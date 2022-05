Polarpriset 2022: Nu får Iggy Pop sitt pris

Vad: Polarpriset.

Var: Grand Hotel, Stockholm.

När: Prisceremonin startar klockan 17.30.

Tv/radio: Hela prisceremonin kan ses på TV4 Play. Själva prisutdelningen sänds live i TV4 klockan 20.

Det gäller: Vid ceremonin tilldelas årets två Polarpristagare, den amerikanska rock- och punkikonen Iggy Pop och den franska solistensemblen Ensemble Intercontemporain, sina priser av kung Carl XVI Gustaf. Bob Hund, Maja Ivarsson och Ebbot Lundberg & The New Alchemy spelar till Iggy Pops ära, medan Kammarensemblen gör en hyllning till Ensemble Intercontemporain. Även Molly Sandén, Darin och Get Up Soul Choir framför låtar under kvällen, som en hyllning till 2020 års pristagare Dianne Warren, vars prisceremoni uteblev på grund av pandemin.

Iggy Pop: Årets Polarpris inom populärmusik tilldelas James Newell Osterberg, mer känd under artistnamnet Iggy Pop. Han föddes i Michigan, USA 1947 och har varit verksam som musiker sedan 1960-talet, då han slog igenom med rockbandet The Stooges. Därtill har han haft en lång solokarriär, med tongivande album som ”The idiot” och ”Lust for life”, samarbeten med David Bowie och New Order, samt ett flertal filmroller i bland annat Jim Jarmusch ”Coffee and cigarettes”.



”Iggy Pop är ’the chairman of the bored’ som skildrar utanförskap med ett poetiskt språk. En helt unik artist som personifierar och förkroppsligar vad rockmusik handlar om”, skriver Polarpriset i sin motivering.

Ensemble intercontemporain. Foto: Luc Hossepied

Ensemble intercontemporain: Polarpriset inom klassisk musik går i år till den Parisbaserade samtidsmusikensemblen Ensemble Intercontemporain, som ofta räknas till en av världens ledande. Den grundades av Pierre Boulez på 1970-talet och har i dag en repertoar som omfattar över 3 000 moderna verk. Polarprisnämnden beskriver ensemblen som ”den samtida musikens egen Stradivarius”, och fortsätter:

”Den banbrytande ensemblen har med sin öppenhet för ny teknologi och samarbeten med andra konstarter fått en enorm betydelse för utvecklingen ... Genom sitt fokus på kreativitet, innovation och hög kvalitet, samt stora engagemang i unga människors musicerande, har ensemblen fört hela musikvärlden framåt.”

– Vi är alla superglada och stolta. Inte bara över vad vi åstadkommit utan över erkännandet. Det är resultatet av att ensemblens medlemmar aldrig tvekar, av deras disciplin, passion och kunskap, sade Matthias Pintscher, dirigent för Ensemble intercontemporain, när priset tillkännagavs i februari i år.

Historiken: Polarpriset, vars officiella namn är Polar Music Prize, tilldelas individer, grupper eller institutioner som stått för ”betydande insatser inom musiklivet i stort”. Priset instiftades 1989 av musikförläggaren och Abba-managern Stig ”Stikkan” Anderson, som tog namnet till priset från sitt skivbolag Polar Music. Pristagarna utses av en nämnd med representanter från Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP), Föreningen svenska tonsättare (FST) och Musikförläggarna. I år delas priset ut för 30:e gången. Bland de tidigare pristagarna finns Björk, Joni Mitchell, Bob Dylan, Max Martin och The Afghanistan national institute of music. 2021 ställdes priset in, för första gången sedan 1992, som en följd av coronapandemin.

Detta innebär priset: Prissumman, från Stiftelsen Stikkan Andersons Musikprisfond, uppgår till 1 miljon svenska kronor.

