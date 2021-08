Poetiskt och djupt personligt på Lunds konsthall

Utställning ”Torget mellan murarna” Runo Lagomarsino Lunds konsthall. Visas t o m 29/8 Visa mer

Nio lastpallar med travar av tryckta pappersark tornar upp sig innanför entrén till Lunds konsthall. Det visar sig vara högar med omslagsark till en och samma bok; ”El juguete rabioso” (den galna leksaken) av den argentinska författaren Roberto Arit. Denna roman från 1926 handlar om småskurken Silvio Astier, som stjäl böcker både för att läsa och göra snabba cash, i kampen för en bättre tillvaro.

Just denna udda klassiker, författad av sonen till en tysk immigrant, fick konstnären Runo Lagomarsinos föräldrar med sig när de brådstörtat flydde undan militärregimen i Argentina, för ett nytt liv i Europa. Efter båtresan till Barcelona 1976 hamnade de i Lund, där sonen Runo föddes året därpå och familjefadern fick jobb i tryckeriet på förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing.

I fabrikslokalen där fadern en gång arbetade har Runo Lagomarsino nu låtit trycka upp tusentals exemplar av nämnda bokomslag – men alltså inget av innehållet – till installationen ”Mad toy”. Och till verket ”Hemmet väntar inte på någon” har fasadklockan från Åkerlund & Rausing lånats in men är här inställd på Buenos Aires-tid.

Travar med omslaget till ”El juguete rabioso” i Runo Lagomarsinos installation ”The mad toy”. Foto: Daniel Zachrisson

Starkt symboliska ingångar till konstnärens bildvärld, vilket jag förstår först efter att ha läst den välskrivna gratiskatalogen. Utan bakgrundsinformationen är risken stor att Lagomarsinos komplexa konst upplevs som stum och formmässigt stram, i synnerhet för den publik som har andra referenser och erfarenheter.

En utsträckt arm, ljudet av något som kastas och en hand som griper ingenting, gång efter annan – men plötsligt fångar en liten glittrande sten. Flyktingens predikament, tänker jag, med det där lilla hoppet om ett bättre liv

Men för den som investerar engagemang och eftertanke så kan jag lova att verken vecklar ut sig – mångbottnade, poetiska och stundtals politiska. Ovanligt ofta även djupt personliga i denna utställning i födelsestaden. Jag växte också upp i Lund och minns dessutom hur kulturscenen berikades av latinamerikanska flyktingar, numera alltså även den andra generationen.

Lagomarsino arbetar med ständigt aktuella teman som migration och minne, flykt och historieskrivning, identitet och olika slags gränser. Vad det innebär att förlora språk, berättelser, och att i exilen hantera en ny kultur.

Själv fastnar jag framför videoloopen ”America, I use your name in vain”, med en magnetisk men ytterst enkel handling. En utsträckt arm, ljudet av något som kastas och en hand som griper ingenting, gång efter annan – men plötsligt fångar en liten glittrande sten. Flyktingens predikament, tänker jag, med det där lilla hoppet om ett bättre liv.

Och kan det vara samma klump som ligger intill i en monter? Den visar sig vara av silver (”Argentina” stammar från argentum), här extraherat ur fixeringsvätskan vid framkallning av silvergelatinprintar – varav 40 med identiska motiv ingår i verket ”La place entre les murs”. På bilden syns en grupp leende flyktingar hoptryckta på en båt, varav Lagomarsinos mor och storasyster lär vara två av dem.

Runo Lagomarsino, ”Hemmet väntar inte på någon”, med klockan från Åkerlund & Rausing. Foto: Daniel Zachrisson

Från nästa rum ekar faderns röst i videon ”Jag är också rök”, intill den serena installationen ”Freedom for fire”, där tio glödlampor hänger rakt ovanför brinnande stearinljus med föränderliga brännpunkter. Jag har sett båda dessa verk (och några andra) förra året på Galerie Nordenhake, men här får de större utrymme; ett mer fördjupat och stämningsmättat sammanhang.

I videon berättar Lagomarsinos far om båtresan, vad familjen lyckades få med sig, om hoppet inför framtiden. Avslutningsvis fimpar han en cigarett på ett vykort från Barcelonas hamn, vilket snyggt knyter samman utställningens berättelse.

På konsthallen har Lagomarsino även lagt till några verk av konstnärskollegan Bélgica Castro Fuentes. Hon arbetar med så kallade arpilleras, textila kollage där kvinnor ursprungligen bearbetade trauman och upparbetade motstånd mot den chilenska militärdiktaturen. Här är de uppdaterade till nutid, med flyktingbåtar som kantrar i Medelhavet och ”Mohammed” som sträcker ut en hand för att hälsa – rakt ut i ett tomrum.

Läs fler konstrecensioner.