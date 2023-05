Polackernas agerande när Warszawas getto brann utlöser historiestrid

Barbara Engelking är professor, psykolog och sociolog, och chef för Polska vetenskapakademiens centrum för forskning om Förintelsen. Tidigare ordförande för Auschwitz-Birkenau-museets internationella råd. Skapade konceptet för utställningen ”Omkring oss ett hav av eld” på museet Polin. Författade tillsammans med Jan Grabowski rapporten ”Night without end. The fate of Jews in German-occupied Poland”.

Zuzanna Schnepf arbetar på Polinmuseet i Warszawa på den fasta utställningen och koordinator av dess Förintelsegalleri, kurator för utställningen ”Omkring oss ett hav av eld”.

Nu har de två båda blivit hedersdoktorer vid Tel Avivs universitet för att de ”hjälpt oss att förstå att vi inte har något val annat än att erkänna svåra sanningar”.