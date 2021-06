Po Tidholm: Folkkulturen görs återigen till ett slagträ i nationalisternas kulturkrig

Vi lever i ett land där skog, mark och kapital går i arv, i ett samhälle där majoritetsbefolkningen har tolkningsföreträde i parlamenten, medierna och styrelserummen. Vi har hembygdsgårdar, byggnadskultur, kyrkor, traditioner, frihet och demokrati. I de broschyrer som säljer nationen skuggas fäbodstugornas solbrända timmer av Ornäsbjörkarnas flikiga blad och dräktklädda kullor och spelmän ler mot turisterna.

Folkkulturen må kanske vara en kuliss, ett slags konstant i en rörlig tid, men den är knappast hotad.

Ändå är det så det låter i nationalisternas ekokammare.

För att ”rädda” kulturarvet presenterade några individer i fjol ”Svenska kulturstiftelsen”. Utgångspunkten är att svensk kultur för en ”tynande tillvaro” och målet är att bli en verksamhet som stöttar och uppmuntrar kulturskapare som ”inte känner sig bekväma med kulturvänsterns antinationalism”, säger ordförande Richard Sörman i en intervju i ”Katerina Magasin”.

Sörman målar upp en bild av ett repressivt kulturklimat där de avvikande tystas och majoritetskulturen är på väg att marginaliseras av invandring och globalisering. Den kulturpolitik som administreras inom ramen för Riksantikvarieämbetet, Kulturdepartementet, museivärlden och utbildningsväsendet misstänkliggörs och döms ut. Sverige har en ”udda och utsatt kultur” och har blivit ett land präglat av ”oikofobi” – de akademiska nationalisternas favoritord – kort sagt ett land som föraktar och förnekar sin egen kultur.

Om 50 år, säger Richard Sörman i en video från november 2020, kan den svenska befolkningen vara i minoritet i sitt eget land. Eller kanske tidigare än så. För i en krönika på webbtidningen ”Det goda samhället” – grundad av högerprofilen Patrik Engellau – skrev Richard Sörman häromveckan om hur han ”en afton i maj” när ”den svenska försommargrönskans rika dräkt lyste i sin vackraste prakt” under en biltur kom till en insjö utanför Uppsala bara för att upptäcka att badplatsen var upptagen av ”araber” som spelade musik från ”sina hemländer”, dessutom ”högt och skoningslöst”. Det var ”djupt obehagligt”, fortsätter Sörman innan han kommer fram till att det är dags att sluta hymla och ta bladet från munnen. Svenskarna håller på att göra sig till ”flyktingar i sitt eget land”. Det pågår ett ”folkutbyte”. Sörman ansluter sig därmed till en av vår tids mest vidlyftiga högerextrema konspirationsteorier, den om att inflytelserika judar orkestrerar en massinvandring i syfte att riva ned den kristna civilisationen.

På stiftelsens Facebooksida varvas hårdkokt nationalism och svärmiska dikter av Heidenstam med bilder på Tjorven från Saltkråkan, gärdesgårdar och målningar av John Bauer och Richard Berg.

Så ser den Svenska kulturstiftelsens värdegrund ut.

Visst kan jag själv tycka att det är tråkigt att intresset för svensk kultur är så lågt, och kanske framför allt ytligt. Att folkmusiken, till exempel, så sällan uppmärksammas för att den är bra musik, och i stället blivit något att rama in traditioner och ritualer med. Den är värd ett bättre öde. Men är den hotad? Och i så fall av vad? Är den ”kulturvänster” som de senaste fem decennierna hållit traditionen vid liv i själva verket sluga konspiratörer som spelar värmländska sextondelspolskor i syfte att odla det nationella självföraktet?

Under gröna vågen blev folkmusiken en angelägenhet för både centerpartister och vänstergrupper som idealiserade det äkta livet på landet. Den överlevde även detta, men frågan är om den överlever intresset från Svenska kulturstiftelsen.

Den svenska folkmusiken har gjort en märklig resa. Först fanns den ju bara. Den var folkets musik. Repertoaren var både lokal och global, vilket inte minst namnen på danserna vittnar om. Valsen kommer från Österrike, polskan från polen, schottisen från Skottland och ju närmare landets gränser man kommer desto tydligare hörs drag från norsk, dansk eller finsk musik.

Sedan hände moderniteten och Sverige öppnades ännu mer mot världen. In strömmade populärmusiken. Folkmusiken blev något många ville ta avstånd ifrån, eftersom den var förknippad med det gamla och betraktades som primitiv. Men just därför kom den också att få en ny vår under nationalromantiken. Anders Zorn och Carl Larsson hade inrett sig varsitt allmogepalats och ville att dessa skulle fyllas av autentiska ljud. Ett enormt arbete lades så småningom på att nedteckna låtar och bevara det som ännu fanns kvar.

Folkmusiken räddades undan glömska den gången, men priset blev att den stämplades som antikvarisk, och i den rollen har den blivit kvar, på ont och gott. Utövarna har i moderniteten varit tvungna att balansera tradition och förnyelse med finess. Publiken å sin sida, får hantera den historiska kontexten och leta sig fram till den känslomässiga kärnan. Ibland har de nationella konnotationerna varit önskvärda, i andra tider har de uppfattats som problematiska.

I den mån folkmusiken politiserats har det mest gjorts av utomstående. Av nationalromantikerna, av den borgerlighet som såg den som ett tillhygge mot den svarta jazzen, av de kompositörer som stöpte om den till slätstruken kammarmusik eller de socialdemokratiska samhällsbyggare som inte begrep dess värde. Under gröna vågen blev folkmusiken en angelägenhet för både centerpartister och vänstergrupper som idealiserade det äkta livet på landet.

Den överlevde även detta, men frågan är om den överlever intresset från Svenska kulturstiftelsen.

Den 6 juni delades det första ”Nationaldagspriset” ut. Svenska kulturstiftelsen säger sig märkligt nog vara politiskt obunden men finansieras av ”Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism” som också bekostar SD-ideologens Mattias Karlssons tankesmedja ”Oikos” och höll sin prisceremoni i Sverigedemokraternas egen tv-kanal ”Riks”. Prisets allra första mottagare var spelmannen Thomas von Wachenfeldt, som under en sillunch med programledaren och stiftelsens ordförande diskuterade Edmund Burke, Johann Gottfried Herder och förfädernas förväntningar. Inslaget avslutades med ”Du gamla, du fria” på fiol, ackompanjerat av suddiga bilder på knäckebröd och näckrosdammar.

Thomas von Wachenfeldt är ett fynd för Sörman och hans kulturstiftelse. Utbildad på Bollnäs Folkhögskola och på Musikhögskolan Ingesund, doktor i musikpedagogik på Luleå Tekniska Universitet, anställd som lektor på Umeå Universitet och produktiv skivartist. Von Wachenfeldt är dessutom en skicklig musiker och en respekterad person inom svenskt musikliv. I höst är han, enligt musiktidningen Lira som lyfter fram honom stort i sitt senaste nummer, aktuell med en efterlängtad samling låtar av den berömda Hälsingespelmannen ”Hultkläppen”.

Priset har orsakat en mindre jordbävning i Folkmusiksverige, en subkultur som för det mesta präglas av stark sammanhållning och en stundtals ohälsosamt mysig konsensuskultur. Många är glada för precis all uppmärksamhet oavsett varifrån den kommer och vill inte ha något bråk. Andra protesterar högljutt mot associationerna och lyfter fram traditionsmusikens roll som kontaktyta mellan kulturer. Ytterligare några bildade Facebookgruppen ”Fosterländska spelmän” i protest. I bakgrunden finns en bitterhet över vad man betraktar som ett svek från en diffust definierad vänster som länge levt med beröringsskräck inför traditioner och folkkultur. Konflikten är inte ny, men lika yrvaken varje gång.

Oavsett position har Svenska kulturstiftelsen nog lyckats med sitt uppsåt, att dra in folkkulturen i ett politiskt sammanhang där den reduceras till ett brunt slagträ i nationalisternas kulturkrig, i vilket verkshöjd och konstnärliga uttryck blir betydelselösa kvaliteter.

Läs mer:

Per Svensson: Älska nationen och avsky nationalismen

Fredrik Clausson: Varningsklockorna ringer när man som historielärare hotas av SD-politiker