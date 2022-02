Polske regissören Jan Klata tvingades bort från teatern: ”Biter mig fast så länge jag har en publik”

– Vi, både i Polen och i andra länder, står inför den unga generationens Jean-Paul Marat. Och vad Marat säger är: Du kan inte ändra systemet genom att bara iaktta, du är antingen del av lösningen eller del av problemet.

Jan Klata, gästregissör på Göteborgs stadsteater repeterar ”Mordet på Marat” av Peter Weiss i en trappa av badkar. Nu är det första kostymrepetition med yrande frisyrer och kaninöron av balettskor, hur tokigt som helst.

Klata är Polens kanske mest intressanta regissör, en ledande teaterman utan teater. Han var nyskapande chef för Stary Teatr i Krakow, Polens äldsta teater. För fem år sedan tvingades han bort av Polens styrande högerkrafter.

– Pjäsen är kopplad till verkligheten omkring oss, om att bli institutionaliserad och inte vilja vara del av samhället därute. Kan jag vara en outsider och på samma gång förändra världen runt omkring mig?

”Mordet på Marat” var det sena 1900-talets stora pjäs som definierade sin tid. USA trappade upp inför Vietnamkriget, Berlinmuren hade byggts, i Afrika föddes en rad fria stater under stor vånda. Pjäsen hade urpremiär i Berlin med polske regissören Swinarski 1964, men går att spela också nu.

Foto: Jenny Ingemarsson

Femton år har gått sedan den revolutionäre Jean-Paul Marat mördats i sitt badkar under franska revolutionen. Året är 1808 och markis de Sade är intagen på mentalsjukhuset Charenton på grund av sina stötande skrifter, det är han som ger namn åt begreppet sadism. Vi ser markis de Sade sätta upp en pjäs han skrivit på anstalten, han har gett rollerna från franska revolutionens aktörer till sina medpatienter. En pjäs i pjäsen och två författares skilda syn på världen.

– Konflikten är mellan pjäsens Marat som vill förändra samhället på ett revolutionärt sätt och de Sade som inte vill vara del av samhället eftersom han är rädd att bli manipulerad. Så vi har kollektiv kontra individualism.

– Pjäsen spelas inom en inkluderande och progressiv mentalinstitution, Charentonanstalten, representerad av direktör Coulmier som ser patienterna på ett nytt sätt, som möjliga att rehabilitera, säger Jan Klata.

Men patienterna är inte fogliga, trots lugnande bad, de spelar inte samma spel som Coulmier.

Och naturligtvis handlar den om revolution.

– Ett stort ämne i den västerländska delen av världen – vi är resultat av franska revolutionen, ur den kommer allt som är bra med vårt samhälle och allt som är dåligt.

Aha, menar du det.

– Definitivt. Det är början på demokratin men också början på nationalism och patriotism.

– Direktör Coulmiers humanitära hållning på Charenton är ändå i samma anda som franska revolutionens nya uppfinning, avrättningsmaskinen giljotinen, påpekar Jan Klata.

Foto: Jenny Ingemarsson

Doktor Guillotins diagonala fallande blad sågs som en human landvinning jämfört med tidigare metoder som ofta medförde långdraget lidande hos den som skulle avlivas. Och – det gick snabbt. Många skulle avrättas.

– Detta är modernitetens dilemma, jag menar att Auschwitz också har sina rötter i franska revolutionen: ”Vi har inte tillräckligt med kulor för att döda alla dessa människor, så…”

Och du, vad ser du som arbetsplats sedan du sparkades från Staryteatern?

– Nu är jag ”a hired gun”, arbetar 50 procent utomlands och 50 procent på de teatrar som fortfarande har någon form av självständighet.

Vad hände egentligen på Stary Teatr 2017?

– Jag har haft två konstnärliga hem, först Teatr Polski i Wrocław, en framstående teater tills den förstördes av våra högerpolitiker. Så kom jag till Staryteatern och regisserade där i 14 år och blev sedan konstnärlig chef.

– Och så, för första gången sedan teatern grundades i slutet av 1700-talet, ändrades den konstnärliga ledningen av politikerna i högerregeringen. Utan att överhuvud taget höra med ensemblen. Även under kommunistregimen hade man förhandlat med skådespelarna.

Foto: Jenny Ingemarsson

Lite senare fick Jan Klata veta att han skulle få det prestigefyllda Europeiska teaterpriset för nyskapande teater. Man frågade vilken uppsättning han ville skulle bjudas in…

– Jag sa: En av Staryteaterns föreställningar. Jag är inte längre chef där men jag vill säga farväl till mina skådespelare genom att spela ”En folkefiende” av Ibsen. Själva premiären i Krakow hade varit praktiskt taget samma dag som mr Kaczyńskis parti vann. Så det var mitt farväl till demokratin också. Och ironiskt nog ägde detta rum i Sankt Petersburg i Ryssland, så komiskt.

Än finns flera polska teatrar som har frihet, de är inte nationalteatrar som Stary utan stadsteatrar. Ingen större stad i Polen styrs av högerauktoritära PIS, så där finns liberala borgmästare och teaterchefer. Det blir en tillflyktsort för skådespelare och regissörer, berättar Jan Klata. Men nu hotas den friheten av ett nytt skattesystem som kan bli kulturell katastrof för dessa städer.

Polens faktiske ledare, Jaroslaw Kaczynski och regeringspartiet PIS, Lag och Rättvisa, driver kulturpolitiken.

– Herr Kaczynski och hans vänner säger: Vi är för kultur, men inte vilken kultur som helst, vi vill ha kultur som vårdar vår nationella anda och vi vill inte betala för något som är experimentellt, stötande.

– En nedåtgående spiral. Boiling the frog, det blir långsamt varmare, först trevligt, lite jacuzzi – och till slut är det för varmt för grodan att hoppa ur. Den är kokt.

– Polska PIS har väldigt bra översättare från ungerskan. Många av de här knepen med hur man mixtrar med systemet kommer från herr Orbán och implementeras hos oss i mycket större skala, vi är ju fyra gånger fler än i Ungern. Och övriga Europa är inte immunt mot detta.

Nu tillbaka till Göteborg. Din teater är mycket fysisk men arbetet på scenen föregås av flera veckors analys av texten.

– Jag vill att skådespelarna ska bli medskapande. För mig är det viktigt att de förstår meningen med varje scen, att de förstår problemen.

– De första veckorna handlar också om att få massa impulser, jag spelar Schönbergs atonala musik, hiphop, moderna operor. Vi ser på filmklipp och dokumentärer, gärna av den här underbara filmaren Adam Curtis, en visionär konstnär. Han djupdyker i BBC:s arkiv och skapar sin vision av vår moderna historia. Hans serie ”Can’t get you out of my head: An emotional history of the modern world” ligger mycket nära pjäsens tema.

Hjärnan krullar sig när man ser hans filmer.

– Ja, det är en underbar intellektuell träning att hänga med i Adam Curtis unika kopplingar.

Polske regissören Jan Klata på Göteborgs Stadsteater. Foto: Jenny Ingemarsson

Tillsammans med svenske musikern Christoffer Berg skapar Jan Klata musiken på golvet tillsammans med skådespelarna.

– När vi verkligen vill komma in i Jean-Paul Marats huvud är det bra att göra det med musik och ljud. Vi försöker hitta andra nivåer än det verbala. Fånga publiken och göra dem förvirrade, en förvrängd verklighet.

I övrigt har Klata tagit med sig ett team från Polen: scenografi-, kostym-, och ljusdesigner, videodesigner och koreograf.

– Nu är vi väldigt nyfikna på samspelet mellan skådespelarna och publiken här. För en positiv sak i Polen med dåliga tider för samhället, är att de är bra för Shakespeare och många andra pjäser. Det skapas en speciell relation mellan publiken och skådespelarna. Och det kan jag sakna utomlands, som nu i Göteborg.

Du har sagt: Det är mycket bra att ha en fiende.

– Ja, så är det! Så länge jag har skådespelare som vill arbeta med mig och en publik i Polen ska jag bita mig fast. De blir tvungna att bokstavligen knuffa mig över gränsen.

Varje gång Jan Klata går in på Göteborgs stadsteater tänker han på sin mamma.

Din mamma var avgörande för ditt yrkesval…

– Ja, hon var specialist på att utveckla barns kreativitet och arbetade med det och teater, jag och min bror var med i en av hennes barngrupper. Utan henne hade jag inte gått in för teater överhuvud taget.

– Hon dog för tio månader sedan, så detta är sätt att betala av en skuld. Jag föredrar att besöka henne på det här viset framför att gå till kyrkogården varje dag.

”Mordet på Marat”, Göteborgs stadsteater, premiär 18 februari.

Om föreställningen På rollistan: Marat/Johan Friberg, de Sade/Johan Gry, Charlotte Corday/Anna Lova Aldén. ”Mordet på Marat” fick sin svenska premiär på Dramaten 1965. Gunilla Palmstierna som var gift med Peter Weiss skapade kostymerna både till den och till engelsmannen Peter Brook som gjorde en teateruppsättning och en film. Visa mer

Om Jan Klata Jan Klata född 1973 i Warszawa. Har gjort närmare 60 uppsättningar, arbetat från Madrid till Moskva, detta är hans första regi i Skandinavien. Visa mer