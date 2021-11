Poeten Robert Bly är död – blev 94 år

Robert Bly föddes i Minnesota 1926 och gjorde en vända i den amerikanska armén innan han blev författare.

Han grundade bland annat den litterära tidskriften The Fifties och debuterade med diktsamlingen ”Silence in the snowy fields” 1962. På 1960-talet grundade han även organisationen The American Writers Against the Vietnam War. När han vann National Book Award för ”The light around the body” 1968 donerade han prispengarna till kampanjen mot kriget.

Robert Bly hade norska föräldrar och var vid sidan av det egna författarskapet också verksam som översättare från skandinaviska språk, men även bland annat spanska.

Under den senare delen av sitt liv var han aktiv i den så kallade mytopoetiska mansrörelsen, som syftade till att återintroducera män till traditionella idéer om maskulinitet. Det var ett tema som han utforskade vidare i sin uppmärksammade bok ”Järn-Hans” från 1990.

Robert Bly tilldelades Tranströmerpriset 2008.

Han blev 94 år gammal.