Poeten Carolina Thorell vet hur estetik fungerar i praktiken

”I varje grässtrå såg jag en eld” är Carolina Thorells hittills största diktsamling. I fysisk bemärkelse, vad gäller omfång och format, men också rent estetiskt. Här finns en svindlande räckvidd som går från det mest prosaiska: ”sparkcykeln utan handtag / slängd vid sidan av vägen” till det snudd på heliga: ”ögonblickligheterna, deras värld med mäktig existens, dess tåliga kraft”.

Det är en fokuserad och luftig dikt som drar upp stora rörelser. Från grässtrå till eld. Från det bräckligt ögonblickliga till det tåligt kraftfulla. Livskänslan väcks ur ett uppskruvat dödsmedvetande skulle man kunna säga. Och, om det inte lät så klyschigt, det är ur svagheten som dikten plockar upp sin styrka.

Carolina Thorell fyllde sextio förra året. Det här är hennes sjätte diktsamling och hon är även verksam som konstnär. Vad jag tycker mest om i den här boken är att det är så tydligt att författaren vet hur estetik fungerar. I praktiken. Det är otroligt skönt och i all sin rörlighet ändå stabilt att läsa. Här finns en självklar hantverksmässig kvalitet i hur raderna är placerade, hur bilderna snor sig om varandra och hur citat och referenser kan spela med utan att det blir ansträngt. ”poesi är aldrig poetisk” står det i en dikt, vilket är sant. (Det är bara överprisade vindsskrubbar i mäklarannonser som är ”poetiska”.)

Boken rymmer nio avdelningar där olika titellösa dikter får rum. Det börjar milt, i delen som heter ”höften huden”, där ”Solregn” faller och det någonstans ifrån blir inskrivet ”själva koden för leende / och hud”.

Många gånger vill dikten placera sig just i dessa ”Preverbala rörelser”, som det står i en annan dikt. In i koden, under huden, före språket. ”Orden blir som avrättningsplatser” kan det heta.

Men det går förstås inte att leva för alltid i det lyckliga baby-lika sinnestillståndet av bara varm hud och leenden. Thorell skriver om ”när språken blev nödvändiga / när döden blev nödvändig”. Skulle jag plocka två nyckelord ur den här diktsamlingen så skulle de vara hud och död.

För tjugo år sedan kom Thorells andra diktsamling, ”Det alkemiska hjärtat”. Den inleds med ett citat av den franska filosofen Simone Weil som går så här: ”Stiga nedåt genom en rörelse som tyngden inte har någon del i. Tyngden drar nedåt, vingen lyfter‚ vilken vinge I andra potens kan dra nedåt utan tyngd?”

Det citatet återkommer lite förkortat i den här boken och turneras på olika vis. Dikten söker efter den där vingen som drar nedåt med lätthet, den provar att ”leva en vinge”. Undrar om ”höftens vinge” kan finnas och försöker att ”bära ett skydd i vinge”.

”I varje grässtrå såg jag en eld” går i dialog med en hel del poeter, filosofer och konstnärer; de som direkt citeras anges i slutet av boken. Den som vill kan använda diktsamlingen som avstamp för en diskussion om poetik, existens och filosofi. Men Thorells poesi har också en jordnära och konkret nivå som liknar klassisk naturlyrik. Den står på marken, bland gräs och sly. I dikterna anges väderlek och temperatur, om det snöar eller regnar och hur träden ser ut.

En av de poeter som listas i slutet är Kjell Espmark, i sammanhanget för hans roman om kompositören Béla Bartók. Men Espmarks egen poesi har faktiskt flera beröringspunkter med Thorells. Viljan att gå i samspråk med andra författare och konstnärer, ett slags nedtonad klarhet och en existentiell sensibilitet som aldrig blir snofsig. Visserligen är Thorell lite friare i formen, men jag föreställer mig att läsare som gillar Espmark också kommer att tycka om det här.

Genom samlingen löper ett narrativ om död och förlust. ”En jordsorg är det”, säger dikten. Men den sista delen, som heter ”det ljusa regnet”, lämnar ändå läsaren med en känsla av frid. Och efter hand kanske en växande glädje. Att med diktens hjälp orka erkänna den brinnande kraften, i vartenda grässtrå som sträcker sig upp.

