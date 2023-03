Polarpriset till Angélique Kidjo, Arvo Pärt och Chris Blackwell

Chris Blackwell

Brittisk skivproducent, född i London, England 1937.

Grundade skivbolaget Island Records 1959 och har arbetat med artister som Grace Jones, U2, Bob Marley och Cat Stevens.

Valdes in i Rock and roll hall of fame 2001.

Ur juryns motivering: ”Som skivproducent och genuin musikälskare har Chris Blackwell under ett halvt sekel varit en av nyckelfigurerna i populärmusikens utveckling ... Chris Blackwell har öppnat upp världen genom att sudda ut gränserna mellan genrer.”