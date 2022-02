Pianisten Víkingur Ólafsson: ”Jag låtsas vara Mozart”

Víkingur Ólafsson

Pianist, tonsättare, konstnärlig ledare för Reykjaviks midsommarfestival, programledare. 32 år gammal.

Aktuell: Sauli Zinovjevs pianokonsert, svensk premiär i Berwaldhallen den 2 februari. John Adams pianokonsert ”The Devil has all the good tunes”, med GSO i Göteborg den 20 maj, och Stockholm 22 maj. Filmmusiken till ”Cyrano”, på svenska biografer julen 2022, i regi av Joe Wright (”Darkest hour”, ”Stolthet och fördom”).

Senaste album: ”Mozart and contemporaries”, ”Reflections” (båda 2021). Albumet ”Debussy – Rameau” (2018) toppade de klassiska listorna i England och Tyskland, och placerade sig som nr 11 på poplistan.

Övrigt: Solist i Dario Marinellis musik till filmen ”Darkest hour” (2018), nominerad till Bafta awards för bästa soundtrack, och i musiken till filmen ”Cyrano” (premiär julen 2022).