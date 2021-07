Pop Smoke toppar Billboardlista postumt

Det är inte första gången Pop Smoke intar förstaplatsen på listan. Förra året låg ”Shoot for the stars aim for the moon” etta i två veckor, även den utgiven efter hans död.

Pop Smoke sköts till döds i en lägenhet i Los Angeles i februari förra året. Rapparen, vars födelsenamn var Bashar Barakah Jackson, blev 20 år gammal. Han fick sitt genombrott 2019 med låtar som ”Welcome to the party” och ”Dior”.

