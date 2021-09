Pia Huss läser tre nya pekböcker

”Poodles eating noodles” Foto: Lilla Piratförlaget

Mogu Takahashi och Emma Virke – ”Poodles eating noodles”

Lilla Piratförlaget

Det kanske inte verkar klokt, men mitt första småbarnstips är en kartongbok på engelska! Och, alla möjliga invändningar till trots, ”Poodles eating noodles” är en knäppt rolig liten volym som triggar igång både det lilla barnet och den store läsaren. Läckert utformad från det knallskära omslaget, med två vita poodles som mumsar pasta, och hela vägen ut. Så det är bara att följa med i svängarna genom uppslagen. Läsidén går från ett till tio med överraskningar som ”6 toys making noise” och ”10 eggs shaking their legs”. Liten fattar nada men hänger glatt med då rimmen är svängiga och Emma Virkes bilder dansar. Och, inte att förglömma, vad en nosat på som mycket liten – kanske ett annat språk än modersmålet – triggar nyfikenheten vidare.

”Nalle hej” Foto: Alfabeta

Anna-Clara Tidholm – ”Nalle hej”

Alfabeta

Oldies but goldies kan en säga när Alfabeta nytrycker en rad Anna-Clara Tidholmska pekböcker. Och ”Knacka På!” må vara en suverän klassiker, men ”Nalle hej!” går minsann inte heller den av för hackor. Innanför pärmarna finns ett helt småbarnsuniversum med gungan som svänger himlahögt, katten som jamar, stolen som välter, farbrorn som ler och lampan som släcks om natten. Och ett allt inkluderande ”Nalle hej!” förstås. Less is more!

”Titta 10 småkryp” Foto: Rabén & Sjögren

Björn Bergenholtz – ”Titta 10 småkryp”

Rabén & Sjögren

Sannerligen en pekbok ”by the book”. Tio småkryp, ett på varje höger-kartongsida. I ensamt majestät träder de fram; fjäril, humla, myra, fluga, geting, mask… alla tydligt synliggjorda som i ett mikroskop, men samtidigt – de flesta kryp i alla fall – så minimala att till och med ett mycket litet finger kan dölja det helt. Trolleri borta!

