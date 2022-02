Polarpriset till Iggy Pop och fransk solistensemble

Vinnarna tillkännagavs på tisdagsmorgonen och innebär en återkomst för Polarpriset som 2021 för första gången sedan premiären 1992 ställdes in, på grund av pandemin.

Årets mottagare inom populärmusik är James Newell Osterberg, mest känd under artistnamnet Iggy Pop. Den i dag 74-årige rockikonen räknas som en av genrens mest inflytelserika och började sin karriär i slutet av 60-talet som frontman I Iggy & The Stooges. Med låtar som ”I wanna be your dog”, ”The passenger” och ”Lust for life” sträcker sig Iggy Pops gärning över 50 år.

”Iggy Pop är ’the chairman of the bored’ som skildrar utanförskap med ett poetiskt språk. En helt unik artist som personifierar och förkroppsligar vad rockmusik handlar om”, skriver Polarprisjuryn i sin motivering.

– Vi ser på vad som skapats men också vad det fått för betydelse för musiken och Iggy Pop har betytt mycket för många. Jag ser honom som en som inte kompromissar, han underhåller inte bara utan han drabbar också, säger priskommitténs ordförande Alfons Karabuda som lyfter fram hur Iggy & The Stooges tidiga skivor i stort ratades för att senare få avgörande betydelse för en mängd artister, inom en rad genrer.

– Det finaste är kanske att lyssna på de som säger att de influerats av honom. Det är de direkt självklara som Sex Pistols och Joy Division, men också inom senare populärmusik där bland andra Miley Cyrus sagt att är det en person som hon studerat och inspirerats av så är det Iggy Pop, säger han.

Ensemble intercontemporain får Polarpriset i kategorin klassisk musik. Foto: Luc Hossepied

Årets Polarpris inom klassisk musik tilldelas den franska solistensemblen Ensemble intercontemporain. Ensemblen bildades 1976 av den tongivande franske dirigenten och kompositören Pierre Boulez – också han mottagare av polarpriset år 1996.

Ensemblen har ett uttalat mål att utveckla och framföra nutida musik, företrädesvis verk av unga och tidigare okända kompositörer från olika delar världen. Den 31 solister starka ensemblen samarbetar även med andra konstfält och med akademin för att utveckla nya musikaliska tekniker. I juryns motivering beskrivs de som ”världens ledande samtidsmusikensemble” och som ”den samtida musikens egen Stradivarius som sedan 1970-talet inspirerat vår tids främsta tonsättare att skapa nya mästerverk”.

– Vi är alla superglada och stolta. Inte bara över vad vi åstadkommit utan över erkännandet. Det är resultatet av att ensemblens medlemmar aldrig tvekar, av deras disciplin, passion och kunskap, säger Matthias Pintscher, dirigent för Ensemble intercontemporain.

Ensemble intercontemporains dirigent Matthias Pintscher. Foto: Franck Ferville

Han beskriver ensemblens uppdrag som på samma gång enkelt och komplext.

– Vi ska vara pionjärer. Vi försöker utforska musikens hela mångfald på en bas av vårt förflutna, vår samtid och vår framtid. Vi lutar oss inte tillbaka efter priset, vi undersöker nya format, personligheter och länder som vi inte besökt, vi söker och är hungriga.

Ensemblens verksamhet omfattar även musikundervisning, med konserter för barn och workshoppar med studenter. Matthias Pintscher värjer sig för begreppet undervisning och väljer hellre att beskriva det som förförelse.

– Det är en väldigt naturlig del av ensemblens dna. Vi gör det inte för att vi måste utan för att vi ser hur enkelt det är att nå särskilt barn, när de förstår det starka i att skapa ljud och musik, säger Matthias Pintscher.

– När vi har sex- och tioåringar sittande på scenen, som ser och får känna hur en tuba eller en flöjt skapar ett ljud. Man blir tårögd av det, det är väldigt starkt, säger han.

Årets pris delas ut den 24 maj vid Polarprisgalan som även den får en återkomst efter att ha ställts in såväl 2020 som 2021. Iggy Pop väntas delta vid ceremonin, liksom Matthias Pintscher.

Läs mer:

Polarprisceremonin ställs in 2021: ”Säkerheten går först”