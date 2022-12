Pink Floyd släpper 18 livealbum

Det rör sig om inspelningar från de konserter som bandet gjorde 1972, efter skivorna ”Meddle” och ”Obscured by clouds”. Under konserterna testade Pink Floyd också material från sitt kommande album, rockklassikern ”Dark side of the moon”.

Samtidigt har det brittiska rockbandet lagt ut en samlings-ep med titeln ”Alternative tracks 1972” som innehåller remixer och mashups av låtar som ”Any colour you like” och ”Speak to me”.

Förra året gjorde Pink Floyd samma sak med tolv konsertinspelningar från 1970 till 1971. När de 18 nya livealbumen nu lades ut försvann dessa album från strömningstjänsterna.

Det är oklart om Pink Floyd även den här gången kommer att låta konsertinspelningarna vara tillgängliga under en begränsad tid.