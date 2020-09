Po Tidholm: Klara Söderberg har en fantastisk frasering som låter oerhört lätt

Det finns en del av Mellansverige som liksom vare sig tillhör det exotiska Norrland, det nationalromantiska Dalarna, det mörka Bergslagen och står och väger mellan kust och inland. Vägarna kantas av sly och travbanor, igenvuxna lägdor och en bebyggelse som pendlar mellan gammal storslagenhet och sliten modernitet. Fast det pågår ju saker här också förstås.

Nästan precis där gränserna för Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland möts, och där Dalälven vidgar sig i landskapet, har musikerna Amanda Bergman och Petter Winnberg råkat hamna. De for för att titta på en gård i byn Näckenbäck men köpte sedan en annan, tre hus bort. De beskriver det som rätt slumpartat. Gården utvidgades med ytterligare 30 hektar till sammanlagt 60, de fick två barn, byggde en studio, köpte hästar och får och höns, traktorer, skördetröska och tänker sig något slags storskalig odling av gamla kulturspannmål. Svarthavren, till exempel, har visat sig klara både torka och kalla somrar bättre än de konventionella grödorna.

Till vardags spelar de också i bandet Amason. Ett ganska stort och framgångsrikt band, minst sagt.

I somras hade de tänkt sig en serie konserter i sin lada, drygt 200 personer varje kväll och en rad artister och musiker på den nybyggda scenen. Som bekant blev det inte som någon tänkt sig.

Men bra ändå. Biljetterna till det här betydligt nedskalade arrangemanget, tre kvällar med Klara Söderberg från First Aid Kit och The Tallest Man on Earth, sålde slut på en minut trots att de kom att kosta 1.250 kronor styck inklusive soppa, macka och kaffe.

Amanda Bergman bad om ursäkt för priset när det hela utannonserades, att det fungerade exkluderande. Själv kan jag tycka att det är bra att det något så när avspeglar den situation kulturen hamnat i. Att en gräns på 50 personer innebär att det antingen inte blir något alls, eller stänger människor ute. För att skapa kvalitet, bredd och lönsamhet krävs det kvantitet, konstnärlig och kommersiell spets. Vad ska man ge avkall på?

Det är en absurd situation. Hade Bergman och Winnberg haft café, ölhall, konstutställning eller öppnat ett volymhandelsområde hade det inte funnits mycket annat än brandstadgan och Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer som yttre begränsning. Men eftersom detta nu är en allmän sammankomst blir situationen en annan. Och här slarvas det inte. Alla bockas av redan vid avfarten till byn, anvisas parkeringsplats, får stämplar, anmodas hålla avstånd och förevisas sedan dedikerade platser i den glest möblerade ladan.

Grannar och vänner har slutit upp som volontärer, serverar soppa, underhåller eldtunnorna och håller ordning i gula västar. Belöningen består i att få lyssna sedan, och kika in i ladan från gårdstunet, när musiken börjar.

Jag har fått en gammal kontorsstol att sitta på, precis innanför dörren. Det är kallt, men fint. Ljudet är krispigt och klart, akustiken bra, ljuset lyfter fram timret och de upplysta takstolarna svävar under det mörka taket. Klara Söderberg från First Aid Kit spelar ensam nu när hennes syster Johanna är hemma med ett nyfött barn. Hon har inte spelat sedan i februari och verkar närmast lättad över att få stå på en scen igen. Pablo, den spanska gatuhunden, sitter längst fram på scenkanten som om han vill hålla vakta sin ägare. Men applåderna skrämmer honom lite.

Klara Söderberg spelar väl valda covers av Lucinda Williams, Little Feat, Hot Chocolate och David Berman innan hon premiärspelar en nyskriven First Aid Kit-sång.

När hon sjunger ensam slår det mig att det kanske aldrig har varit röstens skönhet som varit grejen egentligen, utan hennes fantastiska frasering. Det låter oerhört lätt.

Folk måste få göra det som de är bäst på. Och det hemska med pandemin är att så många förhindras att göra just det. Kristian Matsson, som sedan länge haft en internationell karriär under namnet The Tallest Man on Earth, fick avbryta en USA-turné i mars när allt stängde ned och lämna sin bostad i New York och flytta hem till Dalarna. Inte heller han har spelat på länge, vilket märks både i ivern, glädjen och några glömda textrader.

Vi har råkat lära bli nära vänner de sista åren, så jag ska inte recensera honom. Men nog var det lysande.

Det blir en fin kväll förstås. Amanda Bergman och Petter Winnberg är uppe också ibland och hjälper fram artisterna. Det luktar granved från tunet och septembermörkret är intensivt svart. Får och hästar bräker och gnäggar på avstånd.

Om ett år, om inte förr, borde det vara som vanligt igen. Då blir det nog fler konserter, till demokratiska priser, och skördetid för svarthavren.

