Platt pastisch när Pink försöker sig på folkinfluerad hitmusik

På sitt nionde album lutar sig Pink ännu längre in i den Taylor Swift-ledda trend av folkinfluerad hitmusik som hon började flörta med på föregångaren 2019. Visst finns här den självklara Max Martin-produktionen, de åttiotalsdoftande fingret-i-luften-spåren och den obligatoriska rockrökaren skräddarsydd för gymhögtalarna. Men framför allt har ”Trustfall” The Lumineers, Chris Stapleton och, mest iögonfallande, First Aid Kit på personallistan. Lyssnaren får alltså möta den genom åren så högljudda megastjärnan på ett sällsynt nedtonat humör.

Hennes röst kommer bättre till sin rätt med gapigheten bortskalad. Systrarna Söderbergs bidrag, balladen ”Kids in love”, är ett av de finare exemplen på att den nu 43-åriga sångerskan har en vacker klang. Också duetten med Stapleton är snäll mot öronen, med sin smäktande refräng och råa harmonier.

Vokal ekvilibrism åsidosatt saknar ”Trustfall” dock det verkliga djup i uttrycket som gjort Swift så framgångsrik i genren. Känslan är mer den av att Pink följt en ström. Den var nog tänkt att leda henne till något som kan uppfattas som genuint. Men de stiltypiska greppen och den sentimentala tonen upplevs snarare som pastischartade. Kvar efter att det sista ackordet klingat ut finns mest en önskan om att man åtminstone någon gång skulle ha fått bli överraskad.

Bästa spår: ”Kids in love” med First Aid Kit

