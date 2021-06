Po Tidholm: Peps Persson spelade blues när resten av landet vickade på huvudet framför Hep Stars

Så här i efterhand känns han inte som den folkkära typen, Per-Åke Tommy Persson. En gänglig, hippieliknande karaktär med spretigt skägg, hästsvans och starka vänsteråsikter som sjöng blues och reggae på kraftig skånska. Men det var något med charmen och hans plirande ögon. Folk såg hur snäll han var. Sävlig och lugn också, trots att hans musik aldrig saknade energi.

Peps Persson föddes 1946 och växte upp i skånska Tjörnarp och det var också där han startade sitt allra första band. Redan från början fastnade han för den svarta musiken och spelade blues medan resten av landet vickade på huvudet framför popbandet Hep Stars. Till en början sjöng han enbart på engelska och lade sig så nära förebilderna han bara kunde. Han for till USA och spelade in tillsammans med svensk-amerikanska författaren, antirasisten och producenten Sam Charters. Förhållningssättet var närmast akademiskt, Charters skrev under sin livstid flera böcker om bluesens och jazzens historia.

Kontakten med bluesens amerikanska urkälla i Chicago var ändå inte bara av godo för den unga Peps Persson. Han insåg – har han berättat i intervjuer för länge sedan - att han blivit en vit man som tänkte på sig själv som svart men ändå aldrig kunde bli något annat än en epigon. Efter en av sina resor tänkte han om. Han bytte namn på sitt bluesband till Blodsband och började sjunga på svenska. Det var också då han på ett tydligare sätt blev en del i den svenska progressiva musikrörelsen. 1974 kom genombrottsskivan ”Blodsband” med den nu klassiska låten ”Falsk matematik”. På bräkig men svängig skånska sjöng han om hur pengarna alltid rullade åt samma håll, om arbetarmakt och ond kapitalism.

På nästa skiva gjorde han ytterligare ett lappkast. I jakten på en musik att kalla sig egen upptäckte han kopplingen mellan barndomens folkmusik, Calle Jularbo och den jamaicanska reggaen som börjat leta sig ut i världen med Bob Marley. Nu fick han en ännu större framgång med den humoristiskt civilisationskritiska låten ”Hög standard” och den ekivoka Marley-covern ”Styr den opp”. Han satte ihop ett band som kunde göra jobbet, med den nyligen avlidna Bosse Skoglund bakom trummorna. På något mirakulöst sätt fick de till det rätta hänget och under några år där på 70- och 80-talet kom skivorna i en strid ström.

Men sedan började utgivningen bli allt glesare. Peps levde ett lugnt och lite tillbakadraget liv i Vittsjö utan barn och tänkte antagligen lite för mycket på meningen med det hela för att bara orka köra på. Han tröttnade på bluesen, och på reggaen och fick allt svårare att motivera sig att göra skivor och att prata med medier, något han för övrigt var rätt sparsam med. När jag träffade honom, som reporter på SVT-kulturprogrammet Nike, beskrev han sig själv som något av en eremit som ju längre han höll sig borta fick det allt svårare att hantera storstädernas och turnélivets människomassor. Han läste, fördjupade sig i naturvetenskap och teknik, och tänkte på allt som gått fel i världen. Men det fanns inte mycket till bitterhet. Han var snarare lite för nöjd med det enkla för att krångla till livet med mer musik.

När den svenska hiphopscenen exploderade fick han däremot både kultstatus och ny energi. Han uppskattade att band och artister som Latin Kings och Timbuktu gjorde som han gjort, använde sitt modersmål fast de arbetade i en amerikansk genre. I gengäld omnämndes han allt oftare som en inspiratör, också politiskt.

För tio år sedan sa hjärtat ifrån och Peps Persson fick helt sluta turnera. Han sista kända framträdande var till förmån för Vittsjö GIKs damlag i fotboll. Fast han egentligen inte brydde sig om sport.

Peps Persson blev 74 år gammal.



Läs mer: Peps Persson är död – kollegerna minns en pionjär