Pixi-böckernas viktigaste uppgift - förutom att vara bra underhållning under dygnets segaste gnälltimmar - att fungera som lockbete. Små aptitretare och inspiration till den ”större” barnlitteraturen. Pixi-författarna har ju också oftast en annan, mer fördjupande, utgivning till vilken den lilla miniatyrboken vinkar välkommen in. Och då menar jag större i flera bemärkelser.

Men Pixi-boken existerar också som svärm. För några år sedan lanserades Pixi-boken som adventskalender. Förlaget Bonnier Carlsen presenterade, och fortsätter så, en adventskalender där det i varje lucka går att plocka ut en pinfärsk Pixi. Underbart… eller inte? Fantastisk att varje morgon få en ny kortläsning men ändå, jag minns Siv Widerbergs klarsynta poesi. Hon som skrev: ”Jag samlade frimärken. Pappa gav mig ett halvt kilo. Jag samlade inte mer.”

