Politik och andlighet löper genom Iris DeMents nya album

Country Iris DeMent ”Workin’ on a world” (Flariella Re/Border) Visa mer

”Workin’ on a world” är Iris DeMents femte album med egna sånger på trettio år. Uppehållen mellan släppen är så långa att det alltid slutar med att jag sitter och lyssnar igenom hela hennes katalog. Och den är alltid lika fantastisk, för även om hon förändrats så blir hon hela tiden bättre.

Vid 62 fyllda är hon en modig och nyanserad artist, djupt förankrad i amerikansk countrytradition, gospel och folkmusik. Rösten har blivit egensinnigt nasal, men uttrycket är mer dynamiskt. DeMent har också blivit alltmer politisk med åren, och varje skiva har nu någon form av klassisk protestsång. Den 8 minuter långa ”Goin’ down to sing in Texas” på nya albumet är en låt i Dylan-klass. Texten är lysande, även om jag är besviken på att hon strukit singelversionens vers om Israels terror mot palestinierna. Kanske blev den för mycket för den amerikanska publiken.

I övrigt är det ett rikt album där andligheten löper som en röd tråd genom sångerna. Ett slags ogrumlad barnatro, full av solidaritet och medkänsla. Hennes styvdotter Pieta Brown har producerat, enkelt, associativt, lite trevligt, stolpigt men varmt. Men det är rösten som bär. Och som den svänger.

Bästa spår: Goin’ down to sing in Texas

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner